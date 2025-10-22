AFP
Diego Simeone, Arsenal'ın "daha iyi bir takım" olduğunu kabul etti
Arsenal acımasız, Atletico baskı altında çöktü
Arsenal, sezonun Avrupa’daki en etkileyici performanslarından birini sergileyerek Emirates’te Atletico Madrid’i 4-0’la geçti. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli ve Viktor Gyökeres’in 13 dakikada bulduğu iki golle ev sahibi ekip fırtına gibi esti; Atletico ise bu şoka yanıt veremedi. Diego Simeone’nin ekibi 57. dakikaya kadar dirençli bir görüntü sergilese de ilk golün ardından oyun tamamen dağıldı.
Arsenal’in üstünlüğü özellikle duran toplardan geldi; dört golün üçü bu şekilde kaydedildi. Declan Rice, ceza sahasına yaptığı kusursuz ortalarla Los Rojiblancos savunmasını defalarca geçti. Martinelli’nin sakin bitirişi ve Gyökeres’in fırsatçılığını konuşturduğu iki gol, Arsenal’in Avrupa’daki iddiasını perçinleyen bir galibiyetin özeti oldu.
Simeone: “Daha iyi bir takıma yenildik”
Arjantinli teknik direktör, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımının ilk bölümdeki gayretini övdü ancak hataları ve konsantrasyon kaybını da açıkça eleştirdi: “Öncelikle olumlu tarafından başlayayım: İlk gole kadar çok iyi mücadele ettik,” dedi Simeone.
“Ondan sonra daha iyi savunma yapabilirdik. Arsenal bu konuda çok iyi, çok gol atıyorlar. Duran toplar futbolda çok önemli; özellikle bu tür turnuvalarda, her küçük detay maçın kontrolünü belirliyor.”
Simeone sözlerine şöyle devam etti: “2-0’da bir hata yaptık diyebilirim ama bu şanssızlık değil, tamamen hataydı. O andan sonra rakip çok kararlıydı, bizden daha iyiydi. 20 dakika içinde her fırsatları golle sonuçlandı.”
Hatalar, kaçan fırsatlar ve acı bir ders
Arsenal ilk golü bulmadan önce Atletico’nun da tehlikeli anları vardı. İlk yarıda kaleci David Raya’nın hatasından yararlanmak isteyen Julián Álvarez’in şutu az farkla auta gitti. Eberechi Eze’nin direkten dönen topu ise Atletico’nun öne geçme şansını kaçırdığını gösterdi. Simeone, maçın kaderini küçük detayların belirlediğini kabul etti:
“Julián’ın şutu, direkten dönen top… Bunlar artık geride kaldı. Takım iyi mücadele etti ama bu maç bize bir ders verdi. Oyunun küçük anlarında alınan kararlar her şeyi değiştiriyor. Bu kez o detaylar aleyhimize işledi. Rakip o bölümde hem üstün hem de çok kararlıydı. Duran toplardan sonra üstünlük kurdular. Oyuncularım ilk gole kadar her şeylerini verdi; koştu, savaştı ama daha iyi bir takıma yenildiler.”
Bu yenilgiyle Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi sıralamasında 18. sıraya geriledi. Beş maç kala doğrudan eleme turlarına kalma şansları zayıflarken, mevcut durumda ancak play-off turuna katılabilecek konumdalar.
Atletico için sırada ne var?
Atletico’nun bu ağır mağlubiyeti unutmak için fazla zamanı yok. 4 Kasım’da Union Saint-Gilloise’ı Madrid’de konuk edecekler ve bu maç artık “kazanmak zorunda oldukları” bir karşılaşma haline geldi. Öncesinde ise La Liga’da Real Betis ve Sevilla ile karşılaşacaklar - bu iki maç, güven tazelemek açısından büyük önem taşıyor. Simeone yönetiminde 2014 ve 2016’da iki Şampiyonlar Ligi finali oynayan Atletico, bu sezon erken bir hayal kırıklığı yaşamamak için hızlıca toparlanmak zorunda. Savunmadaki zaaflar ve hücumdaki bitiricilik eksikliği, teknik ekibin öncelikli olarak çözmesi gereken sorunlar arasında. Arsenal cephesinde ise tam tersi bir tablo var.
Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yapan ve lig aşamasında Paris Saint-Germain ile Inter’in yanında zirveyi paylaşan Mikel Arteta’nın ekibi, Premier League’de de liderliğini sürdürüyor. Topçular, Avrupa’ya açık bir mesaj gönderdi: Geri döndüler - ve her kulvarda zirve için oynayacaklar.
