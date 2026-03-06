Daniel Farke, Man City maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle FA tarafından men cezası ve para cezasına çarptırıldı. Leeds teknik direktörü, hakemin "tüm dünyanın önünde beni utandırdığını" iddia etti

Farke, niyetinin barışçıl olduğunu ısrarla vurguladı ve sadece ek uzatma süresinin olmaması konusunda açıklama istediğini söyledi. Leeds teknik direktörü, "Koşarak yanına gittim" diye ısrar etti. "Tek bir kötü söz bile söylemedim. Küfür ya da kötü sözler kullanmadım. Sadece neden [ek uzatma süresi] eklemediğini sormak istedim. Benimle konuşmadı ve sadece kırmızı kartı çıkardı."

Ancak, hakemin diyalog kurmaması teknik direktörü şaşkına çevirdi. Farke, cezanın ağırlığına inanamadığını belirterek, "Kırmızı kart gösterip beni tüm dünyanın önünde utandırması beni mutlu etmedi. Yardımcı hakemler bile kırmızı kartın gösterilmesine şok oldu" dedi.