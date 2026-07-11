Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Deschamps’ın felsefesi… İspanya, “Horozlar”ın sel tehdidi altında

FEATURES
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
D. Deschamps
K. Mbappe
Fransa
İspanya

Fransa Milli Takımı, İsveç, Paraguay ve Fas’ı eleyerek 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı ve 1998 ile 2018’deki şampiyonluklarının ardından üçüncü yıldızı kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Les Bleus, önümüzdeki Salı günü turnuvanın yarı finalinde İspanya ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

"Sport" gazetesi, "La Matador" maçı öncesinde bir haberinde, teknik direktör Deschamps'ın takımının güçlü ve zayıf yönlerini ele aldı.

Deschamps’ın turnuva öncesinde açıkladığı kadro, pek çok tartışmaya yol açtı; zira teknik direktörün önünde çok sayıda seçenek vardı ve kadroya alınmayan isimler nedeniyle açıklanan herhangi bir kadronun tartışma yaratması doğaldı.

En dikkat çeken isim, Real Madrid’de geçirdiği mütevazı sezonun ardından teknik direktörünü ikna edemeyen Eduardo Camavinga’ydı. Ancak Camavinga’nın kadroya alınmaması tartışmaların tek odağı değildi; Deschamps’ın sadece 5 orta saha oyuncusunu kadroya alması da dikkat çekti.

İlk bakışta, muazzam fiziksel çaba gerektiren ve sık sık yaşanan fiziksel temaslar nedeniyle kartların ve cezaların bol olduğu bir pozisyon için bu sayı az göründü; ancak bu seçim, Deschamps’ın uygulamak istediği fikri açıkça ortaya koydu ve Fransız milli takımının hem güçlü hem de zayıf yanlarını ortaya çıkardı.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Orta sahada sadece 5 oyuncu

    Deschamps, “riskleri en aza indiren bir teknik direktör” olarak tanımlanabilir; zira Fransa milli takımı, maç boyunca her an oyunda kalmak, bire bir mücadeleleri kazanmak, top kaybını en aza indirmek, baskı altında direnmek ve fırsat bulduğunda darbeyi indirmek istemektedir.

    Bunun için sürekli yüksek pres uygulamasından vazgeçmek ya da daha az estetik bir futbol sergilemek gerekse bile, bu onun için sorun teşkil etmez. Belki de sadece beş orta saha oyuncusuyla yetinmesinin ardındaki en önemli neden budur.

    Deschamps, N'Golo Kanté, Mano Kone, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni ve Warren Zayer-Emre'yi kadroya dahil etti.

    Ancak Chouameni’nin sakatlığının ardından, Rabiot ve Kone ikilisinin orta sahanın merkezinde yer almaya devam edeceği tahmin ediliyor; her iki oyuncu da fiziksel güç, top kapma becerisi ve hücumdaki yaratıcılıktan çok defansif özellikleriyle öne çıkıyor.

    "Sport" gazetesi, Deschamps’ın mesajının açık olduğunu ve fiziksel gücün teknik beceriden daha önemli olduğunu vurguladı.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Önce savunma, sonra hücum

    Deschamps, her zaman en iyi hücum yolunun iyi bir savunma olduğuna inanmış ve bu görevi hücumdaki yetenekli oyunculara bırakmıştır.

    Rakibin tek bir hatası ya da tehlikeli bir bölgede topu kaybetmesi, gol atmak için yeterli olabilir. Bu felsefe ona başarı getirdi; 2018 Rusya Dünya Kupası’nı kazandı, 2022 Katar Dünya Kupası’nda finale yükseldi ve şimdi de Fransa’yı 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıyor.

    Bu nedenle Deschamps’ın, topu hızla geri kazanıp maçları sonuçlandırabilecek yetenekli oyunculara ulaştırabilecek mücadeleci orta saha oyuncularına ihtiyacı var.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les Bleus'dan korkutucu bir hücum

    Deschamps genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor; bu diziliş bazen 4-3-3’e dönüşüyor. Rol dağılımı son derece net: Jules Koundé gibi daha defansif bir bek ya da eskiden Pavard’ın olduğu gibi bir oyuncuyu, Theo Hernández gibi hücumcu bir bekle eşleştirmeyi tercih ediyor.

    Orta sahada ise fiziksel olarak güçlü bir ikiliye güveniyor ve takımın oyun kurulumuna ekstra kalite katan Rabiot’a büyük güven duyuyor.

    Asıl sihir ise forvet hattında yatıyor; Deschamps, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barkola ve Mikel Oulissé’den oluşan korkutucu bir hücum grubuna sahip.

    Rakamlar bunu açıkça ortaya koyuyor: Mbappé, 8 gol ve 3 asistle Fransa ve Dünya Kupası'nın gol krallığında zirvede yer alırken, Oulissé ise 5 asistle turnuvanın en iyi asistçisi konumunda.

    Ousmane Dembélé 4 gol attı ve 2 asist yaptı; Doi ve Parkola ise her biri birer gol attı ve birer asist yaptı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Fransa milli takımı kusursuz değil

    Buna rağmen Fransa milli takımı kusursuz değildir; çok sıkı bir savunma ya da tüm boşlukları kapatan bir rakiple karşılaştığında daha fazla zorlanır. Bu durum, maçı kazanmak için penaltıya ihtiyaç duyduğu Paraguay karşısında açıkça ortaya çıktı.

    Fransız milli takımı, sıkı savunmaları aşmak için yeterli bireysel kaliteye sahip olsa da, diğer bazı takımlarla karşılaştırıldığında, uzun ataklarda topu hızlı bir şekilde dolaştırmada bazen yetersiz kalabiliyor ve bu da savunma açısından organize takımlar karşısında tehlikeli olmalarını engelliyor.

    Sonuç olarak Fransa, büyük ölçüde hücum etkinliğine, fiziksel güce ve forvet hattındaki bireysel yeteneklere güveniyor.

    Teknik direktörlük görevinde 14 yıl geçirdikten sonra elde edilen sonuçlar, Fransız teknik direktörün milli takımını turnuvanın ilerleyen aşamalarına nasıl taşıyacağını çok iyi bildiğini teyit ediyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İspanya crest
İspanya
ESP