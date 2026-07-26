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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Deco görevi tamamlıyor: Barcelona'nın bilmecesini çözecek 5 transfer

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La Liga
Barcelona
M. ter Stegen
I. Pena
A. Astralaga
D. Kochen
Deco
İspanya

Barcelona, Katalan ekibinin kalesini gelecek sezon koruyacak üçlüyle ilgili birçok soru işaretini çözmeyi başardı.

Geçen yaz Joan García gibi hem bugüne hem de geleceğe sahip bir kaleciye stratejik bir yatırım yapılmışsa, Barça'nın sportif yönetimi de mevcut transfer döneminde, kiralık olarak gönderilen bazı oyuncuların başka kulüplerden dönmesinin ardından kaleci mevkiinde beliren yığılma durumunu çözmeye odaklanıyor. 

"Sport" gazetesi haberinde, sportif direktör Deco'nun bu ayın sonuna kadar yığılma durumunu sona erdirmek için büyük bir bölümü tamamladığını aktardı.

  • Ter StegenGetty Images

    Ter Stegen'in ayrılığı yaklaşıyor

    Ekonomik ve sağlık açısından en karmaşık dosya Marc André ter Stegen'inkiydi ve sürpriz bir gelişme yaşanmazsa, tamamlanıp resmen açıklanacak bir sonraki transfer olacak.

    Alman kalecinin sözleşmesi 2028 yazına kadar uzanıyor, ancak teknik direktör Hansi Flick'in planları arasında yer almadığı için, geçen sezon Girona'da birlikte çalıştığı Michel'in yönetimindeki Ajax Amsterdam'a kiralık olarak transfer olmayı kabul etti.

    Son saatlerde, transferi engelleyen vergi meseleleri çözüldü ve önümüzdeki haftanın başında Amsterdam'a gelişinin gerçekleşmesi bekleniyor. 

    Alman kaleci Europa karşısında 45 dakika süre aldı, ancak Barcelona kafilesiyle birlikte İngiltere kampına gitmeme ihtimali bulunuyor.

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  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    İnaki Pena: Barcelona ile geçen 14 yılın sonu

    Bu, Barcelona'nın bu yaz gerçekleştirdiği ilk operasyonlardan biriydi. Geçen sezonun ilk yarısında Elche forması altında iyi bir performans sergiledikten sonra (Matías Dituro'ya yerini kaptırmadan önce), Panathinaikos kulübü kendisine ilgi gösterdi ve yaklaşık 3 milyon euro karşılığında transfer etti.

    Böylece Alicante kökenli kaleci, Katalan kulübüne on yılı aşkın süredir devam eden bağlılığına son verdi.

    Nitekim Iñaki Peña, yeni takımıyla ilk resmi maçını çoktan oynadı; UEFA Konferans Ligi ön eleme turunun ilk maçında 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve Yunan takımının deplasmanda Macar ekibi Paksi'yi 2-1 yenmesine katkı sağladı.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Australaga, Atlético Madrid'in yedek takımına katıldı

    Barcelona, Granada'ya olan kiralık süresinin sona ermesinin ardından Ander Astralaga'nın sözleşmesini yenilemedi ve kaleci, kulüpteki 8 yıl süren serüvenini böylece noktaladı.

    Astralaga, 2018 yazında altyapı kategorisinde Barcelona'ya katılmış, A takımla herhangi bir resmi maç oynayamamış, ancak Manchester City karşısındaki bir hazırlık maçında forma giymişti.

    Atletico Madrid'in yedek takımı ise onunla 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

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    Genç Macar kaleci, Andorra'daki kiralık döneminden dönüşünün ardından yeni sezon hazırlıklarına ilk takımla başladı; ancak hem oyuncu hem de kulüp, en iyi seçeneğin düzenli oynama süresi elde etmek amacıyla yeniden kiralık olarak gitmesi olduğunu düşünüyor.

    20 yaşındaki Yaakobishvili sürekli oynamaya ihtiyaç duyuyor ve İspanyol futbolunda iyi bir üne sahip. 

    Gazeteci Matteo Moretto'ya göre oyuncu; Racing Santander, Levante ve Real Mallorca'nın ilgi listesinde yer alıyor.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Cocca: veda kokan bir kiralık

    20 yaşındaki Amerikalı kaleci, Barcelona'nın geleceğe dönük planlarındaki isimlerden biri olarak görülse de Lyngby Boldklub'a 2027 yazına kadar yapılan kiralık anlaşması, Danimarka kulübü lehine yaklaşık 1,5 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonu içeriyor.

    İki taraf da resmi açıklamalarında bunu belirtmese de Barcelona, oyuncunun mülkiyetinden vazgeçmesi durumunda gelecekteki herhangi bir satışın değerinin yüzde 40'ını elinde tutacak. Bu da kalecinin parlaması halinde kulübe ekonomik açıdan fayda sağlamasına, hatta gelecekte oyuncuyu geri getirme müzakerelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyacak.

    Kochen'in, gelişim döneminde kendisini çevreleyen büyük beklentilerin profesyonel futbolda gerçeğe dönüşebileceğini kanıtlamak için oynamaya ihtiyacı var; bu, alışılmışa kıyasla "sıra dışı" sayılan bir rota üzerinden olsa bile.

  • Deco Hansi FlickGetty

    Beklenen karar: Gençlik mi, tecrübe mi?

    Tartışmasız birinci kaleci olarak Juan Garcia'nın bulunması ve sözleşmesinde son yılı kalan Szczesny'nin ikinci kaleci konumunda olması nedeniyle, Barça'nın sportif yönetimi kaleci dosyasını tamamlamak için iki senaryo arasında tercih yapmak zorunda.

    Gerçekleşmesi en muhtemel olan ilk senaryo, "La Masia"nın en dikkat çekici kalecisi olarak görülen Iker Rodriguez (2008 doğumlu) ile Eder Aller'in takımın üçüncü kaleci rolünü paylaşması.

    Diğer olasılık ise Deco'nun transfer piyasasına yönelerek, Szczesny ile rekabet etmesi amacıyla tecrübeli ve düşük maliyetli bir kaleciyle anlaşmaya varması. Bu bağlamda en çok konuşulan isim Alex Remiro.

    Her ne olursa olsun, Barcelona'nın kaleci tablosu gün geçtikçe daha net hale geliyor. Soru işaretlerinin büyük bir kısmı çözüldü, geri kalanının çözülmesinin ise uzun sürmesi beklenmiyor.

    Bununla birlikte, transfer piyasası hâlâ uzun; kapanmasına bir aydan fazla süre kalması, perde inmeden önce pek çok gelişmenin yaşanabileceği anlamına geliyor.

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