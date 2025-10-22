Diego Simeone, Arsenal'ın "daha iyi bir takım" olduğunu kabul etti

Arsenal, sezonun Avrupa’daki en etkileyici performanslarından birini sergileyerek Emirates’te Atletico Madrid’i 4-0’la geçti. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli ve Viktor Gyökeres’in 13 dakikada bulduğu iki golle ev sahibi ekip fırtına gibi esti; Atletico ise bu şoka yanıt veremedi. Diego Simeone’nin ekibi 57. dakikaya kadar dirençli bir görüntü sergilese de ilk golün ardından oyun tamamen dağıldı.

Arsenal’in üstünlüğü özellikle duran toplardan geldi; dört golün üçü bu şekilde kaydedildi. Declan Rice, ceza sahasına yaptığı kusursuz ortalarla Los Rojiblancos savunmasını defalarca geçti. Martinelli’nin sakin bitirişi ve Gyökeres’in fırsatçılığını konuşturduğu iki gol, Arsenal’in Avrupa’daki iddiasını perçinleyen bir galibiyetin özeti oldu.