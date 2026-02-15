Getty Images Sport
'Delilik!' - Popüler savunma oyuncusu Harry Maguire'ın sözleşmesinin sona ermesine yaklaşırken, Manchester United oyuncularının gerçek düşünceleri ortaya çıktı
Manchester United yıldızları Maguire'in Old Trafford'da kalmasını umuyor
The Sun 'ın haberine göre , United soyunma odası Maguire hakkındaki duygularını 'açıkça' ortaya koydu ve deneyimli stoperin kulüpte kalmasını ve yeni bir sözleşme imzalayarak Old Trafford'daki kalış süresini 2026'nın ötesine uzatmasını istiyor.
Maguire'in Red Devils takım arkadaşlarının, oyuncunun kulüpte kalması gerektiği konusunda "fikir birliği" içinde oldukları ve onun saha içindeki ve dışındaki katkılarını ve savunma hattındaki genç oyunculara mentorluk rolünü takdir ettikleri söyleniyor.
32 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Leicester City'den 80 milyon sterlin (109 milyon dolar) rekor bir bedelle Old Trafford'a transfer olduğundan bu yana çalkantılı bir dönem geçirdi ve hala bir defans oyuncusu için ödenen dünya rekoru bedeli olarak kalmaya devam ediyor. Ancak son sezonlarda bir nevi yeniden canlanma yaşadı, defans hattında örnek teşkil etti ve hatta geçen yıl Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a, bu sezonun başında ise Anfield'da Liverpool'a karşı unutulmaz galibiyet golleri attı.
"Bu delilik olur" - Maguire'ın sözleşmesi hakkında takımın düşünceleri
Bir kaynak, The Sun gazetesine United soyunma odasındaki oyuncuların Maguire hakkındaki düşüncelerini şöyle aktardı: "Oyuncular, ona yeni bir sözleşme teklif edilmemesinin delilik olacağını düşünüyor.
Harry, United'da birçok iniş ve çıkış yaşadı ama hepsini atlattı ve şu anda çok iyi oynuyor.
Soyunma odasında çok saygı görüyor ve Ayden Heaven ve Leny Yoro gibi bazı genç oyunculara çok şey öğretiyor.
"Herkes onu seviyor ve saygı duyuyor ve oyuncuların çoğu kulübün ona bir sözleşme teklif etmesini istiyor."
Maguire'ın Old Trafford'daki çalkantılı yolculuğu ve Carrick'in son dönemdeki yeniden yükselişi
Maguire'in şu anda haftalık maaşı 190.000 sterlin olduğu bildiriliyor ve Sheffield doğumlu yıldız oyuncuya teklif edilecek herhangi bir yeni sözleşmede maaşında önemli bir düşüş olması muhtemel, muhtemelen performansa bağlı bonusların daha fazla olduğu bir sözleşme olacak.
Leicester ve 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla parlayan Maguire, Old Trafford'a rekor bir transferle geldi ve kulüpteki ilk sezonlarında başarılı bir performans sergiledi. 2020'de Ole Gunnar Solskjaer tarafından kaptan olarak atanan Maguire, 2023'te Erik ten Hag tarafından kaptanlık görevinden alındı ve medyanın eleştirileri ve incelemeleri arasında birçok kez kulüpten ayrılmaya yaklaştı.
Ancak Maguire'in formuna geri dönmesi ve sahne arkasında önemini sürdürmesi, takımın daha az deneyimli üyelerine güçlü bir örnek teşkil etti. Son olarak, Maguire, Premier League'de lider Arsenal'i 3-2 yendikleri maçta Maçın Adamı seçildi ve uyluk sakatlığından yeni dönen Michael Carrick yönetiminde Lisandro Martinez ile güçlü bir ortaklık kuruyor.
Carrick, Kasım ayından bu yana ilk kez takıma dönen Maguire'in Manchester City'ye karşı gösterdiği performansı hakkındaşunları söyledi: "Licha [Martinez] ve Harry ile birlikte bize gerçekten güçlü bir temel sağladığını düşündüm. Bu maçın deneyim ve nasıl bir his olduğunu anlamak için bir fırsat olduğunu hissettim. H [Maguire] için büyük bir istek ve ona övgü. Bazen oyuncuların yaptıklarını hafife alabiliriz ama bugün oynaması ve bunu başarması...
"Yalan söylemeyeceğim, ne kadar süre oynayabileceği ve bunu başarabileceği konusunda biraz hesaplı bir risk aldık, çünkü muhtemelen sekiz veya dokuz hafta boyunca sadece iki veya üç gün antrenman yaptı, bu da onun için bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bence harikaydı. O ve Licha, defansta çok sağlamdılar ve bize üzerine inşa edebileceğimiz bir temel sağladılar."
Maguire'ın geleceği önümüzdeki aylarda netleşecek.
Maguire'in Old Trafford'da yeni bir sözleşme imzalamasının "giderek daha olası" olduğu yönündeki son haberlerin ortasında, kulübünün sezonun önemli bir sonuna yaklaşmasıyla birlikte, oyuncunun geleceği önümüzdeki aylarda netleşecek. Defans oyuncusu, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli bir rol oynayabilirse, kendisi ve takım arkadaşlarının defans oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif edilmesi yönündeki talepleri daha da güçlenecek.
