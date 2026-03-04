Getty Images
David ve Victoria Beckham, aile içi anlaşmazlıkların ortasında oğulları Brooklyn'in 27. doğum gününde ona sevgi dolu mesajlar gönderdi
Sosyal medyada duygusal bir zeytin dalı
Ailenin son zamanlarda kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığının ardından birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile David ve Victoria, Brooklyn'in 27. doğum gününü kutlamak için Instagram'a başvurdu. Eski İngiltere kaptanı ve Manchester United efsanesi, en büyük oğlunun nostaljik bir çocukluk fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına "Bugün 27 yaşında. Mutlu yıllar Bust. Seni seviyoruz x." Victoria da hemen ardından aynı fotoğrafı, ikisinin birlikte güldüğü samimi bir fotoğrafla birlikte paylaştı ve bir dizi kalp emojisi ve koşulsuz sevgi mesajı ekledi. "Mutlu yıllar Brooklyn, seni çok seviyoruz" yazdı.
Bu halka açık sevgi gösterisi, "Brand Beckham" hanedanlığı için kritik bir döneme denk geliyor. Sadece altı hafta önce, şu anda eşi Nicola Peltz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Brooklyn, ebeveynleriyle ilişkilerini kesin olarak kesen altı sayfalık benzeri görülmemiş bir açıklama yayınladı. Doğum günü mesajları, David ve Victoria'nın aradaki uçurumu kapatmak için stratejik veya belki de son derece kişisel bir girişim gibi görünüyor, çünkü aile, 2023'te David'in belgeselinin Londra prömiyerinden bu yana kamuoyunda bir arada görülmedi.
Sabotaj ve kontrol iddiaları
Bu doğum günü etkinliğinin arka planında, Brooklyn'in Ocak 2026'da yaptığı iddialar yatıyor. 27 yaşındaki Brooklyn, sosyal medyada yayınladığı uzun açıklamada, ebeveynlerinin kamuoyundaki imajlarını korumak için basında çıkan haberleri manipüle ettiklerini, kendisinin ise "yıllardır sessiz kaldığını" iddia etti. David ve Victoria'yı, gerçek ilişkiler yerine "gösterişli sosyal medya paylaşımlarına" öncelik vermekle suçladı ve en zarar verici şekilde, düğün günlerinden önce bile Nicola ile olan evliliğini aktif olarak "sabotaj etmeye" çalıştıklarını ima etti.
Brooklyn'in şikayetleri spesifik ve kişiseldi; Victoria'nın düğününde ilk dansını "ele geçirdiği" iddialarından, ebeveynlerinin kendi adının haklarını devretmesi için ona baskı yaptıkları iddialarına kadar uzanıyordu. Brooklyn, "Hayatım boyunca, ailemle ilgili basında çıkan haberleri ailem kontrol etti" diye yazdı. Ayrıca, düğün konuklarının oturma düzenini belirlediği için "kötü" olarak nitelendirildiğini ve Los Angeles'ı ziyaret ettiğinde, fotoğraf çekilecek bir etkinlik olmadığı sürece ailesinin onu görmek istemediğini iddia etti.
Markalaşma nedeniyle bölünmüş bir aile
Bu ayrılık sadece sözlerle kalmadı; Brooklyn'in ailenin önemli olaylarına fiziksel olarak katılmaması da bunu açıkça ortaya koydu. Küçük kardeşleri Romeo, Cruz ve Harper ailenin bir parçası olarak kalırken, Brooklyn babasının 50. doğum günü kutlamalarına ve Kasım ayında Windsor Kalesi'nde düzenlenen David'in göreve başlama törenine katılmadı. Ayrıca, annesinin Netflix'te yayınlanan belgesel dizisinde yer almayı reddetti, bu da kardeşlerinin birleşik cephesiyle keskin bir tezat oluşturdu. Gerginlik, Cruz Beckham'ın Mayıs ayında Mayfair'de düzenlenen 21. doğum günü kutlamaları sırasında daha da belirginleşti. Tüm aile lüks bir akşam yemeği için bir araya gelirken, Brooklyn Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı.
Uzlaşma mı, kalıcı ayrılık mı?
Top artık Brooklyn'in sahasında. Daha önce "Ailemle barışmak istemiyorum" diyen Brooklyn'in bu halka açık doğum günü dileklerine vereceği tepki, bu çok konuşulan hikayenin bir sonraki bölümünü belirleyecek. David geçmişte Brooklyn'i Yılbaşı gecesi fotoğraf kolajına dahil etmek gibi küçük "zeytin dalları" uzatma girişimlerinde bulunmuş olsa da, bu doğrudan doğum günü dileklerini görmezden gelmek çok daha zor. Ancak Brooklyn, ailesinden uzaklaştığından beri endişesinin "ortadan kalktığını" iddia ettiğinden, aileye geri dönmeye hazır olmayabilir.
David ve Victoria için zorluk, küresel markalarını korumakla, parçalanmış bir aileyi onarmak için içten gelen kişisel arzuları arasında denge kurmakta yatıyor. Brooklyn ve Nicola'nın aile dramından etkilenmeyen "yeni anılar yaratmak" için yeminlerini yenilemeyi planladıkları bildirildiğinden, Londra ve Los Angeles arasındaki ayrılık, dünyanın en ünlü futbolcu ailesi için önemli bir sınav olmaya devam edecek gibi görünüyor.
