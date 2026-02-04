Getty Images Sport
Dele Alli'nin yeni takımı hayrete düşürdü!
MK Dons, Dele'nin kendilerine destek olmasını istiyor
SportsBoom'dan Neil Goulding'e göre, MK Dons, Dele'yi ikinci kez geri getirmek istiyor ve onun İngiltere 2. Ligi'nde yükselme çabalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Dons şu anda ligde altıncı sırada ve otomatik yükselme pozisyonlarından sadece üç puan uzakta.
Dele'nin beş ay önce Como'dan ayrıldıktan sonra "daha yüksek seviyede oynamayı bırakmadığı" söyleniyor ve La Liga'daki dört kulüpten teklif aldığı bildiriliyor, ancak 29 yaşındaki oyuncu henüz bir sonraki hamlesi konusunda kesin bir karar vermiş değil.
Umut vaat eden kariyer yavaş yavaş sönüverdi.
Dele, 2012 yılında MK Dons akademisinden mezun oldu ve kulüpte 88 maça çıktı, 24 gol attı ve 2015 yılında kulübün Championship'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Ardından Tottenham'a transfer oldu ve ilk iki sezonunda arka arkaya PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanarak kısa sürede tanınır hale geldi.
Uluslararası sahnede Dele, hem Euro 2016 hem de 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin düzenli ilk on bir oyuncusuydu, ancak 2022'de Spurs'tan ayrıldıktan sonra kariyeri büyük bir düşüş yaşadı. Everton ve Beşiktaş'ta forma ve kondisyon sorunları yaşadı ve Cesc Fabregas'ın Como'da kendisine uzattığı can simidini değerlendiremedi. İtalyan kulübünde sadece bir maçta forma giydi ve bu maçta kırmızı kart gördü.
Eski MK Dons patronu, Dele'nin düşüşünden üzüntü duyuyor
Eski MK Dons teknik direktörü Roberto Di Matteo, Dele'nin yeteneğini akademi yıldızı olduğu dönemde yakından görmüş ve onun düşüşünden endişe duymuştur. Dele'nin Como'dan ayrılmasının ardından GOAL'a konuşan Di Matteo, "Dışarıdan bir değerlendirme yapmak zor. Onun kişisel olarak neler yaşadığını bilmiyorum. Çok iyi bir durumdaydı ama bir şekilde kişisel hayatında bir şeyler değişti. Bu zor bir durum. Genç, parlak, İngiliz yeteneklerden birini kaybetmiş olmamız çok yazık. Tekrar zirveye çıkmak için neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorum. Bu zor bir durum. Umarım bunu bir an önce bulur ve futbolun, hayatın tadını tekrar çıkarabilir ve iyi vakit geçirebilir."
Sırada ne var?
Dele, seçeneklerini değerlendirirken elit koçluk hizmeti 'Refined by CP' ile antrenman sahasında sıkı bir şekilde çalışıyor ve sosyal medyada hayranlarına ilerlemesiyle ilgili düzenli güncellemeler paylaşıyor. Ancak, League Two'ya düşmeye açık olup olmayacağı veya MK Dons'un resmi bir teklif sunup sunmayacağı henüz belli değil.
Geçen yılın Nisan ayında, eski Spurs'un talismanı, 2026 Dünya Kupası'na kadar İngiltere milli takımına geri dönmeyi hedeflediğini doğruladı, ancak şu anda Thomas Tuchel'in planlarına girmesi için bir mucize gerekir, nereye gideceği önemli değil.
