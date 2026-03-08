Getty Images
Çeviri:
Daniel Levy ve Joe Lewis, eski Spurs menajeri sansasyonel bir iddiada bulunurken Tottenham takım seçimlerine 'müdahale etmekle' suçlandı
Manchester United maçı öncesinde istenmeyen tavsiyeler
Redknapp, 2010 yılında Manchester United ile oynanan maç öncesinde yaşanan bir olayı hatırladı. The Times gazetesine verdiği röportajda şöyle dedi: "Bunu daha önce kimseye anlatmadım, en azından sanmıyorum. Ama Tottenham'da başıma gelenleri gerçekten bilmek ister misiniz? 2010 yılının Ekim ayında Old Trafford'da Man United ile oynadık, ligde çok iyi gidiyorduk.
"Manchester'a uçmak için Stansted Havalimanı'na gidiyordum ve Daniel'dan bir telefon aldım. Daniel beni asla cuma günü aramazdı, takıma asla karışmazdı. Daniel, 'Merhaba Harry. Ben Daniel' dedi. 'Merhaba Daniel' dedim... 'Yarın forvette kim oynayacak?' diye sordu. 'Robbie Keane' dedim. 'Robbie Keane mi?' dedi. 'Evet, Robbie Keane' dedim. Sonra 'Rafael van der Vaart ile kiminle oynamak istediğini konuşmaya ne dersin?
"Ben de "Rafael van der Vaart'ın bununla ne ilgisi var, Daniel? Takımı ben seçiyorum, Rafael van der Vaart değil" dedim. O da "Rafa'nın ne düşündüğünü görmek ilginç olur diye düşündüm" dedi. "Hayır, pek değil" dedim, "Robbie Keane oynayacak."
- AFP
Spurs sahibinin Keane konusunda verdiği ültimatom
Redknapp'ın iddiasına göre, müdahale Levy ile sınırlı kalmadı, çünkü o sırada Tottenham'ın sahibi olan Joe Lewis'ten doğrudan bir telefon aldı. Redknapp şöyle devam etti: "[Joe] 'Senin forvet hattını beğendim, [Aaron] Lennon, Van der Vaart ve [Roman] Pavlyuchenko. Robbie Keane ise işe yaramaz' dedi."
Deneyimli menajer, milyarder kulüp sahibinin taleplerine karşı direndi. "Ben de 'Bu senin görüşün, Joe' dedim. O da 'Neden Rafael van der Vaart'a kiminle oynamak istediğini sormuyorsun? ' dedi. Ben de 'Bunun Rafael van der Vaart'la ne ilgisi var? Takımı ben seçerim, Van der Vaart değil' dedim. Joe'nun bana ne dediğini anlatayım. 'Robbie Keane yarın oynarsa, maçı televizyondan bile izlemeyeceğim.' Bu seçim sana kalmış, Joe,' dedim. 'Evet, öyle tabii.'"
Redknapp için sonun başlangıcı
Redknapp, Keane'in seçilmesiyle ilgili bu çatışmaların sonunda onun kovulmasına yol açtığına inanıyor. "Robbie Keane Tottenham'da çok çalışıyordu ve Tottenham için harika bir oyuncu olan Rafa ile hiçbir zaman sorunum olmadı, ama bence o konuşma benim için son oldu. Ertesi sezon Premier Lig'i dördüncü sırada bitirdik, ancak altıncı sırada bitiren Chelsea, Şampiyonlar Ligi finalinde Münih'e gidip Bayern'i yendiği için bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yerimizi kaybettik" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Spurs küme düşmeye doğru kayıyor
Bu açıklamaların zamanlaması, Tottenham'ın tarihi bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Redknapp, eski kulübünün, kovulan teknik direktör Thomas Frank ve onun yerine gelen Igor Tudor'un yönetiminde gösterdiği kötü performansın ardından, şu anda "küme düşme favorisi" olduğunu belirtti. Kuzey Londralılar, Crystal Palace'a 3-1 yenildikten sonra küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alıyor.
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki mevcut durumu değerlendiren Redknapp, kulübün bu kadar düşüşe geçmesine şaşırdığını belirterek, "Bu bir başka felaketti. Dört veya beş hafta önce Tottenham'ın küme düşme mücadelesine gireceğini hiç tahmin edemezdim. Her geçen hafta durum daha da kötüye gidiyor. Ama Tottenham şu anda tam da bu durumun içinde, başı dertte, hatta küme düşecek favoriler gibi görünüyorlar, durum o kadar vahim."
