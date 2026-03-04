(C)Getty Images
Çeviri:
Diego Simeone, Antoine Griezmann'ın Copa del Rey finali öncesinde Atletico Madrid'den MLS takımı Orlando City'ye transfer olacağına dair endişelerini dile getirdi
Belirsizlik Camp Nou'daki zaferi gölgeliyor
Atletico Madrid, Barcelona karşısında gösterdiği azim ve dirençle Copa del Rey finaline yükseldi, ancak ikinci maçın ardından takımın tüm zamanların en golcü oyuncusunun geleceği belirsizliğe büründü. Antoine Griezmann, takımının başarısının mimarı oldu ve büyük baskı altında olan takımın taktiksel kalbi rolünü üstlendi. Ancak, perde arkasında, Kuzey Amerika'ya olası bir transfer önemli bir ivme kazandı ve Orlando City ile yapılan anlaşma nedeniyle önümüzdeki ay La Cartuja'da yapılacak final maçından önce takımdan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar var.
Fransız oyuncu, 2018 UEFA Süper Kupası'ndan bu yana kulüple büyük bir kupa kazanamadı, bu da bu sezonun kupa mücadelesini onun için kişisel bir kupa arayışına dönüştürdü. Ancak, kulübün ikonik ismi olmasına rağmen, Major League Soccer'ın cazibesi, Madrid'deki ikinci dönemini kısa kesebilecek bir faktör gibi görünüyor. The Athletic'e göre Orlando, Griezmann'ı 26 Mart'a kadar sürecek MLS'nin ana transfer döneminde takıma katılmaya ikna etmeyi umuyor. Ancak raporda, Fransız milli oyuncunun yaz transfer döneminden önce ayrılmasının olası olmadığı ve Atleti ile Orlando arasında henüz resmi görüşmelerin yapılmadığı da belirtiliyor.
- AFP
Simeone ve Koke, Griezmann hakkında şüpheleri olduğunu itiraf etti
Yarı final zaferinin duygusal etkisinin ardından Simeone, yıldız oyuncusunu kaybetme olasılığı konusunda oldukça samimi davrandı. Uzun süredir Griezmann'ı sahada en güvendiği yardımcısı olarak gören Arjantinli teknik direktör, forvetin finalde oynayacağına dair herhangi bir garanti vermeyi reddetti. Simeone'nin sesi, sevgiyle karışık bir kabullenme tonundaydı. Kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu kabul ederken, onun son bir kez daha takımda kalması için umutsuz bir umut dile getirdi.
Marca'nın aktardığına göre Simeone, "Umarım finalde oynar; bunu herkesten daha çok hak ediyor" dedi. "Kalitesi ve yeteneği hayatı boyunca onunla kalacak. Onu çok seviyorum ve her zaman onun için en iyisini istiyorum, ama umarım finalde oynayabilir." Bu duygular, soyunma odasının karanlıkta olduğunu itiraf eden kulüp kaptanı Koke tarafından da yinelendi. Orta saha oyuncusu, "Antoine'a ne olacağını bilmiyorum" diye itiraf etti. "Hepimiz onun kariyerini Atletico de Madrid'de bitirmesini istiyoruz, ama bu kararı onun vermesi gerekiyor."
Giyinme odası olası vedaya hazırlanıyor
Atletico kadrosundaki duygu, isteksiz bir kabullenme gibi görünüyor, çünkü takım arkadaşları Marcos Llorente ve Juan Musso da Fransız oyuncunun kişisel ikilemine katkıda bulundular. Llorente, Griezmann'ın "harika bir arkadaş ve meslektaş" olduğunu vurguladı, ancak kadronun onun hayattaki bireysel hedeflerine saygı duyması gerektiğini belirtti. "Ne olacağını bilmiyorum ve ona sormadık. Kendisi için en iyisini o karar verecek ve biz de onu destekleyeceğiz. Tek söyleyebileceğim, onun harika bir arkadaş ve meslektaş olduğu" dedi Llorente. Musso ise şunları ekledi: "Antoine, tüm bu yıllar boyunca takıma ve kulübe çok şey verdi... Kararı doğru olacaktır. Bunlar çok kişisel meseleler ve dışarıdan yorum yapmak çok zor. Ne yaparsa yapsın, ona hayatım boyunca minnettar olacağım. Bize verdiği her şey için. Sonsuza kadar minnettar olacağım."
- AFP
Atletico'nun derinliğini belirleyen bir test
Griezmann finalden önce ayrılırsa, Simeone, takımın en önemli yaratıcı gücü olmadan hücumunu yeniden şekillendirmek zorunda kalacak. Teknik direktör, diğer forvetlerinin fiziksel gücüne güvenmek mi, yoksa Griezmann'ın orta saha ile forvet hattını birbirine bağlayan eşsiz yeteneğinin kaybını telafi etmek için taktiksel düzenini değiştirmek mi gerektiğine karar vermek zorunda kalabilir. Ancak şimdilik Griezmann, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak ve La Liga'da üçüncü sırada bitirmek için mücadele eden Atletico'ya tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor.
