Dick Advocaat, tarihi Dünya Kupası katılımına sadece dört ay kala, yürek burkan bir nedenle Curacao teknik direktörlüğünden istifa etti

Advocaat'ın görev süresi, küçük ada ülkesini zorlu CONCACAF eleme kampanyasından geçiren muazzam bir spor başarısıyla hatırlanacak. Kasım ayında, takımı finallere tarihi bir başarıya ulaştırarak, sadece 156.000 nüfuslu bu ülkeyi Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke yaptı. Ailevi nedenlerle Jamaika ile oynanan belirleyici maçı kaçırmasına rağmen, takımın yükselişindeki etkisi yadsınamaz.

Bu dönüm noktası üzerine düşünürken, "Küçük General" Curacao futboluna bıraktığı mirasla büyük gurur duyduğunu ifade etti. Advocaat, "Dünyanın en küçük FIFA ülkesinin Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum" dedi. "Oyuncularım, teknik ekibim ve bize inanan yönetim kurulu üyelerinden gurur duyuyorum."