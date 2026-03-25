Arnavutluk'un eski milli takım teknik direktörü Gianni De Biasi, Fanpage.it'e röportaj verdi. DünyaKupası play-off'larının tanıtımı ile 2016 yılında milli takımın teknik direktörü olabileceği döneme dair anıları arasında, işte onun sözleri.
Çeviri:
De Biasi: “2016’da milli takımın teknik direktörü olacağıma emindim”
KARİYER
"Futbol dünyasında işlerim kolay olsaydı, bir kulübe katılmam yeterdi, o kadar... Saf ve temiz kalmak için helikopteri kullanmaktan kaçındım ve buz baltasıyla dağı tırmandım."
Play-off
"Gattuso samimi bir adam; son yıllarda pek çok deneyim yaşadı. Bugün kendisi ve teknik ekibi bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundalar ve bu geri dönüşü olmayan bir mücadele. Riccio hariç, teknik ekibin ilk kez bir arada çalıştığını düşünüyorum ve her şeyin en iyi şekilde yürümesini umuyoruz. Sonuçta, zorluklar içinde en iyisini yapmaya çalışmalısın. Omuzlarında büyük bir sorumluluk var. İyi bir tecrübe kazanmış bir teknik direktör, belki bazı durumlarda şanssız da olsa, bunu gururla yaşadı, tüm Calabrialı gururunu ve inatçılığını ortaya koydu. Açıkçası, teknik direktör olarak da uygun bir isimdi. Uygun olabilirdi çünkü o ortamı yaşamış biri, Milli Takım'ın etrafındaki tüm dinamikleri biliyor. Bu çok sık rastlanmayan bir fırsat, o da bunu hemen yakaladı."
O ZAMAN, MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLABİLİRDİ
"Evet, 2016'da milli takımın teknik direktörü olacağıma emindim. Sonra beklenmedik bir şekilde Ventura önüme geçti; onunla yemek masasında da keyifli anlar paylaştım. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Chelsea'ye gideceğini açıklayan Antonio Conte'nin yerine birini bulmak isteyen İtalyan Futbol Federasyonu ile birkaç kez telefon ve yüz yüze görüşme yaptım. Ben ise bu durumun çok fazla gündeme gelmesini istemiyordum, çünkü Avrupa Şampiyonası'na baş antrenör olarak gidersem oyuncularım nezdinde çok şey kaybederdim. Bu yüzden her seferinde her şeyin tam bir gizlilik içinde kalması için özen gösterdim. Sonra aniden Torino'dan ayrılan Ventura'yı seçip açıkladılar. Her neyse, bu olay beni çok üzdü ve temasları kestim. Üzüldüm çünkü uzun bir görüşme yapmıştım ve adaylığımın artık kesinleştiğini düşünüyordum."