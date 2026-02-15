Maguire'in şu anda haftalık maaşı 190.000 sterlin olduğu bildiriliyor ve Sheffield doğumlu yıldız oyuncuya teklif edilecek herhangi bir yeni sözleşmede maaşında önemli bir düşüş olması muhtemel, muhtemelen performansa bağlı bonusların daha fazla olduğu bir sözleşme olacak.

Leicester ve 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla parlayan Maguire, Old Trafford'a rekor bir transferle geldi ve kulüpteki ilk sezonlarında başarılı bir performans sergiledi. 2020'de Ole Gunnar Solskjaer tarafından kaptan olarak atanan Maguire, 2023'te Erik ten Hag tarafından kaptanlık görevinden alındı ve medyanın eleştirileri ve incelemeleri arasında birçok kez kulüpten ayrılmaya yaklaştı.

Ancak Maguire'in formuna geri dönmesi ve sahne arkasında önemini sürdürmesi, takımın daha az deneyimli üyelerine güçlü bir örnek teşkil etti. Son olarak, Maguire, Premier League'de lider Arsenal'i 3-2 yendikleri maçta Maçın Adamı seçildi ve uyluk sakatlığından yeni dönen Michael Carrick yönetiminde Lisandro Martinez ile güçlü bir ortaklık kuruyor.

Carrick, Kasım ayından bu yana ilk kez takıma dönen Maguire'in Manchester City'ye karşı gösterdiği performansı hakkındaşunları söyledi: "Licha [Martinez] ve Harry ile birlikte bize gerçekten güçlü bir temel sağladığını düşündüm. Bu maçın deneyim ve nasıl bir his olduğunu anlamak için bir fırsat olduğunu hissettim. H [Maguire] için büyük bir istek ve ona övgü. Bazen oyuncuların yaptıklarını hafife alabiliriz ama bugün oynaması ve bunu başarması...

"Yalan söylemeyeceğim, ne kadar süre oynayabileceği ve bunu başarabileceği konusunda biraz hesaplı bir risk aldık, çünkü muhtemelen sekiz veya dokuz hafta boyunca sadece iki veya üç gün antrenman yaptı, bu da onun için bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bence harikaydı. O ve Licha, defansta çok sağlamdılar ve bize üzerine inşa edebileceğimiz bir temel sağladılar."