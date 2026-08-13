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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Deco, Barcelona'nın transfer döneminde son bir hamlenin peşinde

Transfers
La Liga
Barcelona
C. Lukeba
A. Laporte
Deco
İspanya

Barcelona, çok sayıda hareketliliğe sahne olabilecek bir senaryoda yaz transfer döneminin son aşamasını geçiriyor. 

Katalan kulübü, önümüzdeki günlerde bir grup oyuncunun ayrılığını tamamlamayı ve böylece önemli mali gelirler elde ederek maaş marjını güçlendirmeyi, hâlâ kadro dışında kalan oyuncuları tescil edebilmeyi umuyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın hedefinin net olduğunu; bunun da bir forvetle anlaşmak olduğunu, Julian Alvarez'in en öncelikli isim olarak korunduğunu, ayrıca Rodri ve Cancelo'nun da gündemde bulunduğunu, ancak sportif yönetimin ilave bir transfer imkânı üzerinde de çalıştığını aktardı.

Sportif direktör Deco, mali hesapların izin vermesi hâlinde, transfer döneminin son günlerinde en azından üst düzey bir stoper transfer etmek istiyor ve bu oyuncunun tercihen sol ayaklı olmasını arzu ediyor.

Deco, yaz başından beri stoper mevkiinin güçlü bir takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu ve bu nedenle Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni'yi transfer etmek için harekete geçmişti. Ancak bu seçenek, sportif açıdan bir uzlaşı bulunmaması ve oyuncunun bedelinin çok yüksek görülmesi nedeniyle sonunda devre dışı kaldı.

Stoper dosyası bir süre ertelenmiş durumdaydı, ancak Ronald Araujo'nun ayrılığı bu ihtimali yeniden açtı ve Barcelona yeni bir savunmacı transfer etmeye kararlı.

Teknik direktör Hansi Flick, savunmadaki ikili Cubarsi ve Gerard Martin'in varlığından memnun, ancak üst düzey bir oyuncuyla anlaşma fırsatı doğması hâlinde kulübün bu mevkiyi güçlendirme isteğini anlayışla karşılıyor.

Takım kadrosunda ayrıca Christensen ve Eric Garcia da bulunuyor; ancak Eric Garcia, bu sezon bek mevkiinde çok sayıda dakika oynayacak.

Bunlara ek olarak, kulübün altyapı oyuncusu Alvaro Cortes de bir seçenek olarak öne çıkıyor. Barcelona içinde kendisine güven duyulsa da yönetim, bu mevkiyi iyi bir şekilde kapatmayı garantilemek için daha deneyimli bir oyuncunun gelmesinin takıma fayda sağlayacağı görüşünde.

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    Barcelona, savunmanın merkezine uygun cevheri arıyor

    Barcelona, savunma hattında niteliksel bir sıçrama yaratabilecek, kalite açısından sıra dışı bir stoper arayışıyla birkaç gündür transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor.

    Kulüp, takıma güven verebilecek ve anında katkı sağlayabilecek, aynı zamanda Hansi Flick'in benimsediği cesur oyun anlayışına uyum gösterebilecek Iñigo Martínez tarzında bir oyuncu arıyor.

    İş kolay değil, çünkü sol ayaklı savunmacılar transfer piyasasında oldukça talep görüyor ve fiyatları son derece yüksek. Bu yüzden Barcelona özellikle iyi bir yatırım fırsatı arıyor.

    Son günlerde Aymeric Laporte'un adı büyük ölçüde öne çıktı; Athletic Bilbao'ya ait olan oyuncunun çevresi transferin gerçekleşebileceğini öne sürerek, sözleşmesinde uygun bir serbest kalma bedeli bulunduğunu doğruladı. Barcelona da o dönemde bu bilgiyi dikkate aldı ve transferi tamamlama olasılığını değerlendirdi.

    Laporte ideal aday olarak görülüyor, ancak kulübün önümüzdeki günlerde onunla anlaşma sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağını görmek için beklemek gerekecek.

    Laporte'un Katalan takımına hızla uyum sağlayabileceği açık, çünkü Dünya Kupası sırasında Cubarsí'nin yanında stoper mevkiinde oynadı ve muhteşem bir performans sergiledi.

    Ancak buradaki asıl sorun, Athletic Bilbao çevresinin bu türden herhangi bir serbest kalma bedelinin bulunmadığını doğrulaması ve Bask kulübünün oyuncuyla ilgili herhangi bir müzakereye girmek istemediğinin açık olması.

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    Lookiba, Barcelona'nın seçenekleri arasında

    Son saatlerde, uzun süredir Barcelona'nın gözcülerinin yakından takip ettiği Leipzig'in savunma oyuncusu Castello Lukeba'nın adı da gündeme geldi.

    Lukeba, açık bir gelişim döneminde olan bir oyuncu olarak öne çıkıyor; arkadan oyun kurma konusunda iyi yeteneklere ve önemli bir fiziksel güce sahip.

    Hansi Flick, oyuncu hakkında olumlu raporlara sahip; ayrıca oyuncu, Barcelona'nın olası hedefler listesinde her zaman yer aldı.

    Ancak bu durumda kulübün, kasalarını açması ve onunla kısa vadede anlaşmak için büyük bir meblağ ödemesi gerekecek.

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    Deco'nun son darbesi

    Netleşen şey, Barcelona'nın bir stoper transferi dosyasını kapatmadığı, aksine bu dosyanın hâlâ güçlü bir şekilde masada olduğudur.

    İlk olarak kulüp, forvet oyuncusu Rodri ve Cancelo ile anlaşmaya çalışacak; zira Rodri ve Cancelo transferleri tamamlanmaya oldukça yaklaştı.

    Ardından stoper dosyası ele alınacak. Bu, Deco'nun Barcelona için birinci sınıf bir transfer dönemini tamamlamak adına vurmak istediği son hamle olacak.

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