Derbiye çıkmayan Cristiano Ronaldo için olay sözler! 'Şımarık, kendini beğenmiş'
Ronaldo derbiyi kaçırdı
Eski Real Madrid takım arkadaşı Karim Benzema için Al-Hilal'a geçişin Ronaldo için son damla olduğu söylendi ve her daim yeşil solisti bu geçişe şiddetle karşı çıktı. Fransız forvetin Al-Ittihad'dan ayrılmasıyla sorun daha da derinleşti.
Ronaldo, mesajını iletmek amacıyla kendini seçim çekişmesinden çıkardı - baş antrenör Jorge Jesus'u diğer seçenekleri desteklemeye zorladı. Al-Nassr, eski Liverpool forveti Sadio Mane'nin izniyle onsuz 1-0 galibiyet aldı, ancak tartışmalar devam etti.
Ronaldo'nun mutsuz olduğu açıklandı
Sky Sports News, Ronaldo'nun "kulübün yönetilmesinden nasıl mutsuz" olduğunu bildiriyor. "Al Nassr'ın Suudi devlet servet fonu PIF - Al Hilal, Al Ahli ve Al Ittihad'ın sahip olduğu diğer üç kulüple aynı mali desteği almadığı" görüşünde olduğu söyleniyor.
CR7'nin PIF'de hayal kırıklığına uğradığı söylenirken Sky, Benzema'nın transferinin "özel bir milyarder Suudi yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal" tarafından finanse edildiğine dikkat çekiyor. "Al Nassr'ın özel yatırımcıların desteğiyle daha fazla oyuncuyla sözleşme imzalamasını engelleyen hiçbir şey olmadığını" belirtmeye devam ediyorlar.
Gösteriyi Suudi Arabistan'da yönetenler, Ronaldo'nun "tam desteğine sahip olduğunu ve hiçbir şeyin değişmediğini" savunuyorlar. Beş kez Ballon d'Or galibi "kendi takımıyla her seviyede kulüpte yer aldı ve tüm transfer ve yatırım fırsatlarında yer aldılar, bu da bu kadar mutsuz olması şaşırtıcı hale getiriyor".
Suudi Pro Ligi, rekabetlerini "adil bir mücadele" olarak görüyor ve Al-Nassr'ın bu sezon transferlere yaklaşık 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) harcadığını vurgulamak için istekli - Ronaldo, Joao Felix ve Kingsley Coman gibilerle birlikte çalışıyor.
'Ronaldo kendini beğenmiş, saçmalık'
5 Şubat'ta 41 yaşına giren CR7, şimdilik konuşulmuş gibi görünüyor. Şimdi antrenmana geri döndü ve Suudi yetkililer Portekiz milli futbolcunun grevini sona erdirmesini bekliyor - Al-Nassr'ın Cuma günü tablonun zirvesine dönme şansı var.
Ronaldo, kendisine günde 500.000 sterlin kazandırdığı söylenen dünya futbolunun en kazançlı anlaşması üzerinde çalışıyor ve sözleşmeye göre bir sakatlık yakalanmadığı sürece kendini hazır hale getirmek ve oynamak zorunda.
Eski Premier Lig yıldızı ve eski İngiltere milli futbolcusu Danny Murphy, CR7'nin davranışını talkSPORT'a anlattı: "Belki Ronaldo daha fazla oyuncu kazanmalarına yardımcı olmak için kazancının bir kısmını kulübe verebilir. Hayatım boyunca hiç bu kadar saçma bir şey duymamıştım, kendini beğenmiş saçmalık."
Ronaldo için sırada ne var?
Al-Nassr, kaptanlarının eylemleri karşısında şaşırdı, ancak meselenin kapandığını düşünüyor. Bununla birlikte, uzun vadeli geleceğin Ronaldo için ne getireceğine dair sorular hala soruluyor.
2027 yazına kadar şartlarına göre yaklaşık 18 ay kaldı, ancak bir sonraki transfer döneminde 43 milyon sterlin (59 milyon dolar) serbest bırakma şartı tetiklenebilir. Ronaldo'nun Avrupa'ya dönebileceği öne sürüldü - çocukluk kulübü Sporting'e gideceği aktarılıyor.
Birçoğu, Ronaldo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ebedi rakibi Lionel Messi ile birleşme olasılığını da konuşmakta acele etti. MLS Kupası kazananı Inter Miami'de güçlerini birleştirebilirler - efsanevi eski Manchester United No.7, Sir David Beckham'ın ortak sahibi olarak karar vermeye yardımcı olduğu bir kulüp.
Şimdilik Ronaldo, Al-Ittihad ile yüzleşmeye ve Al-Nassr'ı büyük onurlar için avda tutmaya odaklanıyor - Orta Doğu'daki büyüsü boyunca efsanevi forvet için somut bir başarı elde etmek zordu.
