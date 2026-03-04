David ve Victoria Beckham, aile içi anlaşmazlıkların ortasında oğulları Brooklyn'in 27. doğum gününde ona sevgi dolu mesajlar gönderdi

Ailenin son zamanlarda kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığının ardından birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile David ve Victoria, Brooklyn'in 27. doğum gününü kutlamak için Instagram'a başvurdu. Eski İngiltere kaptanı ve Manchester United efsanesi, en büyük oğlunun nostaljik bir çocukluk fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına "Bugün 27 yaşında. Mutlu yıllar Bust. Seni seviyoruz x." Victoria da hemen ardından aynı fotoğrafı, ikisinin birlikte güldüğü samimi bir fotoğrafla birlikte paylaştı ve bir dizi kalp emojisi ve koşulsuz sevgi mesajı ekledi. "Mutlu yıllar Brooklyn, seni çok seviyoruz" yazdı.

Bu halka açık sevgi gösterisi, "Brand Beckham" hanedanlığı için kritik bir döneme denk geliyor. Sadece altı hafta önce, şu anda eşi Nicola Peltz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Brooklyn, ebeveynleriyle ilişkilerini kesin olarak kesen altı sayfalık benzeri görülmemiş bir açıklama yayınladı. Doğum günü mesajları, David ve Victoria'nın aradaki uçurumu kapatmak için stratejik veya belki de son derece kişisel bir girişim gibi görünüyor, çünkü aile, 2023'te David'in belgeselinin Londra prömiyerinden bu yana kamuoyunda bir arada görülmedi.