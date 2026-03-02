Goal.com
Arsenal Chelsea W+LsGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Dead-ball futbolu çok sıkıcı! Arsenal, disiplinsiz Chelsea'yi set-piece mücadelesinde mağlup ederek, bu güzel oyunun karanlık geleceğini ima eden bir maçın ardından kazananlar ve kaybedenler belli oldu

Arsenal, Pazar günü 10 kişilik Chelsea'yi 2-1'lik gergin bir galibiyetle mağlup ederek Premier Lig'in zirvesinde Manchester City'ye karşı 5 puanlık üstünlüğünü geri kazandı. Gunners, Emirates'te üç golünü de duran toplardan attı. William Saliba ve Jurrien Timber, Piero Hincapie'nin Reece James'in köşe vuruşunu kendi kalesine yönlendirmesinin ardından iki gol attı.

Mikel Arteta, oyuncularının sergilediği zihinsel güçten anlaşılır bir şekilde çok memnun kaldı, özellikle de City önceki akşam Elland Road'da Leeds United'ı zorlu bir maçın ardından mağlup ederek ev sahibi takıma baskı yapmıştı.

Chelsea'nin teknik direktörü Liam Rosenior ise, Pedro Neto'nun ikinci yarıda yaptığı aptalca hareketin Blues'un hak ettiği puanı kazanma şansını büyük ölçüde engellediği için takımının kırmızı kart görme eğiliminden şikayet etti.

Peki, kuzey Londra'daki maçın büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? GOAL, tüm detayları aşağıda açıklıyor...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    KAZANAN: Arsenal'in şampiyonluk mücadelesi

    Jurrien Timber, Sky Sports'ta maç sonrası röportajında Arsenal'in "maçı kazanmayı hak ettiğini" söyledi. Ama kazanmadılar. Gunners, düşük kaliteli bir karşılaşmada Chelsea kadar kötüydü. Aslında, Timber'ın golü, oyunun gidişatına aykırı olduğu için ev sahibi taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

    Ev sahibi takım 10 kişiye karşı da berbat oynadı. Neto'nun aptalca kırmızı kart görmesinden sonra maçı kolayca bitirmeleri gerekirdi. Bunun yerine, maçın sonuna kadar zorlandılar.

    Ancak, Arsenal'in zihinsel gücünü çok sorguladık - en son Wolves'ta aldıkları felaket beraberlikten sonra - bu yüzden hakkını vermek gerekir. Arteta'nın adamları burada puan kaybedebilirdi ve aslında kaybetmeliydi, ancak üç puanı da aldılar ve Man City'ye bu sezon daha sert oldukları mesajını verdiler. 

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    KAYBEDEN: Chelsea'nin disiplinsizliği

    Wesley Fofana, geçen hafta Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Chelsea'nin Premier Lig sezonundaki altıncı kırmızı kartını gördü ve Rosenior, bunun görev süresi boyunca ilk kırmızı kart olduğunu hemen belirtti. Şimdi Blues için iki maçta iki kırmızı kart var, bu yüzden bu nispeten genç ve deneyimsiz kadroda disiplinsizliğin büyük bir sorun olmadığını iddia etmek artık mümkün değil. Rosenior da bunun farkında.

    Blues'un teknik direktörü, Neto'nun Emirates'te oyundan atılmasının ardından BBC Sport'a "Bu, tam olarak belirlenmesi zor bir konu" dedi. "Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bu, sezonumuzun ve son iki maçımızın hikayesi oldu. Bazen sonuçlardan, acıdan ders çıkarmak gerekir, ama biz bunu yapmadık ve bu çok sinir bozucu."

    Rosenior'a sempati duymamak zor, çünkü bu onun miras aldığı bir sorun. Ayrıca, 25 yaşındaki Neto, Stamford Bridge'de en kıdemli oyunculardan biri ve yedi yıldır Premier League'de oynuyor, bu yüzden Portekizli oyuncunun gördüğünüz en aptalca iki sarı kartı alması için hiçbir mazereti yoktu.

    Sonuç olarak, sakatlıklarla boğuşan Chelsea, Çarşamba günü Aston Villa ile oynayacağı önemli maçta en etkili forvetlerinden birini kaybedecek. Şüphesiz ki, Rosenior oyuncularını bir şekilde kontrol altına almayı başaramazsa, saçma sapan kırmızı kartlar ve aptalca cezalar Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine mal olacak.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kazanan: David Raya

    Şimdi düşününce komik geliyor, ama 2023 yılında pek çok Arsenal taraftarı kulübün yeni bir 1 numara kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünmüyordu. Aaron Ramsdale'den oldukça memnundular, iyi bir kaleci ve çok sevilen bir karakterdi. Ancak Arteta, Arsenal'i bir üst seviyeye taşımak için David Raya'nın transferinin gerekli olduğu konusunda ısrarcıydı, özellikle de İspanyol oyuncunun ayakları arasındaki top kontrolü yeteneği nedeniyle.

    Ancak, eski Brentford yıldızı da defalarca kendini olağanüstü bir kaleci olarak kanıtladı ve Pazar günü Emirates'te yine aynı performansı sergiledi, ikinci yarıda takımının galibiyetine yardımcı olmak için çok önemli kurtarışlar yaptı.

    Arteta, maçtan sonra 30 yaşındaki oyuncuyu "muhteşem" olarak nitelendirdi ve biz de buna katılmaktan çekinmeyiz. Sadece 30 milyon sterlin (40 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Raya, Arsenal tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak gösterilebilir. 

  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty Images

    KAYBEDEN: Robert Sanchez

    Raya, Arsenal'in Pazar günkü maçı kazanmasında önemli bir rol oynarken, Robert Sanchez, Chelsea'nin maçı kaybetmesinin ana nedenlerinden biriydi.

    Rosenior, Arsenal'in belirleyici ikinci golünü kalesinde görmesi için kalecisini suçlamayı reddetti ve tüm takımın Declan Rice'ın köşe vuruşunu çok daha iyi karşılaması gerektiğini savundu. Ancak, Sanchez'in topun uçuşunu tamamen yanlış değerlendirmesini ve ardından sırtına itildiğini iddia etmesini görmezden gelmek gerçekten çok zor.

    O yeterince güçlü değildi, çünkü yeterince iyi değildi. Ve bu yeni bir haber değil. Chelsea taraftarları, Sanchez'in 2023'te Brighton'dan Londra'nın batısına geldiğinden beri bir yük olduğunu söyleyecektir ve kulübün bu arada kaç oyuncu transfer ettiği düşünülürse, İspanyol oyuncunun hala Blues'un en iyi kalecisi olarak görülmesi gerçekten şaşırtıcıdır.

    Dolayısıyla, Rosenior sezonu sonuna kadar görevde kalmayı başarırsa, yaz transfer döneminde bir yedek kalecinin transferi için baskı yapmasını bekleyin, çünkü güvenilir bir kaleci olmadan Premier League şampiyonluğu kazanamazsınız. 

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    KAZANAN: Chelsea'nin en büyük beş rakibi

    Chelsea, 7 Şubat'ta Wolves'u yenerek yeni teknik direktör Rosenior yönetiminde Premier Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini aldığında, Manchester United'ın sadece bir puan ve bir sıra gerisinde, ligde beşinci sıradaydı. Ancak şu anda aralarında altı puan ve üç sıra fark var.

    Yeniden canlanan Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'nın kaçınılmaz form düşüşünden tam olarak yararlanarak Unai Emery'nin takımına yetişirken, Blues ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool tarafından geçildi.

    Elbette, Rosenior'un takımının lig liderine karşı puan kaybetme ihtimali her zaman vardı ve şu anda ilk beş sıradaki rakiplerinden hiçbiri mükemmel bir performans sergilemiyor. Ancak, United ve Liverpool bir dizi galibiyet serisi yakalamaya başlarken, Chelsea Çarşamba günü Villa Park'a gideceği maç öncesinde üç maçtır galibiyet alamıyor.

    Birmingham'da galip gelemezlerse, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu gerçekten büyük bir sıkıntıya girecek, çünkü önümüzdeki ay Paris Saint-Germain ile iki maçlı Şampiyonlar Ligi mücadelesi ve Wrexham'a zorlu bir FA Cup deplasmanı da dahil olmak üzere gerçekten zorlu bir fikstürle başa çıkmak zorunda kalacaklar.

    Şüphesiz ki, Chelsea dikkatli olmazsa, altı haftadan biraz fazla bir süre sonra United'ı ağırlayacağı maçta ilk beş sırayı kaçırabilir.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    KAYBEDEN: 'Güzel Oyun'

    Sky Sports'ta Arsenal'in galibiyetini tartışırken, eski Liverpool forveti Daniel Sturridge, "Bence bazen eğlence değeri yok - ama futbol kazanmakla ilgili bir oyun" dedi. Ve onun ne demek istediğini anlayabiliriz.

    Bazı Arsenal taraftarları, takımlarının Premier League'i kazandığını hiç görmemişler, bu yüzden işi hallettikleri sürece nasıl yaptıkları umurlarında değil. Ancak "The Invincibles"ı hatırlayanlar için, "Set-Piece FC"den başka bir şey beklemek imkansız. Patrick Vieira bile Sturridge'in yanında otururken "Arsenal'den daha fazlasını beklersiniz" diye itiraf etti.

    Kuzey Londralılar, set parçalarını ustaca kullanmaları nedeniyle kesinlikle cezalandırılmamalı. Herhangi bir kuralı çiğnemiyorlar (ancak köşelerde yapılan bazı bariz blokajların Video Yardımcı Hakem'in dikkatinden nasıl kaçtığını merak etmemek elde değil) ve diğerleri de artık onların izinden gidiyor. Liverpool'un, sahanın her iki ucunda set parçalarını geliştirdikten sonra sonuçlarının nasıl iyileştiğine bakın, Chelsea ise Pazar günü Arsenal'e kendi ilacını tattırdı.

    Ancak, duran toplar oyunun önemli bir parçası olsa da, bu kadar önemli olmamalı. "İyi futbol" öznel bir terim olabilir, ancak Premier League'in her maçında altı metre karesinde patlak veren Royal Rumbles'ı seven birini bulmak zor olacaktır - özellikle de bunlar açık oyundaki heyecan verici aksiyonun pahasına gerçekleşiyorsa.

    Rosenior'un Emirates'te işaret ettiği gibi, Arsenal, duran toplar dışında Chelsea'ye hiçbir sorun çıkarmadı, bu da lig liderinin yaratıcılık eksikliğini ortaya koyan bir suçlamadır.

    İnsanlar İngiliz futbolunun yoğunluğu, atmosferi, draması ve hakimiyeti hakkında istedikleri kadar konuşabilirler, ancak ülkenin en iyi takımı "Güzel Oyun"u çok endişe verici bir yöne götürüyor.

    Eski Chelsea forveti Chris Sutton, BBC Radio 5 Live'da Arsenal'in Premier League'in "en çirkin şampiyonu" olup olmayacağını bile sordu. Cevap evet, çünkü duran toplar futbolu çok sıkıcı ve pragmatizmi Jose Mourinho ve Rafa Benitez'in "sh*t on a stick" dönemini hatırlatıyor.

