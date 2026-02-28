Getty/GOAL
Darwin'i transfer edin! Chelsea, Nunez'in bir başka Dennis Bergkamp olabileceğini söyledi. Blues efsanesi, eski Liverpool forvetinin transferini övüyor
Nunez'in rekoru Liverpool: Premier Lig şampiyonluğu ve golleri
Eski Hollanda milli futbolcu Bergkamp, İtalya'da Inter formasıyla en iyi performansını sergilemekte zorlandı, ancak 1995'te kuzey Londra'ya transfer olduktan sonra Arsenal'de kulüp efsanesi haline geldi. 2003-04 sezonunda efsanevi şampiyonluk kazanan "Yenilmezler" kadrosunun bir parçası oldu.
Nunez, 2024-25 sezonunda Liverpool'un iç sahada hakimiyetini geri kazanmasına yardımcı olarak İngiltere'de bir üst düzey şampiyonluk kazandı. Reds formasıyla 143 maçta 40 gol kaydeden Nunez, Al-Hilal ile Suudi Pro Ligi'ne transferoldu.
Benfica'dan 64 milyon sterlin (86 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Merseyside'da geçirdiği süre boyunca istikrar sorunu yaşadı, ancak Orta Doğu macerasında hiyerarşide gerilemesi üzerine bir başka değişiklik planlanıyor.
Chelsea, Nunez transferinin neden mantıklı olabileceğini açıkladı
Eski Fransa milli oyuncusu Desailly, Chelsea'nin hala büyük potansiyele sahip 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmesini gerektiğini düşünüyor ve FootItalia'ya şunları söylüyor: "Aslında Chelsea'ye Nunez'i tavsiye ederim. O çok iyi bir oyuncu, akıllı bir oyuncu – sadece performansını sergilemek için doğru ortama ihtiyacı var. Liverpool onun potansiyelini fark ettiğinde, istatistiksel olarak neye sahip olduklarını biliyorlardı.
"Ancak kötü bir başlangıç yaptığınızda, özgüveniniz kaybolur ve çevrenizdekilerin size olan saygısı da kaybolur. Dennis Bergkamp'ın Inter Milan'a gitmesi gibi - her şey tamamen ters gitti. Ya da Roberto Carlos'un ilk günlerinde topu tribünlere atması gibi. Güven yoktu. Nunez'e Liverpool'da da aynı şey oldu. Ama kalitesi hala orada. Şu anda Al-Hilal'de ve 16 maçta yaklaşık altı gol attı - hiç de fena değil."
"Avrupa futboluna geri dönmek istediğini görmekten memnunum – bu, paranın her şey olmadığını gösteriyor. Chelsea veya yeni Manchester United gibi bir kulüp onun için en iyisi olur. Her hafta sonu oynayacaklarını bilen ve ilk fırsatta ona pas verecek, kendine güvenen, kendini kanıtlamış oyuncularla çevrili olması gerekiyor. Bu küçük bir ayrıntı – koşarken topu hemen alması gerekiyor. Aksi takdirde çabucak kendine güvenini kaybeder.
"Frank Lampard'da da benzer bir durum vardı – muhteşem bir oyuncuydu, ama bazen forvetlere ilk pası vermek yerine başka bir seçenek arardı. Forvetlerin ritmini kaybettiğini görebiliyordunuz. Nunez'in hemen pas alması gerekiyor. Ama o kaliteli bir oyuncu ve hala yeterince genç."
Palmer Chelsea'de kalacak mı yoksa Manchester United'a geri dönecek mi?
Darwin, Cole Palmer gibi oyuncuların desteğiyle Chelsea'de yıldızlaşabilir. İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester United'a geri döneceği yönünde spekülasyonlar var. Desailly, 23 yaşındaki oyun kurucunun geleceği hakkında bazı önemli kararlar vermesi gerektiğini kabul ediyor.
Fransız oyuncu şunları ekledi: "Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Ancak katılmasa bile, taraftarlar artık farklı bir eğitim almış durumda. Önemli olan kulüp, tek bir oyuncu değil. Chelsea, Palmer olmadan da başarılı olma potansiyeline sahip. Uzun süreli bir sözleşmesi var, bu yüzden ayrılırsa, menajerin felsefesine uygun oyunculara yeniden yatırım yapmak için önemli miktarda para elde edilecek.
"Chelsea'yi ilk dörde sokmak için elinden geleni yaptığından eminim. Ama kalbi gitmesini söylüyorsa... Ben de bir zamanlar Monaco ve Marsilya arasında seçim yapmak zorunda kalmıştım ve kalbimin sesini dinledim. Marsilya'ya gittim çünkü taraftarıydım. Modern futbolda oyuncular gelir ve gider, ama taraftarların kalbinde öncelik kulüptür."
Kupa avı: Blues daha fazla büyük kupa kazanmak istiyor
Chelsea şu anda Premier Lig tablosunda beşinci sırada, Manchester United'ın üç puan gerisinde yer alıyor. Şu anda Liam Rosenior yönetiminde çalışan takım, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, FA Cup'ta ise beşinci tura yükseldi. FA Cup'ta Ryan Reynolds ve Rob Mac'in takımı Wrexham ile karşılaşacaklar.
