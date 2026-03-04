Raporlara göre, Dele Tottenham'ın antrenman tesislerine sansasyonel bir dönüş yaptı. Geçen yıl İtalyan ekibi Como'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki serbest oyuncu, elit sahaları kullanmak için özel izin aldı. Şu anda bir sonraki kariyer hamlesine hazırlanmak için bireysel fitness seansları yapıyor.

Igor Tudor'un birinci takım kadrosu veya akademi ile takım antrenmanlarına katılmasa da, Dele özel bir koçun rehberliğinde özenle çalışıyor. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, son zamanlarda sosyal medyada sıkı spor salonu ve çim antrenmanlarının görüntülerini paylaşarak ilerlemesini paylaştı. "Seni mutlu eden şeyi yap" başlıklı paylaşımı, eski takım arkadaşları Jack Grealish ve Kyle Walker-Peters dahil olmak üzere meslektaşlarından destekleyici yorumlar aldı.