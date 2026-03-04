Diego Simeone, Antoine Griezmann'ın Copa del Rey finali öncesinde Atletico Madrid'den MLS takımı Orlando City'ye transfer olacağına dair endişelerini dile getirdi

Atletico Madrid, Barcelona karşısında gösterdiği azim ve dirençle Copa del Rey finaline yükseldi, ancak ikinci maçın ardından takımın tüm zamanların en golcü oyuncusunun geleceği belirsizliğe büründü. Antoine Griezmann, takımının başarısının mimarı oldu ve büyük baskı altında olan takımın taktiksel kalbi rolünü üstlendi. Ancak, perde arkasında, Kuzey Amerika'ya olası bir transfer önemli bir ivme kazandı ve Orlando City ile yapılan anlaşma nedeniyle önümüzdeki ay La Cartuja'da yapılacak final maçından önce takımdan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Fransız oyuncu, 2018 UEFA Süper Kupası'ndan bu yana kulüple büyük bir kupa kazanamadı, bu da bu sezonun kupa mücadelesini onun için kişisel bir kupa arayışına dönüştürdü. Ancak, kulübün ikonik ismi olmasına rağmen, Major League Soccer'ın cazibesi, Madrid'deki ikinci dönemini kısa kesebilecek bir faktör gibi görünüyor. The Athletic'e göre Orlando, Griezmann'ı 26 Mart'a kadar sürecek MLS'nin ana transfer döneminde takıma katılmaya ikna etmeyi umuyor. Ancak raporda, Fransız milli oyuncunun yaz transfer döneminden önce ayrılmasının olası olmadığı ve Atleti ile Orlando arasında henüz resmi görüşmelerin yapılmadığı da belirtiliyor.