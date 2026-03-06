Getty Images Sport
Daniel Farke, Man City maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle FA tarafından men cezası ve para cezasına çarptırıldı. Leeds teknik direktörü, hakemin "tüm dünyanın önünde beni utandırdığını" iddia etti
Elland Road'da tarihi bir karar
28 Şubat'ta City'ye 1-0'lık bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, Daniel Farke nadir görülen bir soğukkanlılık kaybı nedeniyle tartışmaların odağına oturdu. Maçın bitiş düdüğü çalındığında, Leeds United menajeri hakem Peter Bankes'e yaklaştı ve profesyonel koçluk kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü. FA, 49 yaşındaki teknik adamı, maç yetkilileriyle çatıştığı iddiasıyla 12. kuralı ihlal etmekle suçladı. Farke, suistimal suçlamasını hemen kabul etti ve bu da bir maçlık saha kenarı yasağı ve 8.000 sterlin para cezası içeren resmi bir yaptırıma yol açtı. Antoine Semenyo'nun ilk yarıda uzatma dakikalarında attığı tek gol, takımının disiplinli performansını bozdu.
Kamuoyunda aşağılanma iddiaları
Farke, niyetinin barışçıl olduğunu ısrarla vurguladı ve sadece ek uzatma süresinin olmaması konusunda açıklama istediğini söyledi. Leeds teknik direktörü, "Koşarak yanına gittim" diye ısrar etti. "Tek bir kötü söz bile söylemedim. Küfür ya da kötü sözler kullanmadım. Sadece neden [ek uzatma süresi] eklemediğini sormak istedim. Benimle konuşmadı ve sadece kırmızı kartı çıkardı."
Ancak, hakemin diyalog kurmaması teknik direktörü şaşkına çevirdi. Farke, cezanın ağırlığına inanamadığını belirterek, "Kırmızı kart gösterip beni tüm dünyanın önünde utandırması beni mutlu etmedi. Yardımcı hakemler bile kırmızı kartın gösterilmesine şok oldu" dedi.
Karşılıklı saygı ve yanlış yargılama
Kırmızı karttan dolayı açıkça öfkeli olmasına rağmen, Farke hakemlik mesleğine hala büyük saygı duyduğunu belirterek, Bankes'in sadece o anın heyecanıyla bir hata yaptığını öne sürdü. "Hakemlere büyük saygı duyuyorum. Peter'ın bunu kasten yaptığını düşünmüyorum, sadece yanlış bir karar verdi" diyen Farke, "Bir daha asla koşmayacağım" diyerek kuru bir espriyle sözlerini tamamladı.
FA'nın açıklaması, teknik direktörün cezayı kabul etmesinin ardından standart cezanın uygulandığını doğruladı ve yönetim organının, kullanılan dil ne olursa olsun, teknik direktörlerin sahaya girip hakemlerle tartışmaya girmesine karşı katı tutumunu pekiştirdi.
Kısa bir yokluk ve anlatımsal bir dönüş
Bu ceza, Farke'nin Pazar günü oynanacak FA Cup beşinci tur maçında yedek kulübesinde yer almayacağı anlamına geliyor. Bu maç, Farke'nin eski kulübü Norwich City ile oynanacağı için oldukça duygusal bir maç olacak. Elland Road'da takımını yönetme fırsatını kaçırsa da, 15 Mart'ta Crystal Palace ile oynanacak Premier League karşılaşmasında saha kenarına geri dönecek. Leeds şu anda karışık bir formda ve liderleri olmadan Championship ekibiyle oynanacak kupa maçını yönetmek, takımın özerkliğini test edecek. Uluslararası maç arası yaklaşırken, Farke bu disiplin sorunu Leeds'in orta sıralarda güçlü bir şekilde bitirme çabasını rayından çıkarmaması için çaba gösterecektir.
