Barcelona kulübü için son derece hareketli geçen transfer döneminin kapanmasına 48 saatten biraz fazla bir süre kaldı.
Barça'nın sportif direktörü Deco, teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunu güçlendirmek ve aynı zamanda Alman teknik adamın kısa vadeli planları içinde yer almayan oyunculardan maddi kazanç elde etmek amacıyla birçok operasyon gerçekleştirdi.
Sport gazetesi, Katalan kulübünün görevlerinin büyük kısmını tamamladığını, ancak transfer döneminin son günlerine hâlâ sonuçlandırılması gereken bir dizi dosyayla girdiğini aktardı.
Alvarez'in gelişinin başarısızlığa uğramasının ardından sürpriz transfer: Jesus
Mundo Deportivo gazetesi ve gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya koyduğu ve Sport'un da teyit edebildiği bilgilere göre, Barcelona, Gabriel Jesus'un transferi için Arsenal ile yaklaşık 10 milyon euro, ayrıca değişken bedeller ve primler karşılığında anlaşmaya vardı.
Transfer sonuçlandırıldı ve Brezilyalı forvet, sağlık kontrolünü geçer geçmez Barcelona'nın yeni oyuncusu olacak.
Katalan kulübü, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in gelişinin başarısızlığa uğramasını telafi etmek için hazırlanan alternatif planına büyük bir meblağ harcamak istemiyordu.
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