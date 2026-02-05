Derbiye çıkmayan Cristiano Ronaldo için olay sözler! 'Şımarık, kendini beğenmiş'

Sky Sports News, Ronaldo'nun "kulübün yönetilmesinden nasıl mutsuz" olduğunu bildiriyor. "Al Nassr'ın Suudi devlet servet fonu PIF - Al Hilal, Al Ahli ve Al Ittihad'ın sahip olduğu diğer üç kulüple aynı mali desteği almadığı" görüşünde olduğu söyleniyor.

CR7'nin PIF'de hayal kırıklığına uğradığı söylenirken Sky, Benzema'nın transferinin "özel bir milyarder Suudi yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal" tarafından finanse edildiğine dikkat çekiyor. "Al Nassr'ın özel yatırımcıların desteğiyle daha fazla oyuncuyla sözleşme imzalamasını engelleyen hiçbir şey olmadığını" belirtmeye devam ediyorlar.

Gösteriyi Suudi Arabistan'da yönetenler, Ronaldo'nun "tam desteğine sahip olduğunu ve hiçbir şeyin değişmediğini" savunuyorlar. Beş kez Ballon d'Or galibi "kendi takımıyla her seviyede kulüpte yer aldı ve tüm transfer ve yatırım fırsatlarında yer aldılar, bu da bu kadar mutsuz olması şaşırtıcı hale getiriyor".

Suudi Pro Ligi, rekabetlerini "adil bir mücadele" olarak görüyor ve Al-Nassr'ın bu sezon transferlere yaklaşık 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) harcadığını vurgulamak için istekli - Ronaldo, Joao Felix ve Kingsley Coman gibilerle birlikte çalışıyor.