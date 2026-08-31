De Roon’un, "Bence Roma’da beni öldürürler" dediği zaman

Atalanta, Roma'ya transfer olan Marten De Roon'a veda etti: "Atalanta BC, Marten de Roon'un sportif hizmetlerine ilişkin hakların bonservisiyle birlikte AS Roma'ya devredildiğini duyurur.





35 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, Atalanta formasıyla 445 kez sahaya çıktıktan sonra kulüpten ayrılıyor; takıma İtalyan ve Avrupa futbolunun en üst seviyelerine uzanan gelişim yolculuğunda eşlik etti ve Kulübün tarihinde sonsuza dek kalacak hedeflere ulaşılmasında pay sahibi oldu.





Percassi ailesi, Pagliuca ailesi ve tüm Atalanta Kulübü, Marten'e olağanüstü katkısı için içtenlikle teşekkür ediyor, bu yıllarda gösterdiği bağlılık ve adanmışlık için kendisine minnettarlığını sunuyor ve geleceği için en iyi dileklerini iletiyor".