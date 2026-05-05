Bu ihtimal yüksek değil, çok yüksek: Eintracht Frankfurt, Şubat ayında göreve getirilen teknik direktör Albert Riera'yı erken bir şekilde görevden alacak. İspanyol teknik adamın yönetimindeki gelişmeler göz önüne alındığında, bu kararın başka bir alternatifi kalmadı.
Deney daha başlamadan başarısız oldu! Albert Riera, Markus Krösche'nin en büyük hatası
Aslında bu karara yol açan tek faktör sadece sportif unsurlar değil. Riera’nın Riederwald’daki performansı son derece dengeli: dört galibiyet, dört beraberlik, dört mağlubiyet. Eğer bir Riera sıralaması olsaydı, bu sonuçla dördüncü sıranın dört puan gerisinde dokuzuncu sırada yer alırdı.
Elbette, şu ana kadar 1,33'lük puan ortalaması ve son altı maçta sadece bir galibiyet, 44 yaşındaki teknik adam için pek de gurur verici bir durum değil. Ancak SGE, hâlâ Conference League'in yedinci sırası için yarışıyor. SC Freiburg bir puan önde olsa da, Eintracht'ın gol farkı beş gol daha iyi.
Koçun tökezlediği nokta, takım yönetimi ve dışa yansıyan imaj. Riera, rekor sürede oyuncuların çoğuyla, aralarında bu çok çalkantılı sezonda varsa tabii, çok sayıda kilit oyuncunun da bulunduğu bir grupla arası açtı. Riera göreve geldiğinden bu yana, takımın yönetimi ile ilgili onlarca şüpheli iç bilgi ortaya çıktı. Son basın toplantısında, felaket düzeyinde bir medya anlayışı sergilediği bu toplantıda, bunların hepsinin saçmalık olduğunu haykırdı.
Eintracht Frankfurt sınırlarına ulaştı
Böylece spor direktörü Markus Krösche’nin, kulübü daha kötü durumlardan kurtarmak için Riera’yı kapı dışarı etmekten başka çaresi kalmıyor. Takımda, kulüp yönetiminde ve taraftarlar arasında – her yerde Riera’nın davranışlarına yönelik büyük bir rahatsızlık var. Ancak suçlu o değil.
Suçun tümü açıkça Krösche'ye atılmalıdır. 45 yaşındaki Krösche, kadroyu oluşturdu ve bu sezon üç teknik direktörle anlaştı. Takımın şu anki formu göz önüne alındığında, Avrupa kupalarına katılamamak - bu 2018'den bu yana sadece ikinci kez olur - gerçekçi bir senaryo. Krösche, kulübüyle birlikte tam bir enkazın eşiğinde.
Yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'ın, sezonun bitimine kısa bir süre kala yedinci mi yoksa sekizinci mi olacağı sorusu sorulduğunda, Eintracht gibi bir kulüp için bunun "kesinlikle bir kriz olmadığını" söylemesi anlaşılabilir bir durum. Ancak daha ağır basan gerçek şu ki, Frankfurt takımı, yıllarca süren organik büyümenin ardından, 2022'deki Avrupa Ligi zaferi ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısıyla sınırlarına ulaşmış durumda.
Frankfurt'un büyümesi: "Buna hâlâ ayak uydurabilir miyiz?"
Mevcut kadro kötü bir şekilde oluşturulmuş. Örneğin bir stoper ve gerçek bir ön libero eksik. Krösche'yi ligin en iyi menajerlerinden biri yapan o özel yetenek, artık onda yok. Hellmann, Ocak ayında yapılan genel kurul toplantısında şöyle demişti: "Bence kadroyu bazı noktalarda ve pozisyonlarda yanlış değerlendirmişiz ve şunu kabul etmeliyiz: Bazı oyuncularımız işlevini yerine getiremedi."
Bu da iş modeli için kötü bir durum. Frankfurt, statükoyu korumak için mutlaka transfer gelirleri elde etmeli ve ideal olarak Şampiyonlar Ligi gelirleri yaratmalı. Son iki sezonda personel maliyetleri yaklaşık 36 milyon euro arttı.
Gelecek yıl Avrupa'da oynamazlarsa, yaz aylarında açıklanan 8,4 milyon avroluk açık, 20 milyon avroya doğru ilerleyebilir. Daha yüksek gelirler, daha yüksek harcamalar anlamına geliyor. "Buna daha ne kadar devam edebiliriz? Yoksa bir noktada şunu mu söylemeliyiz: Artık bizim için bitti, başka yönlere yönelmeliyiz," dedi finans direktörü Julien Zamberk kısa süre önce.
Krösche'nin en büyük hatası: Riera denemesi
Bu nedenle Krösche, hem ekonomik hem de sportif nedenlerle yaz aylarında büyük bir dönüşüm gerçekleştirmeli ve Eintracht’ı duygusal açıdan da yeniden rayına oturtmalıdır. Cumartesi günü HSV’ye karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-2’lik yenilginin ardından, kendi taraftarlarından defalarca yüksek sesli yuhalamalar geldi. Çok da uzun zaman önce kulübün en büyük kozlarından biri olan taraftar bağlılığı, gözle görülür şekilde azalmıştır.
Bu noktada, Krösche'nin transferler konusundaki sezgisinin yeniden işe yarayıp yaramayacağı önemli olacak. Fiyatlar her yerde belirgin şekilde yükseldi; Fransa veya İskandinav ülkeleri gibi eskiden niş pazarlar artık daha pahalı hale geldi ve düzinelerce rakip tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Krösche gelecekte farklı bir hikaye anlatmak ve satmak zorunda kalacak; SGE'nin kendini bir ölçüde yeniden keşfetmesi gerekecek.
Bu sezonun kargaşası göz önüne alındığında, bunun için kadroda bol miktarda taze kan gerektiği uzun zamandır açıktı. Ancak şimdi yeni bir teknik direktöre de ihtiyaç duyulması, durumu zorlaştırıyor. Aslında tüm hazırlık dönemini ve yaz transfer dönemini ona ayırmak istenen, son derece kendine özgü bir kişiliğe sahip Riera ile bu deneye girişmek (Krösche: "Albert, bu sezonun sonunda elde edilecek sonuçlarla değerlendirilmeyecek"), Krösche'nin en büyük hatasıdır. Daha başlamadan başarısızlığa uğramıştır.
Riera, takımı bir anda ikiye böldü
Bu bağlamda, Krösche gibi mükemmel bir itibara sahip birinin, Dino Toppmöller’in halefini seçerken nasıl bu kadar yanılabildiği gerçekten şaşırtıcı. Sade bir kadroya, kendine güvenen ve otoritesi yüksek bir teknik direktör atama niyeti doğru olabilir. Ancak Riera'nın zorlu kişiliği sektörde yeterince biliniyordu. Bunun Frankfurt gibi değişken bir yerde hızla bir yangına dönüşmesi şaşırtıcı değil.
"Maalesef kendinden o kadar emin ki, Tanrı'ya bile 'Ben buradayım, sen neredesin?' diye sorar," demişti Riera'nın eski kulübü Olimpija Ljubljana'nın başkanı Adam Delius bir zamanlar ran.de'ye. "Yanında bir psikolog ve medya danışmanı olmazsa, kendi kendine başarısız olacak."
Hafta sonu, Riera tarafından savunma performansı nedeniyle sorulmadan eleştirilen Can Uzun, "Ortam pek iyi olamaz" dedi. Ve ekledi: "Ama bir takım olarak kalmaya çalışıyoruz." Riera, takımı kısa sürede böldü. Bild gazetesine göre, Cuma günü Dortmund'da oynanacak maç, teknik direktör için şimdiden bir final niteliğinde. Riera, Krösche'nin istediği teknik direktördü ve söylentilere göre Eintracht, belirsiz bir gelecek karşısında onunla sözleşmesini uzatmak istiyor. Yakında onu kovacak ve kendi sorumluluğunda olan enkazı derhal kendi başına temizlemek zorunda kalacak.
Albert Riera: Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü olarak sergilediği performans
Resmi maçlar Galibiyetler Beraberlikler Mağlubiyetler Gol farkı Puan ortalaması 12 4 4 4 17:15 1,33