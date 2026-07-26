Barcelona, Katalan ekibinin kalesini gelecek sezon koruyacak üçlüyle ilgili birçok soru işaretini çözmeyi başardı.

Geçen yaz Joan García gibi hem bugüne hem de geleceğe sahip bir kaleciye stratejik bir yatırım yapılmışsa, Barça'nın sportif yönetimi de mevcut transfer döneminde, kiralık olarak gönderilen bazı oyuncuların başka kulüplerden dönmesinin ardından kaleci mevkiinde beliren yığılma durumunu çözmeye odaklanıyor.

"Sport" gazetesi haberinde, sportif direktör Deco'nun bu ayın sonuna kadar yığılma durumunu sona erdirmek için büyük bir bölümü tamamladığını aktardı.