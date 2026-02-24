Getty Images
Çeviri:
David Moyes, Man Utd'nin Everton'da aldığı dar galibiyetin ardından, kaleci Senne Lammens'in köşe vuruşundaki 'kaosu' yatıştırmasını 'mükemmel' olarak nitelendirdi
'Harika' Lammens
İkinci yarıdaki taktiksel mücadelede Everton, bir dizi duran top sırasında altı metre karesini doldurarak Belçikalı kalecinin konsantrasyonunu bozmaya çalıştı. Ancak 23 yaşındaki kaleci, fiziksel yaklaşıma aldırış etmedi ve geçen Mart ayından bu yana kulübün ilk deplasman gol yememe başarısını elde etti. Performansı o kadar etkileyiciydi ki, eski United teknik direktörü Moyes rakibin son savunma hattına hayran kaldı. Moyes, genç oyuncuyu sarsma planlarının başarısız olduğunu kabul ederek, "Kaleci gerçekten muhteşemdi. Michael Keane'in şutunu kurtarışı, köşe vuruşlarını karşılama şekli..." dedi.
Bu sonuçla Red Devils, Chelsea'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takıma yükseldi ve Carrick'in göreve gelmesinden bu yana Old Trafford ekibinin ivmesinde önemli bir değişiklik oldu.
- AFP
Moyes, 'sahadaki en iyi oyuncuya' boyun eğiyor
Everton'ın yeni stadyumundaki zorlukları devam etti ve bu stadyumda oynanan 14 lig maçında sadece dört galibiyet elde etti, ancak Moyes, takımının United kalecisini sistematik olarak hedef aldığı bir maçta daha fazlasını hak ettiğini düşündü. Baskıya rağmen, Lammens gecenin en göze çarpan oyuncusu oldu. Moyes, maçın ardından "O durumlarda uyguladığımız baskı ile bir gol atabileceğimizi umuyorduk" dedi. "Bir gol atabileceğimizi düşünmüştüm, ama atamadık. Bence o, sahadaki en iyi oyuncuydu."
Deneyimli teknik adam, Toffees'in atmosferindeki değişime de değindi ve deplasman takımlarının yeni stadyumun ortamını, Goodison Park'ın korkutucu atmosferinden daha çok sevdiklerini öne sürdü. Moyes, "Muhtemelen bir değişiklik var - diğer takımlar buraya geliyor ve bundan keyif alıyor" diye açıkladı. "Bazı şeyler farklı ve biz de buna alışmak zorundayız. Ama bence maçlarımız Goodison'dakinden daha iyi. Takımımız bu yıl daha iyi ve dürüst olmak gerekirse, Goodison'da her maçı kazanıyor değildik."
Carrick kaosun ortasında sükuneti övüyor
Michael Carrick için bu performans, takımda oluşturduğu karakterin bir kanıtıydı. Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra yenilgisizliğini sürdüren baş antrenör, maçın en heyecanlı anlarında Lammens'in dengeleyici bir güç olarak hareket etme yeteneğini vurguladı.
"Bana göre bir kaleci güvenilir ve itimat edilebilir olmalı," diyen Carrick, "Kaos yaratmak yerine, kaosu ortadan kaldırıp ortamı sakinleştirmesi gerekir. Bence Senne bunu yapıyor."
Genç kalecinin performansı, kulübün efsane ismi Edwin van der Sar'ın da dikkatini çekti. Van der Sar, Lammens'e yoğun fiziksel baskı altında sergilediği performansın üst düzey bir kalecinin işareti olduğunu söyledi. Maçı izleyen Hollandalı, maçın ardından Sky Sports'ta United'ın şu anki bir numaralı kalecisiyle konuştu.
"Merhaba Senne, iyi akşamlar, ben Van der Sar," diye başladı. "Galibiyet için tebrikler, elbette çok önemliydi ve bence köşelerden yaptığın kurtarışlar, korkunçtu.
"Etrafında sekiz, dokuz, 12 kişi vardı, bu yüzden büyük bir mücadeleydi. Ama senin yaşında, Premier Lig'deki ilk yılında, gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyorsun. İyi kurtarışların var, iyi ellerin var, bu yüzden tüm oyununa tebrikler. Geçmişte [kornerlerde], etrafında sadece iki oyuncu olurdu, bu yüzden çıkmak için biraz alanın vardı.
“Ama bu durumda, koşu yapamıyorsun, önünde sekiz, dokuz, on iki kişi varken çizgide durmak zorundasın, bu yüzden topu uzaklaştırmak için harika yumruklar attı ve iyi yakalamalar yaptı. Premier Lig'deki ilk yılın için tebrikler.”
Sesko muamması devam ediyor
Lammens bir tarafta kapıyı kapatırken, Sesko diğer tarafta kilidi açtı. Yaz transfer döneminde 66 milyon sterlin karşılığında transfer edilen oyuncu, yedek kulübesinden bir kez daha değerini kanıtladı ve yedi maçta altıncı golünü atarak takımına üç puanı kazandırdı. Sıcak serisine rağmen, Sloven forvet Carrick yönetiminde henüz ilk 11'de yer almadı, ancak rolüne profesyonelce yaklaşmaya devam ediyor. Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Benim için önemli olan, oyuna girdiğimde takıma yardımcı olmaya çalışmak. Bu yüzden buradayım. Beş dakika ya da 90 dakika olması fark etmez. Önemli olan, elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi göstermek ve bundan gerçekten mutluyum."
Carrick, taraftarların onu ilk 11'de görmek için artan taleplerine rağmen, Slovenyalı oyuncunun gelişiminin doğru bir şekilde yönetildiğini ısrarla savunuyor. Carrick, "Herkesin bunu konuşmasını ve büyütmesini anlıyorum, ama Ben ile gerçekten çok iyi bir ilişkim var" dedi. "Ben ile hiçbir sorunum yok ve onun da bir sorunu yok. Oynama isteği olduğu açık, ama onun performansı, gösterdiği çaba ve oyuna girip yaptıklarını tekrar yapma konusundaki tutumu hakkında ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Onunla çok iyi sohbetler yaptık ve o gerçekten iyi bir durumda. Biz de onun gelişiminde adımlar atmasına ve bir oyuncu olarak büyümesine yardımcı oluyoruz."
