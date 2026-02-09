Getty Images Sport
"Daha yeni başlıyoruz" - Ryan Reynolds, Hollywood yıldızı Rob Mac ile Wrexham'da beşinci yılını kutlarken bir mesaj gönderdi.
Wrexham, Premier Lig'i hedefliyor
Wrexham şu anda Şampiyonluk'ta altıncı sırada ve play-off'lara yükselme şansını elinde tutuyor. Galler kulübü, Reynolds ve Mac'in desteğiyle amatör ligden çıktı ve Reynolds, Galler'e gelişinin beşinci yıldönümünde sosyal medyada bir mesaj yayınladı.
X'te konuşan Reynolds, "5 yıl, sanki daha yeni başlamışız gibi geliyor" dedi. Ayrıca önemli anların yer aldığı bir video montajı da paylaştı.
'Bir daha asla tekrarlanmayacak'
Wrexham da sosyal medyada bu yıldönümünü kutladı ve eski kaleci Ben Foster, kulübün inanılmaz yükselişinin asla tekrarlanamayacağını iddia etti.
O şöyle dedi: "Salford City'de, daha önce her şeyi yapmış futbolcular işleri yönetiyor. Futbol kulüplerinin nasıl işlediğini biliyorlar ve bu bazen neyin işe yaramayacağına dair bir zihniyet getiriyor. Birmingham'ın çok zengin sahipleri var, ama Wrexham farklı. Rob ve Ryan, bir futbol kulübünü devraldıklarında ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlardı. Para yatırdılar, ama aynı zamanda kendi enerjilerini de yatırdılar. Nadiren görülen bir şekilde kişisel ilgilerini ve enerjilerini bu işe adadılar. Onlara en çok gurur duydukları şeyin ne olduğunu sorsanız, Wrexham'ın oyunculuk veya iş hayatında yaptıkları her şeyin hemen yanında yer alacağını düşünüyorum. Tam olarak anlamadığınız bir şeyi alıp bugünkü haline getirmek, bununla büyük gurur duymak gerekir. Bu inanılmaz bir şey.
"Bu saçma. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Lig dışı terfi, terfi, terfi ve bu seviyede zaten terfi pozisyonunda olmak çok saçma. Bir veya iki yıl önce, üç, dört veya beş yıl içinde Premier Lig'e çıkacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Şampiyonluktan çıkmak zor bir iş – çok para dönen, zorlu ve rekabetçi bir lig. Ama bunu doğru şekilde yaptılar – menajere istediği oyuncuları transfer etme, onların kim olduğunu anlama yetkisi verdiler."
Parkinson'da 'ömür boyu iş' var
Phil Parkinson, Wrexham'ın liglerde yükselmesinde önemli bir rol oynadı ve kulüp sahipleri, isterse "ömür boyu iş" sahibi olacağını iddia ettiler.
Mac şöyle dedi: "Phil'in Wrexham'ın hikayesi ve başarısında ne kadar önemli bir rol oynadığını tam olarak anlatacak kelimeleri bulamıyorum.
Ryan ve ben sürekli konuşuyoruz ve Phil Parkinson'ın kovulacağı bir senaryo göremiyorum. Bu hiç mantıklı değil.
O, bunun mimarı, yaratıcısı. Bizim açımızdan, ömür boyu işi var. Gitmek ve yapmak istediği başka bir iş bulmadıkça, o bizim koçumuz. O bizim menajerimiz. O bizim adamımız.
"Bunun kamuoyuna açıklanması aptalca ve belki de sorumsuzca gelebilir, ama gerçek şu ki, biz böyle hissediyoruz. Ve biz her zaman duygularımızı açıkça ifade ettik. Her zaman olabildiğince dürüst olduk."
"İlk günden beri söylediğimiz şey, sürdürülebilir bir model oluşturmak istediğimizdir.
"Kulübün şu anki ekonomik durumuna bakan herkes, bu noktaya nasıl geldiğimize bakarak, bunun sürdürülebilir olmadığını görebilir.
"Ancak bunun tek nedeni, nesiller boyu altyapının olmamasıdır. Bu yüzden, şu anda başarılı olabilmemiz için tohumları ekmeye çalışıyoruz, ancak 50 veya 100 yıl sonra bu tohumlar ağaçlara dönüşecek ve tamamen sürdürülebilir bir model oluşturacak.
Premier Lig'i kazanmamızı görmek ister miyim? Evet. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister miyim? Evet. Ancak, biz başarılı olurken Wrexham şehri başarısız olursa, biz başarısız olmuşuz demektir."
Wrexham için bundan sonra ne olacak?
Wrexham, FA Cup'ın dördüncü turunda Ipswich Town ile karşılaşacak ve ardından gelecek hafta Bristol City ile Championship maçına dönecek.
