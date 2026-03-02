Dead-ball futbolu çok sıkıcı! Arsenal, disiplinsiz Chelsea'yi set-piece mücadelesinde mağlup ederek, bu güzel oyunun karanlık geleceğini ima eden bir maçın ardından kazananlar ve kaybedenler belli oldu

Jurrien Timber, Sky Sports'ta maç sonrası röportajında Arsenal'in "maçı kazanmayı hak ettiğini" söyledi. Ama kazanmadılar. Gunners, düşük kaliteli bir karşılaşmada Chelsea kadar kötüydü. Aslında, Timber'ın golü, oyunun gidişatına aykırı olduğu için ev sahibi taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Ev sahibi takım 10 kişiye karşı da berbat oynadı. Neto'nun aptalca kırmızı kart görmesinden sonra maçı kolayca bitirmeleri gerekirdi. Bunun yerine, maçın sonuna kadar zorlandılar.

Ancak, Arsenal'in zihinsel gücünü çok sorguladık - en son Wolves'ta aldıkları felaket beraberlikten sonra - bu yüzden hakkını vermek gerekir. Arteta'nın adamları burada puan kaybedebilirdi ve aslında kaybetmeliydi, ancak üç puanı da aldılar ve Man City'ye bu sezon daha sert oldukları mesajını verdiler.