Dele Alli'nin yeni takımı hayrete düşürdü!

SportsBoom'dan Neil Goulding'e göre, MK Dons, Dele'yi ikinci kez geri getirmek istiyor ve onun İngiltere 2. Ligi'nde yükselme çabalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Dons şu anda ligde altıncı sırada ve otomatik yükselme pozisyonlarından sadece üç puan uzakta.

Dele'nin beş ay önce Como'dan ayrıldıktan sonra "daha yüksek seviyede oynamayı bırakmadığı" söyleniyor ve La Liga'daki dört kulüpten teklif aldığı bildiriliyor, ancak 29 yaşındaki oyuncu henüz bir sonraki hamlesi konusunda kesin bir karar vermiş değil.