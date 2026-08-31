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FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

Çeviri:

Deco'nun önünde Barcelona'nın transfer dönemi kapanmadan önce çözülmemiş 5 dosya

FEATURES
La Liga
Barcelona
Deco
M. Casado
G. Fernandez
A. Balde
D. Livakovic
G. Jesus
İspanya

Barcelona kulübü için son derece hareketli geçen transfer döneminin kapanmasına 48 saatten biraz fazla bir süre kaldı.

Barça'nın sportif direktörü Deco, teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunu güçlendirmek ve aynı zamanda Alman teknik adamın kısa vadeli planları içinde yer almayan oyunculardan maddi kazanç elde etmek amacıyla birçok operasyon gerçekleştirdi.

Sport gazetesi, Katalan kulübünün görevlerinin büyük kısmını tamamladığını, ancak transfer döneminin son günlerine hâlâ sonuçlandırılması gereken bir dizi dosyayla girdiğini aktardı.

Alvarez'in gelişinin başarısızlığa uğramasının ardından sürpriz transfer: Jesus

Mundo Deportivo gazetesi ve gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya koyduğu ve Sport'un da teyit edebildiği bilgilere göre, Barcelona, Gabriel Jesus'un transferi için Arsenal ile yaklaşık 10 milyon euro, ayrıca değişken bedeller ve primler karşılığında anlaşmaya vardı.

Transfer sonuçlandırıldı ve Brezilyalı forvet, sağlık kontrolünü geçer geçmez Barcelona'nın yeni oyuncusu olacak.

Katalan kulübü, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in gelişinin başarısızlığa uğramasını telafi etmek için hazırlanan alternatif planına büyük bir meblağ harcamak istemiyordu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Livakovic hakkında karar

    Daha önce "Sport"ta, Hırvat kalecinin geleceğinin Julian Alvarez'in geleceğine, daha somut olarak da finansal fair play kurallarına bağlı olduğunu açıklamıştık.

    Barcelona, Arjantinli oyuncuyla ya da alternatif planı Gabriel Jesus'la ne olacağına dair tablo netleşmeden kaleci Dominik Livakovic'i tescil etmeyecek; çünkü kulüp, 9 numaralı forma sahibi golcüyü tescil etmek için ihtiyaç duyabileceği maaş bütçesinin bir kısmını harcamak istemiyor.

    Yeni bir golcünün gelmemesi ya da Barcelona'nın oyuncuları bir arada tescil edebilmesi durumunda, Katalan kulübünün sportif yöneticilerinin fikri, görüşlerinde bir değişiklik olmadığı sürece, Livakovic'in bu sezon takım kadrosunda yer alması ve şimdiden ikinci kaleci rolünü üstlenmeye başlaması yönünde. Bu gerçekleşmezse, kaleci kiralık olarak ayrılacak.

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  • BaldeGetty Images

    Baldé ile ne olacak?

    Tüm göstergeler, Baldé'nin ilk on birdeki yerini geri kazanmaya çalışmak ve Flick için önemli bir oyuncu olmaya yeniden dönmek amacıyla Katalan kulübünde kalacağına işaret etse de, "Sport" gazetesi Deco'nun Inter Milan ile Federico Dimarco'yu da kapsayan bir takas transferi üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

    João Cancelo ile yapılan anlaşma ve Espart'ın dikkat çeken performansı, Alejandro Baldé açısından karmaşık bir senaryo çizdi; ayrıca İtalya Ligi'nde oynama seçeneği de planlarını değiştirebilir.

    Barcelona cephesinden ise oyuncu ayrılmaya itilmeyecek, ancak kulüp, tıpkı Flick'in hem özel görüşmelerde hem de basın toplantılarında yaptığı gibi, kalmaya karar vermesi halinde üstleneceği rol konusunda ona karşı son derece açık sözlü olacak.

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Casado hâlâ seçenekleri değerlendiriyor

    Birkaç haftadır takımdan uzak tutulan orta saha oyuncusunun, Barcelona'daki dönemini sonlandırmak için masada birkaç seçeneği bulunuyor.

    Beşiktaş, oyuncunun temel fikri Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olmak olsa da, kendisiyle anlaşmaya en fazla ilgi gösteren kulüplerden biri olarak öne çıkıyor.

    Suudi Arabistan Ligi de Casado'nun kapısını çaldı, ancak bu seçenek onu tam olarak cezbetmedi.

    Casado'nun geleceğinin transfer sezonunun son anlarında belli olması bekleniyor ve göstergeler, ayrılığının kesin bir transferle gerçekleşeceğine işaret ediyor.

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  • Barcelona akademisinden bir ayrılık daha kesinleşti

    Toni Fernández ve Álvaro Cortés'in Venezia ve Royal Antwerp'e transferinin kesinleşmesinin ardından, resmî açıklamaları beklenirken, Barcelona akademisi mezunlarından ayrılık için kırmızı işaretle işaretlenen sıradaki isim Guille Fernández oldu.

    Menajeri Jorge Mendes, oyuncunun kulüple olan bağının sona erdirilmesinin koşullarına ilişkin Barcelona yetkilileriyle görüşmeler yaparak halihazırda birkaç gün geçirdi.

    Guille Fernández'in yetenekleri, özellikle Premier Lig ve Bundesliga gibi liglerde birçok kulübün ilgisini çekti.

    Tüm tarafların anlaşmayı tamamlama isteğine rağmen, müzakereler hâlâ çözülmeyi bekleyen bazı ayrıntılar içeriyor.

    Barcelona, oyuncunun ekonomik haklarının yüksek bir bölümünü elinde tutmasının yanı sıra uygun bir fiyattan geri alım opsiyonunun da eklenmesini şart koşuyor.

    Kulüp başlangıçta, oyuncunun sözleşmesini uzun bir süre için yenilemekle birlikte kiralama formülünü değerlendirmiş olsa da, bu yaz kulüp akademisinin diğer oyuncularına uyguladığı modeli tercih etti; bu model, oyuncunun haklarının bir kısmını elinde tutarak satış yapmanın yanı sıra geri alım opsiyonunun da dahil edilmesini içeriyor.

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