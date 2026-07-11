Deschamps’ın felsefesi… İspanya, “Horozlar”ın sel tehdidi altında

Fransa Milli Takımı, İsveç, Paraguay ve Fas’ı eleyerek 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı ve 1998 ile 2018’deki şampiyonluklarının ardından üçüncü yıldızı kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Les Bleus, önümüzdeki Salı günü turnuvanın yarı finalinde İspanya ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

"Sport" gazetesi, "La Matador" maçı öncesinde bir haberinde, teknik direktör Deschamps'ın takımının güçlü ve zayıf yönlerini ele aldı.

Deschamps’ın turnuva öncesinde açıkladığı kadro, pek çok tartışmaya yol açtı; zira teknik direktörün önünde çok sayıda seçenek vardı ve kadroya alınmayan isimler nedeniyle açıklanan herhangi bir kadronun tartışma yaratması doğaldı.

En dikkat çeken isim, Real Madrid’de geçirdiği mütevazı sezonun ardından teknik direktörünü ikna edemeyen Eduardo Camavinga’ydı. Ancak Camavinga’nın kadroya alınmaması tartışmaların tek odağı değildi; Deschamps’ın sadece 5 orta saha oyuncusunu kadroya alması da dikkat çekti.

İlk bakışta, muazzam fiziksel çaba gerektiren ve sık sık yaşanan fiziksel temaslar nedeniyle kartların ve cezaların bol olduğu bir pozisyon için bu sayı az göründü; ancak bu seçim, Deschamps’ın uygulamak istediği fikri açıkça ortaya koydu ve Fransız milli takımının hem güçlü hem de zayıf yanlarını ortaya çıkardı.