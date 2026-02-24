David Moyes, Man Utd'nin Everton'da aldığı dar galibiyetin ardından, kaleci Senne Lammens'in köşe vuruşundaki 'kaosu' yatıştırmasını 'mükemmel' olarak nitelendirdi

Michael Carrick için bu performans, takımda oluşturduğu karakterin bir kanıtıydı. Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra yenilgisizliğini sürdüren baş antrenör, maçın en heyecanlı anlarında Lammens'in dengeleyici bir güç olarak hareket etme yeteneğini vurguladı.

"Bana göre bir kaleci güvenilir ve itimat edilebilir olmalı," diyen Carrick, "Kaos yaratmak yerine, kaosu ortadan kaldırıp ortamı sakinleştirmesi gerekir. Bence Senne bunu yapıyor."

Genç kalecinin performansı, kulübün efsane ismi Edwin van der Sar'ın da dikkatini çekti. Van der Sar, Lammens'e yoğun fiziksel baskı altında sergilediği performansın üst düzey bir kalecinin işareti olduğunu söyledi. Maçı izleyen Hollandalı, maçın ardından Sky Sports'ta United'ın şu anki bir numaralı kalecisiyle konuştu.

"Merhaba Senne, iyi akşamlar, ben Van der Sar," diye başladı. "Galibiyet için tebrikler, elbette çok önemliydi ve bence köşelerden yaptığın kurtarışlar, korkunçtu.

"Etrafında sekiz, dokuz, 12 kişi vardı, bu yüzden büyük bir mücadeleydi. Ama senin yaşında, Premier Lig'deki ilk yılında, gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyorsun. İyi kurtarışların var, iyi ellerin var, bu yüzden tüm oyununa tebrikler. Geçmişte [kornerlerde], etrafında sadece iki oyuncu olurdu, bu yüzden çıkmak için biraz alanın vardı.

“Ama bu durumda, koşu yapamıyorsun, önünde sekiz, dokuz, on iki kişi varken çizgide durmak zorundasın, bu yüzden topu uzaklaştırmak için harika yumruklar attı ve iyi yakalamalar yaptı. Premier Lig'deki ilk yılın için tebrikler.”