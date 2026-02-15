"Denemek istedim" - Mikel Arteta, FA Cup zaferinin ardından Bukayo Saka'nın Arsenal'deki yeni rolünü ima etti

Saka, Pazar günü Wigan'a karşı kazanılan maçta aslında yedek kulübesinde başladı, ancak Riccardo Calafiori ısınma sırasında sakatlandı ve yerine geçmek zorunda kaldıktan sonra ilk 11'e girdi. Arteta, Saka'yı tercih etti, ancak İngiltere milli takım oyuncusunu kanatta değil, 8 numara pozisyonunda oynattı. Saka, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Jack Hunt'ın kendi kalesine attığı gollerle Arsenal'in 30 dakikadan kısa bir sürede 4-0 öne geçmesini sağlayan etkili hücumda rol aldı.

Arteta maçtan sonra düşüncelerini paylaştı ve takımının Wigan'ı rahatça geçmesinden çok memnun olduğunu söyledi. O, "Sonuçlardan ve özellikle performanstan, maça başladığımızdan çok memnunum. Kupada bu tür rakiplerle oynadığınızda ne kadar çok istediğinizi gerçekten göstermek istersiniz ve biz kesinlikle bu tutumu sergiledik. Maçın başlarında takımın uyumu ve bağlantıları beni biraz şaşırttı, çünkü bu kadar çok değişiklik yaptığınızda, bu oyunun bir parçası olabilir, eksik olabilir. Ama bizim için kesinlikle öyle olmadı ve çok, çok iyi goller attık. Bundan çok memnunum."