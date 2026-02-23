AFP
Dick Advocaat, tarihi Dünya Kupası katılımına sadece dört ay kala, yürek burkan bir nedenle Curacao teknik direktörlüğünden istifa etti
Curacao, Dünya Kupası'nda darbe aldı
Eski Rangers ve Sunderland teknik direktörü, ayrılmasının kızının sağlığıyla ilgili son derece kişisel bir mesele nedeniyle olduğunu açıkladı. Kırk yılı aşkın bir kariyere sahip olan Advocaat, dünyanın en büyük sahnesinde bir ülkeyi yönetme fırsatını babalık görevlerine tercih etti. Advocaat, Curacao Futbol Federasyonu'nun (FFK) basın açıklamasında "Ailenin futboldan önce geldiğini her zaman söylemişimdir" dedi. "Bu yüzden bu doğal bir karar. Bununla birlikte, Curacao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim."
Tamamlanmamış tarihi bir başarı
Advocaat'ın görev süresi, küçük ada ülkesini zorlu CONCACAF eleme kampanyasından geçiren muazzam bir spor başarısıyla hatırlanacak. Kasım ayında, takımı finallere tarihi bir başarıya ulaştırarak, sadece 156.000 nüfuslu bu ülkeyi Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke yaptı. Ailevi nedenlerle Jamaika ile oynanan belirleyici maçı kaçırmasına rağmen, takımın yükselişindeki etkisi yadsınamaz.
Bu dönüm noktası üzerine düşünürken, "Küçük General" Curacao futboluna bıraktığı mirasla büyük gurur duyduğunu ifade etti. Advocaat, "Dünyanın en küçük FIFA ülkesinin Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum" dedi. "Oyuncularım, teknik ekibim ve bize inanan yönetim kurulu üyelerinden gurur duyuyorum."
Dünya Kupası rekorunu kaçırmak
Şimdi istifa ederek, Advocaat'ın adı, bu Haziran ayında ulaşmayı hedeflediği belirli bir uzun ömür miladı nedeniyle tarih kitaplarına geçmeyecek. 78 yaşında, Dünya Kupası finallerinde bir takımı yöneten en yaşlı teknik direktör olma yolundaydı. Bu rekor, 2010 Güney Afrika turnuvasında Yunanistan'ın final maçını yönettiğinde 71 yaş 317 gün olan Alman ikon Otto Rehhagel'e ait olmaya devam ediyor. Advocaat'ın emeklilikten geri dönüş geçmişi göz önüne alındığında, sahalara geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.
FFK, ayrılan teknik direktörünün durumuna tam bir anlayışla tepki gösterdi ve onun dönüştürücü çalışmalarına duydukları minnettarlığa odaklandı. Federasyon başkanı Gilbert Martina, "Onun kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi. "Dick, milli futbol takımıyla tarih yazdı. Curacao, Dick'e her zaman minnettar olacak."
Fred Rutten, Mavi Dalga'nın başına geçecek
14 Haziran'da Almanya ile oynanacak açılış maçı yaklaşırken, FFK istikrarı sağlamak için hızlı bir şekilde yeni teknik direktör atadı. 63 yaşındaki eski PSV ve Schalke teknik direktörü Fred Rutten, yeni teknik direktör olarak onaylandı. Rutten, 21 Haziran'da Ekvador ve 25 Haziran'da Fildişi Sahili ile E Grubu'nda karşılaşacak olan takımı devralacak.
Bu geçiş, Curacao için milyonlarca kişinin izleyeceği bir turnuvaya hazırlandığı kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Advocaat'ın taktiksel uzmanlığı özlenecek olsa da, onun oluşturduğu temel, Rutten'e elit takımlarla boy ölçüşmeye hazır rekabetçi bir kadro sunuyor. Futbol dünyası şimdi, "Mavi Dalga"nın, baş mimarı evinde ailesiyle birlikte izlerken, en büyük sahnede bir sürpriz yaparak Advocaat'ın çalışmalarını onurlandırabilecek mi diye bekliyor.
