Dead-ball futbolu çok sıkıcı! Arsenal, disiplinsiz Chelsea'yi set-piece mücadelesinde mağlup ederek, bu güzel oyunun karanlık geleceğini ima eden bir maçın ardından kazananlar ve kaybedenler belli oldu

Wesley Fofana, geçen hafta Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Chelsea'nin Premier Lig sezonundaki altıncı kırmızı kartını gördü ve Rosenior, bunun görev süresi boyunca ilk kırmızı kart olduğunu hemen belirtti. Şimdi Blues için iki maçta iki kırmızı kart var, bu yüzden bu nispeten genç ve deneyimsiz kadroda disiplinsizliğin büyük bir sorun olmadığını iddia etmek artık mümkün değil. Rosenior da bunun farkında.
Blues'un teknik direktörü, Neto'nun Emirates'te oyundan atılmasının ardından BBC Sport'a "Bu, tam olarak belirlenmesi zor bir konu" dedi. "Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bu, sezonumuzun ve son iki maçımızın hikayesi oldu. Bazen sonuçlardan, acıdan ders çıkarmak gerekir, ama biz bunu yapmadık ve bu çok sinir bozucu."
Rosenior'a sempati duymamak zor, çünkü bu onun miras aldığı bir sorun. Ayrıca, 25 yaşındaki Neto, Stamford Bridge'de en kıdemli oyunculardan biri ve yedi yıldır Premier League'de oynuyor, bu yüzden Portekizli oyuncunun gördüğünüz en aptalca iki sarı kartı alması için hiçbir mazereti yoktu.
Sonuç olarak, sakatlıklarla boğuşan Chelsea, Çarşamba günü Aston Villa ile oynayacağı önemli maçta en etkili forvetlerinden birini kaybedecek. Şüphesiz ki, Rosenior oyuncularını bir şekilde kontrol altına almayı başaramazsa, saçma sapan kırmızı kartlar ve aptalca cezalar Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine mal olacak.