Daha önce "Sport"ta, Hırvat kalecinin geleceğinin Julian Alvarez'in geleceğine, daha somut olarak da finansal fair play kurallarına bağlı olduğunu açıklamıştık.

Barcelona, Arjantinli oyuncuyla ya da alternatif planı Gabriel Jesus'la ne olacağına dair tablo netleşmeden kaleci Dominik Livakovic'i tescil etmeyecek; çünkü kulüp, 9 numaralı forma sahibi golcüyü tescil etmek için ihtiyaç duyabileceği maaş bütçesinin bir kısmını harcamak istemiyor.

Yeni bir golcünün gelmemesi ya da Barcelona'nın oyuncuları bir arada tescil edebilmesi durumunda, Katalan kulübünün sportif yöneticilerinin fikri, görüşlerinde bir değişiklik olmadığı sürece, Livakovic'in bu sezon takım kadrosunda yer alması ve şimdiden ikinci kaleci rolünü üstlenmeye başlaması yönünde. Bu gerçekleşmezse, kaleci kiralık olarak ayrılacak.