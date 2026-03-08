Redknapp, 2010 yılında Manchester United ile oynanan maç öncesinde yaşanan bir olayı hatırladı. The Times gazetesine verdiği röportajda şöyle dedi: "Bunu daha önce kimseye anlatmadım, en azından sanmıyorum. Ama Tottenham'da başıma gelenleri gerçekten bilmek ister misiniz? 2010 yılının Ekim ayında Old Trafford'da Man United ile oynadık, ligde çok iyi gidiyorduk.

"Manchester'a uçmak için Stansted Havalimanı'na gidiyordum ve Daniel'dan bir telefon aldım. Daniel beni asla cuma günü aramazdı, takıma asla karışmazdı. Daniel, 'Merhaba Harry. Ben Daniel' dedi. 'Merhaba Daniel' dedim... 'Yarın forvette kim oynayacak?' diye sordu. 'Robbie Keane' dedim. 'Robbie Keane mi?' dedi. 'Evet, Robbie Keane' dedim. Sonra 'Rafael van der Vaart ile kiminle oynamak istediğini konuşmaya ne dersin?

"Ben de "Rafael van der Vaart'ın bununla ne ilgisi var, Daniel? Takımı ben seçiyorum, Rafael van der Vaart değil" dedim. O da "Rafa'nın ne düşündüğünü görmek ilginç olur diye düşündüm" dedi. "Hayır, pek değil" dedim, "Robbie Keane oynayacak."