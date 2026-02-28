Darwin'i transfer edin! Chelsea, Nunez'in bir başka Dennis Bergkamp olabileceğini söyledi. Blues efsanesi, eski Liverpool forvetinin transferini övüyor

Eski Fransa milli oyuncusu Desailly, Chelsea'nin hala büyük potansiyele sahip 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmesini gerektiğini düşünüyor ve FootItalia'ya şunları söylüyor: "Aslında Chelsea'ye Nunez'i tavsiye ederim. O çok iyi bir oyuncu, akıllı bir oyuncu – sadece performansını sergilemek için doğru ortama ihtiyacı var. Liverpool onun potansiyelini fark ettiğinde, istatistiksel olarak neye sahip olduklarını biliyorlardı.

"Ancak kötü bir başlangıç yaptığınızda, özgüveniniz kaybolur ve çevrenizdekilerin size olan saygısı da kaybolur. Dennis Bergkamp'ın Inter Milan'a gitmesi gibi - her şey tamamen ters gitti. Ya da Roberto Carlos'un ilk günlerinde topu tribünlere atması gibi. Güven yoktu. Nunez'e Liverpool'da da aynı şey oldu. Ama kalitesi hala orada. Şu anda Al-Hilal'de ve 16 maçta yaklaşık altı gol attı - hiç de fena değil."

"Avrupa futboluna geri dönmek istediğini görmekten memnunum – bu, paranın her şey olmadığını gösteriyor. Chelsea veya yeni Manchester United gibi bir kulüp onun için en iyisi olur. Her hafta sonu oynayacaklarını bilen ve ilk fırsatta ona pas verecek, kendine güvenen, kendini kanıtlamış oyuncularla çevrili olması gerekiyor. Bu küçük bir ayrıntı – koşarken topu hemen alması gerekiyor. Aksi takdirde çabucak kendine güvenini kaybeder.

"Frank Lampard'da da benzer bir durum vardı – muhteşem bir oyuncuydu, ama bazen forvetlere ilk pası vermek yerine başka bir seçenek arardı. Forvetlerin ritmini kaybettiğini görebiliyordunuz. Nunez'in hemen pas alması gerekiyor. Ama o kaliteli bir oyuncu ve hala yeterince genç."