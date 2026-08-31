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Marten de RoonGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

De Roon’un, "Bence Roma’da beni öldürürler" dediği zaman

M. de Roon
Atalanta
Roma

Orta saha oyuncusu, Atalanta'dan Gasperini'nin Roma'sına geçiyor

Atalanta, Roma'ya transfer olan Marten De Roon'a veda etti: "Atalanta BC, Marten de Roon'un sportif hizmetlerine ilişkin hakların bonservisiyle birlikte AS Roma'ya devredildiğini duyurur.


35 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, Atalanta formasıyla 445 kez sahaya çıktıktan sonra kulüpten ayrılıyor; takıma İtalyan ve Avrupa futbolunun en üst seviyelerine uzanan gelişim yolculuğunda eşlik etti ve Kulübün tarihinde sonsuza dek kalacak hedeflere ulaşılmasında pay sahibi oldu.


Percassi ailesi, Pagliuca ailesi ve tüm Atalanta Kulübü, Marten'e olağanüstü katkısı için içtenlikle teşekkür ediyor, bu yıllarda gösterdiği bağlılık ve adanmışlık için kendisine minnettarlığını sunuyor ve geleceği için en iyi dileklerini iletiyor".

  • Geçen haziran ayında Alessandro Cattelan'ın 'Supernova' adlı podcast'ine verdiği röportajda De Roon, Roma taraftarlarıyla ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Biraz sosyal medyada paylaşım yapmayı bıraktım, belki yaşın da etkisiyle biraz daha ciddiyim. Sonra teknik direktör olmak istersem, belki bir şeyi çıkarıp ‘Hayır, ama sen bize hakaret ettin!’ derler. Her şeyi saklıyorlar! Mesela Roma'yla ilgili birkaç şaka yaptım, Mourinho'yla da. Bence Roma'da beni öldürürler (gülüyor, ed. notu). Ama ben Roma'yı seviyorum, her yıl birkaç günlüğüne gidiyoruz, neredeyse en sevdiğimiz şehir, yemekleri inanılmaz. Ama artık bir kez hata yaparsan hayatın boyunca mahvoluyorsun", La Gazzetta dello Sport aktardı.


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