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De Jong kararının ardından: Barcelona korkunç senaryonun tekrarından endişeli

FEATURES
La Liga
F. de Jong
Hollanda
Barcelona
A. Fati
İspanya

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, sağ dizindeki iç yan bağ yırtığından iyileşmek için konservatif tedaviye başvurmaya karar verdi.

"Sport" gazetesi haberinde, Barcelona'nın De Jong'un kararına saygı duyduğunu, ancak bunun yönetimdeki mevcut endişeyi gizleyemediğini belirtti.

Endişe mevcut teşhisten değil, iyileşme süreci beklendiği gibi ilerlemezse yaşanabileceklerden kaynaklanıyor; zira Ansu Fati örneği hâlâ zihinlerde güçlü bir şekilde yer ediyor.

De Jong'un sakatlığı, Fati'nin 3 yıl önce yaşadığı sakatlığa benzemiyor; tedavi ve sahalardan uzak kalma süreleri de tamamen farklı. Yine de Barcelona'nın gerginliğini açıklayan ortak bir nokta var: her iki durumda da kulübün tıbbi görüşü, oyuncunun sonunda aldığı karardan farklıydı.

De Jong, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası sırasında sakatlandı ve ağrı hissetmesine rağmen, kendisinin de açıkladığı üzere milli takım doktorlarının bunun hafif bir sakatlık olduğunu ve mücadeleye devam etmesi hâlinde kötüleşmeyeceğini söylemesinin ardından oynamayı sürdürdü, ancak gerçek farklıydı.

Barcelona'ya döndükten sonra yapılan tetkikler, sağ dizindeki iç yan bağda yırtık olduğunu doğruladı ve bu, kendisini sahalardan birkaç ay uzak tutacak bir sakatlık. Şimdi ise De Jong, konservatif tedaviyi tercih etti ve şimdilik ameliyattan kaçındı. 

Barcelona bu kararı kabul ediyor, ancak endişelerini gizlemiyor; çünkü durumun gelişimi umulduğu gibi olmaz ve oyuncu sonunda ameliyat olmak zorunda kalırsa, sahalardan uzak kalma süresi 4 ayı büyük bir farkla aşabilir ve kulüp, etkili oyuncularından birini yeniden kazanmak için değerli bir zaman kaybetmiş olur.

  • imago-sport-1061669471.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Bazı benzer yönler taşıyan bir senaryo

    Ansu Fati vakasını hafızalara geri getiren de tam olarak budur; zira 2022 yılının ocak ayında, forvet oyuncusu da Barcelona'nın tavsiyesini reddederek sol uyluğundaki arka adale kasının üst tendonundaki sakatlığın tedavisi için ameliyat olmama kararı almıştı.

    Kulübün sağlık ekibi de teknik direktör Xavi Hernández de, orta ve uzun vadede daha büyük garanti sağlayacağına inandıkları için ameliyat yapılmasını destekliyordu. 

    Ancak ciddi diz sakatlığının ardından ameliyatlardan bıkmış olan Ansu, kendi özel sağlık ekibiyle birlikte konservatif tedaviyi tercih etti.

    Zaman ilerledikçe, yaşananlar, kısmen de olsa, ameliyattan yana olanların görüşünü doğruladı.

    Sahalara geri dönmesine rağmen Fati, kendisini La Masia akademisinden çıkan en dikkat çekici yeteneklerden biri haline getiren o hızını ve fiziksel patlayıcılığını yeniden kazanamadı. 

    Ayrıca yeniden sakatlanmaları tekrarladı ve kariyeri, A takıma çıkış yaptığında beklenenden tamamen farklı bir yön aldı. Bugün Ansu Fati, Monaco forması giyiyor.

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  • Frenkie de JongGetty

    Fati'nin yaşadıkları, Barcelona'nın De Jong kararından neden endişelendiğini açıklıyor

    Barcelona içinde hiç kimse iki durumu tıbbi açıdan kıyaslamıyor; çünkü iki sakatlık birbirinden farklı ve sonucun benzer olacağına dair de herhangi bir kesinlik yok. Hatta konservatif tedavi, özellikle spor hekimliğindeki büyük gelişmelerle birlikte, dizin iç yan bağı yırtığının bazı vakalarında alışılmış bir seçenek olarak kabul ediliyor.

    Bununla birlikte, kulübün Ansu Fati ile yaşadığı deneyim, Barcelona'nın De Jong'un iyileşme sürecine neden bu kadar temkinli yaklaştığını açıklıyor.

    Buna ek olarak, kulüp içinde hoşnutsuzluk yaratan bir başka sebep daha var; oyuncunun ağrı hissetmesine rağmen Dünya Kupası'na katılmayı sürdürmesine izin verdiği için Hollanda Federasyonu'na ve Ronald Koeman'a karşı büyük bir öfke hâkim.

    De Jong daha sonra sakatlığın "belirlenenden daha ciddi" olduğunu itiraf etmişti; bu ifade, Barcelona içinde gereksiz bir riskin alındığı hissini daha da artırdı.

    Şimdi ise zamana karşı bir yarış başlıyor. Barcelona, oyuncunun tercih ettiği tedavinin başarılı olmasını ve onu ameliyat masasından uzak tutmasını umuyor. Bu gerçekleşirse Ansu Fati meselesi yalnızca bir anı olarak kalacak. 

    Ancak işe yaramazsa, Katalan kulübü kendisini yeniden çok iyi bildiği bir senaryonun karşısında bulacak ve spor tesislerinde hiç kimse bunu bir kez daha yaşamak istemiyor.

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