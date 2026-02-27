Dell: Brezilya'nın Erling Haaland'a cevabı, U17 Dünya Kupası'nda büyük başarı elde etti ve Manchester City'de oynamayı hayal ediyor

Takım arkadaşı Savinho'dan aldığı hızlı bir dersin ardından en iyi Portekizcesiyle konuşan Haaland, "Dell, Etihad'da bir maçı izlemeye davetlisin" dedi. Sevinçle gülümseyen Dell, "Haaland, beni davet edersen kesinlikle geleceğim. Senin çok gol atmanı izlemek ve senden bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum" diye yanıtladı. Genç oyuncu, Haaland'ın ünlü Lotus pozunu taklit ederek veda etti.

Dell, birçok yönden Haaland'dan çoktan ders almaya başlamıştı. Brezilyalı oyuncu ergenlik çağına girerken, Norveçli oyuncu dünyanın en heyecan verici forveti olarak ortaya çıkmıştı ve Dell'in doğal olarak ilgi duyduğu oyuncu olmuştu.

Dell, gençlik seviyesinde attığı gollerle adını duyurmaya başladığında, kısa sürede kahramanı ile karşılaştırıldı ve "Haaland do Sertao (Vahşi Doğanın Haaland'ı)" olarak adlandırıldı. Savinho ise onu Haaland'a "Brezilyalı Haaland" olarak tanıttı.