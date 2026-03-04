Getty Images Sport
Dele Alli, eski İngiltere yıldızı futbola dönüş planları yaparken Arsenal yenilgisinde özel bir görünüm sergiledikten sonra Tottenham ile antrenman yapıyor
Bireysel antrenman için Spurs'a geri dönüyor
Raporlara göre, Dele Tottenham'ın antrenman tesislerine sansasyonel bir dönüş yaptı. Geçen yıl İtalyan ekibi Como'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki serbest oyuncu, elit sahaları kullanmak için özel izin aldı. Şu anda bir sonraki kariyer hamlesine hazırlanmak için bireysel fitness seansları yapıyor.
Igor Tudor'un birinci takım kadrosu veya akademi ile takım antrenmanlarına katılmasa da, Dele özel bir koçun rehberliğinde özenle çalışıyor. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, son zamanlarda sosyal medyada sıkı spor salonu ve çim antrenmanlarının görüntülerini paylaşarak ilerlemesini paylaştı. "Seni mutlu eden şeyi yap" başlıklı paylaşımı, eski takım arkadaşları Jack Grealish ve Kyle Walker-Peters dahil olmak üzere meslektaşlarından destekleyici yorumlar aldı.
Tottenham taraftarlarıyla duygusal bağ
Bu antrenman programı, Dele'nin Arsenal ileoynanan Kuzey Londra Derbisinde onur konuğu olarak duygusal bir dönüş yapmasının ardından geliştirildi. 4-1'lik yenilgiye rağmen, orta saha oyuncusu devre arasında taraftarlara hitap ettiğinde atmosfer oldukça coşkuluydu. Taraftarlara her zaman ailesi olacaklarını söyleyen ve MK Dons'tan geldiği günden bu yana birlikte kat ettikleri uzun yolu takdir eden samimi bir mesaj verdi.
Bu karşılama, 67 gol ve 59 asistle kariyerinin zirvesini Kuzey Londra'da yaşayan iki kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan oyuncuyu açıkça etkiledi. Derin minnettarlığını ifade eden Dele, Tottenham'da geçirdiği süre boyunca hissettiği sevginin gerçeküstü olduğunu itiraf etti. Taraftarlara büyük bir teşekkür borçlu olduğunu kesin bir dille belirten oyuncu, çok yakında tekrar rekabetçi futbol oynamayı umduğunu söyledi.
"Sahaya geri dönmek için sabırsızlanıyorum, umarım çok uzun sürmez" dedi.
Kişisel ve mesleki zorlukların üstesinden gelmek
Yetenekli oyun kurucunun sahalara dönüş yolu şüphesiz çok zorlu geçti. Dele, Como'daki kısa süreli görevinin sadece dokuz dakika sonra kırmızı kartla erken sona ermesinden bu yana, Mart 2025'ten beri hiçbir resmi maçta forma giymedi. İtalya'da geçirdiği süre, sakatlıklar ve fırsat eksikliği nedeniyle büyük hayal kırıklığı yarattı, çünkü Nico Paz'ın yedeği olarak düzenli olarak forma giyme şansı bulamadı.
Saha içindeki aksiliklerin ötesinde, Dele daha önce çocukluğundaki acı deneyimlerini ve evlat edinilmeden önce maruz kaldığı istismarı açıkça anlatarak derin kişisel travmalarıyla cesurca yüzleşti. Bu cesur açıklamaları, onu futbol dünyasında daha da sevilen bir isim haline getirdi. Şimdi, hayatında gözle görülür şekilde çok daha iyi bir noktada olan Dele, bu karanlık dönemleri aşmak ve sporun en üst seviyesine geri dönerek eleştirenleri susturmak için kararlılığını sürdürüyor.
Gelecekteki transferler ve kariyer seçeneklerini keşfetmek
Dele, Hotspur Way'de özel antrenmanlarını yoğunlaştırırken, bir sonraki durağına ilişkin spekülasyonlar artmaya devam ediyor. Çocukluk kulübü MK Dons'a masalsı bir dönüşü, kulübün menajeri tarafından "çılgın sezon" dedikodusu olarak reddedilse de, orta saha oyuncusunun inkar edilemez yeteneği, tekliflerin eksik olmayacağı anlamına geliyor. Avrupa futbol uzmanları, Sevilla gibi İspanya La Liga'nın hırslı takımlarının mükemmel bir ortam sağlayabileceğini öne sürüyor.
Bu yaz Dünya Kupası'na katılma hayali suya düşmüş olsa da, Dele'nin öncelikli hedefi maç kondisyonunu geri kazanmak. Sonuçta, Dele'nin tanıdık ve destekleyici bir ortamda sahalara dönmesi olumlu bir işaret.
