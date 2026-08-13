Barcelona, çok sayıda hareketliliğe sahne olabilecek bir senaryoda yaz transfer döneminin son aşamasını geçiriyor.

Katalan kulübü, önümüzdeki günlerde bir grup oyuncunun ayrılığını tamamlamayı ve böylece önemli mali gelirler elde ederek maaş marjını güçlendirmeyi, hâlâ kadro dışında kalan oyuncuları tescil edebilmeyi umuyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın hedefinin net olduğunu; bunun da bir forvetle anlaşmak olduğunu, Julian Alvarez'in en öncelikli isim olarak korunduğunu, ayrıca Rodri ve Cancelo'nun da gündemde bulunduğunu, ancak sportif yönetimin ilave bir transfer imkânı üzerinde de çalıştığını aktardı.

Sportif direktör Deco, mali hesapların izin vermesi hâlinde, transfer döneminin son günlerinde en azından üst düzey bir stoper transfer etmek istiyor ve bu oyuncunun tercihen sol ayaklı olmasını arzu ediyor.

Deco, yaz başından beri stoper mevkiinin güçlü bir takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu ve bu nedenle Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni'yi transfer etmek için harekete geçmişti. Ancak bu seçenek, sportif açıdan bir uzlaşı bulunmaması ve oyuncunun bedelinin çok yüksek görülmesi nedeniyle sonunda devre dışı kaldı.

Stoper dosyası bir süre ertelenmiş durumdaydı, ancak Ronald Araujo'nun ayrılığı bu ihtimali yeniden açtı ve Barcelona yeni bir savunmacı transfer etmeye kararlı.

Teknik direktör Hansi Flick, savunmadaki ikili Cubarsi ve Gerard Martin'in varlığından memnun, ancak üst düzey bir oyuncuyla anlaşma fırsatı doğması hâlinde kulübün bu mevkiyi güçlendirme isteğini anlayışla karşılıyor.

Takım kadrosunda ayrıca Christensen ve Eric Garcia da bulunuyor; ancak Eric Garcia, bu sezon bek mevkiinde çok sayıda dakika oynayacak.

Bunlara ek olarak, kulübün altyapı oyuncusu Alvaro Cortes de bir seçenek olarak öne çıkıyor. Barcelona içinde kendisine güven duyulsa da yönetim, bu mevkiyi iyi bir şekilde kapatmayı garantilemek için daha deneyimli bir oyuncunun gelmesinin takıma fayda sağlayacağı görüşünde.