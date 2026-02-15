Getty
"Denemek istedim" - Mikel Arteta, FA Cup zaferinin ardından Bukayo Saka'nın Arsenal'deki yeni rolünü ima etti
Arsenal, FA Cup beşinci turuna rahatça yükseldi
Saka, Pazar günü Wigan'a karşı kazanılan maçta aslında yedek kulübesinde başladı, ancak Riccardo Calafiori ısınma sırasında sakatlandı ve yerine geçmek zorunda kaldıktan sonra ilk 11'e girdi. Arteta, Saka'yı tercih etti, ancak İngiltere milli takım oyuncusunu kanatta değil, 8 numara pozisyonunda oynattı. Saka, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Jack Hunt'ın kendi kalesine attığı gollerle Arsenal'in 30 dakikadan kısa bir sürede 4-0 öne geçmesini sağlayan etkili hücumda rol aldı.
Arteta maçtan sonra düşüncelerini paylaştı ve takımının Wigan'ı rahatça geçmesinden çok memnun olduğunu söyledi. O, "Sonuçlardan ve özellikle performanstan, maça başladığımızdan çok memnunum. Kupada bu tür rakiplerle oynadığınızda ne kadar çok istediğinizi gerçekten göstermek istersiniz ve biz kesinlikle bu tutumu sergiledik. Maçın başlarında takımın uyumu ve bağlantıları beni biraz şaşırttı, çünkü bu kadar çok değişiklik yaptığınızda, bu oyunun bir parçası olabilir, eksik olabilir. Ama bizim için kesinlikle öyle olmadı ve çok, çok iyi goller attık. Bundan çok memnunum."
Arteta, Saka'yı daha merkezi bir pozisyonda oynatmayı konuşuyor
Arteta, maçtan sonra Saka'nın yeni pozisyonunu değerlendirdi. Gazetecilere şunları söyledi: "Bu bir olasılık ve ben denemek istedim. Gelecekte de bu pozisyonu kullanabiliriz. Bu sezon oynanacak çok sayıda maç, turnuva ve farklı senaryo var ve bu bizim için bir olasılık.
"O daha merkezi bir pozisyonda, kaleye daha yakın. Rakip için onu sürekli takip etmek biraz daha zor. Geniş bir oyuncuyla pozisyonlarını değiştirebilir ve boşlukları çok iyi bulur. Orada olduğunda, topu ile rakibe gerçekten zarar verebilir."
Eze, Arsenal galibiyetinde etkileyici bir performans sergiledi
Arteta, yaz transferi Eberechi Eze'yi de övdü. Eze, iki asist yaptı ve son zamanlarda zor bir dönem geçirdikten sonra Arsenal'de parladı. Arteta, "Evet, bazı muhteşem paslar ve niyetleri, bence son üçte birde aldığı risk, denediği şut sayısı, bence bunlar gerçekten olumlu. Ondan beklediğimiz de bu. Bu tür oyuncuların ihtiyacı olan şey bu, bu tür anlar ve özellikle yaratıcı oyunculardan bahsettiğimizde, bu tür anları yarattıklarını hissetmeleri gerekiyor ve ben bundan çok memnunum, Gabi'den de çok memnunum, yaptığı koşu, zamanlaması ve ardından bitirişi, gerçekten çok olumlu. Bu da moral ve güven açısından iyi, gerçekten çok iyi bir şey."
Sırada ne var?
Arsenal, pazartesi günü yapılacak kura çekiminde beşinci turda kiminle oynayacağını öğrenecek. Ardından, Gunners dikkatlerini Premier League şampiyonluğu mücadelesine ve Molineux'a gidip ligin son sırasındaki Wolves ile karşılaşmaya verecek.
