Dell: Brezilya'nın Erling Haaland'a cevabı, U17 Dünya Kupası'nda büyük başarı elde etti ve Manchester City'de oynamayı hayal ediyor

Kahramanlarınızla asla tanışmamalısınız derler, ama Brezilyalı genç yetenek Dell muhtemelen buna katılmayacaktır. Bahia ve Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın forveti, çocukluğundan beri Erling Haaland'ı idol olarak görmüştür. Bir gün antrenmanda Manchester City'nin golcüsünden bir video mesaj aldığında ne kadar heyecanlandığını hayal edin.

Takım arkadaşı Savinho'dan aldığı hızlı bir dersin ardından en iyi Portekizcesiyle konuşan Haaland, "Dell, Etihad'da bir maçı izlemeye davetlisin" dedi. Sevinçle gülümseyen Dell, "Haaland, beni davet edersen kesinlikle geleceğim. Senin çok gol atmanı izlemek ve senden bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum" diye yanıtladı. Genç oyuncu, Haaland'ın ünlü Lotus pozunu taklit ederek veda etti.

Dell, birçok yönden Haaland'dan çoktan ders almaya başlamıştı. Brezilyalı oyuncu ergenlik çağına girerken, Norveçli oyuncu dünyanın en heyecan verici forveti olarak ortaya çıkmıştı ve Dell'in doğal olarak ilgi duyduğu oyuncu olmuştu. 

Dell, gençlik seviyesinde attığı gollerle adını duyurmaya başladığında, kısa sürede kahramanı ile karşılaştırıldı ve "Haaland do Sertao (Vahşi Doğanın Haaland'ı)" olarak adlandırıldı. Savinho ise onu Haaland'a "Brezilyalı Haaland" olarak tanıttı.

  • Her şeyin başladığı yer

    Tam adı Wendeson Wanderley Santos de Melo olan Dell, Haziran 2008'de Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletinin Estancia kentinde doğdu. Sergipe, ülkenin en küçük eyaletlerinden biri ve geniş savanlarıyla tanınıyor, bu nedenle Dell "vahşi doğadan" geldiği şeklinde tanımlanıyor.

    Yerel takım Brezilya Serie D'de mücadele ederken, Dell'in yeteneğini geliştirebileceği en yakın büyük kulüp, Brezilya birinci liginin önemli kulüplerinden ve Dani Alves'in kariyerine başladığı Bahia idi. Dell, 2020 yılında Bahia'ya katıldı ve 2023 yılında, sadece 14 yaşında olmasına rağmen U17 takımında oynarken 34 maçta 40 gol atarak adından söz ettirmeye başladı. 

    Bu noktada, o sırada City'de ilk sezonunu geçiren ve İngiliz ligi şampiyonluğu, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken tek sezonda en fazla gol atarak Premier League tarihine geçen Haaland ile ilk kez karşılaştırıldı.

    • Reklam
  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Büyük fırsat

    Dell'in Bahia için attığı goller, onu 2025 Güney Amerika Şampiyonası için Brezilya U17 kadrosuna çağırdı. Burada, Şili'yi yendikleri yarı final maçında tek golü attı ve finalde ev sahibi Kolombiya'yı penaltı atışlarında yendikleri maçta da galibiyeti getiren penaltıyı attı.

    Kıtayı fethettikten sonra, Kasım ayında Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda küresel başarıyı hedefledi ve beklentileri karşıladı. Dell, Honduras'ı 7-0 mağlup ettikleri maçta iki yakın mesafeden gol atarak başladı ve ardından Zambiya karşısında Brezilya'yı 1-1 berabere kurtaran muhteşem bir kafa vuruşuyla takımının yüzünü güldürdü.

    Dell, çeyrek finalde Fas ile oynanan maçta gerçek değerini gösterdi. Dell, ceza sahası içinde şık bir ilk vuruşla Brezilya'yı öne geçirdi. Skor 1-1'e gelince ve uzatmalar yaklaşırken, uzatma dakikalarının beşinci dakikasında gerçek bir forvet golüyle galibiyeti getirdi. Topu göğsüyle kontrol edip kaleciyi geçtikten sonra boş kaleye şutunu attı.

    Brezilya, yarı finalde Portekiz'e penaltı atışlarında yenildi ve Avusturya ile oynadığı üçüncülük maçını da penaltı atışlarında kaybetti. Ancak Dell, penaltı atışlarında iki gol atarak ve turnuvanın en skorer üçüncü oyuncusu olarak başı dik bir şekilde turnuvadan ayrıldı.

  • Nasıl gidiyor?

    Katar'dan döndükten sonra Dell, Bahia'nın birinci takımına girmeye çalışıyor. 2026 yılının başında eyalet şampiyonasında dokuz maç oynadı ve dört gol attı - yerel rakibi Vitoria'yı yendikleri maçta attığı tek gol de dahil - ve takımının şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

    Daha sonra Serie A'da iki kez yedek olarak sahaya çıktı, ancak beklenen etkiyi yaratamadı ve Fluminense ile oynanan ikinci maçında, bir orta sırasında bir defans oyuncusunun yüzüne vurduğu için sahaya çıktıktan sadece dokuz dakika sonra kırmızı kart gördü.

    Ancak, Bahia'nın 2026'da Copa Libertadores'te de mücadele edeceği düşünülürse, sezonun geri kalanında daha birçok fırsat onu bekliyor.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    En büyük güçlü yönler

    Dell'in en büyük özellikleri, patlayıcılığı ve kale önünde acımasızlığıdır. Tek istediği topu ağlara göndermek ve bunu nasıl yapacağı umurunda değil. En zorlu vuruşları bile gole çeviriyor, hatta Honduras U17 takımına karşı yaptığı gibi takım arkadaşlarının şutlarını bile gole çeviriyor.

    Geçen ay, Bahia teknik direktörü Rogerio Ceni, Dell'i "fiziksel gücü yüksek, hareketli bir oyuncu" olarak tanımladı ve "O çok adanmış bir oyuncu, beklentileri karşılıyor ve çok daha fazla fırsat yakalayacak" diye ekledi.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    İyileştirme alanı

    Ceni, Dell'in boşluklara hücum eden bir oyuncu olmadığını itiraf etti ve onun oyun stiline yönelik tek bir eleştiri olacaksa, o da fırsatları kendisi yaratmak yerine, fırsatların kendisine gelmesini bekleyerek bekleme eğiliminde olmasıdır.

  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Sıradaki... Erling Haaland mı?

    Dell, 193 cm boyundaki City forvetinden önemli ölçüde daha kısa olmasına rağmen (175 cm), Haaland ile yapılan karşılaştırmaları memnuniyetle karşıladı.

    "Haaland, en çok hayran olduğum oyuncu" dedi FIFA.com'a. "Ne zaman fırsat bulsam, maçlarını ve videolarını izleyerek saha içindeki ve dışındaki davranışlarını gözlemliyorum. Onun pozisyonunu ve ceza sahası içindeki ve çevresindeki hareketlerini inceliyorum. Bu lakabı seviyorum çünkü o benim hayran olduğum biri – artık alıştım."

    U17 Dünya Kupası sırasında ESPN Brasil'e verdiği röportajda şunları ekledi: "Bu lakabı almaktan çok mutluyum. Haaland birçok kişi için ilham kaynağı. Hareketlerimin ona benzediğini düşünüyorum. Başka rol modellerim de var ama Haaland'ın yanı sıra, gençlik akademisinden beri sevdiğim ve takip ettiğim bir forvet var: Santos'tan gelen (Al-Hilal'ın) Marcos Leonardo. Onun oyununu izlemekten keyif alıyorum."

    Dell'in küçük boyu, onu Arjantinli santrforlar Sergio Aguero ve Julian Alvarez'e veya Brezilyalı genç Endrick'e daha çok benzetiyor.

  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    Sırada ne var?

    U17 Dünya Kupası'nda yeteneğini kanıtladıktan sonra, Dell her oyuncu adayı için en zor olan şeyi yapmalı ve profesyonel futbola adım atmalıdır. Her genç Brezilyalı gibi o da Avrupa'yı hedefliyor olsa da, 17 yaşındaki oyuncu kıtalararası geçişe hazır olmak için Serie A ve Libertadores'te kendisine sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelidir.

    Ancak, Dell'in nihai hedefinin Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğu şüphe götürmez. Dell, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bruno Guimaraes ve Matheus Cunha gibi birçok oyuncuyu temsil eden Brezilyalı süper menajer Giuliano Bertolucci tarafından temsil ediliyor.

    ESPN'e verdiği röportajda "Her oyuncu Avrupa'da yüksek seviyede oynamayı hayal eder" diyen Bertolucci, "Benim hayalim, benim için dünyanın en iyi kulübü olan Manchester City gibi bir kulüpte oynamak. Ama her şeyin doğal bir şekilde gelişeceğine inanıyorum.

    "Ondan önce, burada Bahia'da oynamak, şampiyonluklar kazanmak, bir idol olmak ve sonra Avrupa'da yoluma devam etmek istiyorum. Kim bilir, belki Manchester City'de de şampiyonluklar kazanıp bir idol olurum?"

