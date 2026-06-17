SGE için bu adım, spor açısından çalkantılı bir dönemde sürekliliğin önemli bir göstergesidir. Böylece Hessen ekibi, sözleşmesi 2028’e kadar devam eden Krösche ve spor direktörü Timmo Hardung ile planlandığı gibi uzun vadeli planlar yapabilir.
Çeviri:
Devasa maaştan vazgeçildi! Markus Krösche, AC Milan’ın teklifini reddederek görünüşe göre devasa bir meblağdan vazgeçti
Krösche, Frankfurt ekibinin sportif kaderini beş yıldır yönlendiriyor. Bu süre zarfında, sayısız mükemmel transfer kararıyla Alman futbolunun en üst liginde en öne çıkan ve en başarılı yöneticilerden biri olarak ün kazandı.
Eintracht camiasında, Krösche’nin görevde kalmasından duyulan rahatlama muazzam olmalı; zira spor direktörünü, zorlu bir sezonun ardından çok iş bekliyor. Geçtiğimiz sezonda Frankfurt takımı uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırdı. Bunun sorumluluğu büyük ölçüde saha kenarındaki bir kadro hatasından kaynaklanıyor: Şubat ayında Krösche’nin en çok istediği aday olarak göreve getirilen İspanyol Albert Riera, tam bir fiyasko olarak ortaya çıktı.
- Getty Images
Krösche, Riera fiyaskosunu düzeltmek zorunda
Avrupa Kupası’na katılma şansını kaçırmasının ardından kulüp yönetimi çare aramaya başladı ve şanssız teknik direktörü görevden aldı. Riera fiyaskosunu telafi etmek ve Eintracht’ı yeniden başarı yoluna sokmak için Krösche kısa süre önce bir geri adım attı. Bir zamanlar kulübü Avrupa Ligi yarı finaline taşıyan başarılı teknik direktör Adi Hütter, Frankfurt’un teknik direktör koltuğuna geri döndü.
Bundan önce Krösche konusunda uzun süreli bir belirsizlik yaşanmıştı. Bu süreçte, menajerin İtalyan köklü kulübüyle sözde bir anlaşmaya vardığına, hatta taahhütte bulunduğuna dair haberler defalarca dolaşmıştı. Spor direktörü Hardung’un da Milan’a eşlik etmesi bekleniyordu.
Markus Krösche, Milan’da astronomik bir maaş teklifini geri çevirdi
kicker dergisinin haberine göre, Krösche’nin mali açıdan son derece cazip bir teklif aldığı iddia ediliyor. Buna göre, Milan’da dört yıl içinde toplam 40 milyon Euro kazanabilirdi.
Ancak Eintracht yetkilileri, hafta başında bu tür planlardan haberdar olmadıklarını açıklamıştı. Frankfurt kulübünün başkanı ve denetim kurulu başkanı Mathias Beck, Bild gazetesine verdiği demeçte, “AC Milan tarafından Markus Krösche konusunda bize yaklaşan kimse olmadı” dedi.