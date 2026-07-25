De Jong kararının ardından: Barcelona korkunç senaryonun tekrarından endişeli

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, sağ dizindeki iç yan bağ yırtığından iyileşmek için konservatif tedaviye başvurmaya karar verdi.

"Sport" gazetesi haberinde, Barcelona'nın De Jong'un kararına saygı duyduğunu, ancak bunun yönetimdeki mevcut endişeyi gizleyemediğini belirtti.

Endişe mevcut teşhisten değil, iyileşme süreci beklendiği gibi ilerlemezse yaşanabileceklerden kaynaklanıyor; zira Ansu Fati örneği hâlâ zihinlerde güçlü bir şekilde yer ediyor.

De Jong'un sakatlığı, Fati'nin 3 yıl önce yaşadığı sakatlığa benzemiyor; tedavi ve sahalardan uzak kalma süreleri de tamamen farklı. Yine de Barcelona'nın gerginliğini açıklayan ortak bir nokta var: her iki durumda da kulübün tıbbi görüşü, oyuncunun sonunda aldığı karardan farklıydı.

De Jong, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası sırasında sakatlandı ve ağrı hissetmesine rağmen, kendisinin de açıkladığı üzere milli takım doktorlarının bunun hafif bir sakatlık olduğunu ve mücadeleye devam etmesi hâlinde kötüleşmeyeceğini söylemesinin ardından oynamayı sürdürdü, ancak gerçek farklıydı.

Barcelona'ya döndükten sonra yapılan tetkikler, sağ dizindeki iç yan bağda yırtık olduğunu doğruladı ve bu, kendisini sahalardan birkaç ay uzak tutacak bir sakatlık. Şimdi ise De Jong, konservatif tedaviyi tercih etti ve şimdilik ameliyattan kaçındı.

Barcelona bu kararı kabul ediyor, ancak endişelerini gizlemiyor; çünkü durumun gelişimi umulduğu gibi olmaz ve oyuncu sonunda ameliyat olmak zorunda kalırsa, sahalardan uzak kalma süresi 4 ayı büyük bir farkla aşabilir ve kulüp, etkili oyuncularından birini yeniden kazanmak için değerli bir zaman kaybetmiş olur.