"Daha yeni başlıyoruz" - Ryan Reynolds, Hollywood yıldızı Rob Mac ile Wrexham'da beşinci yılını kutlarken bir mesaj gönderdi.

Phil Parkinson, Wrexham'ın liglerde yükselmesinde önemli bir rol oynadı ve kulüp sahipleri, isterse "ömür boyu iş" sahibi olacağını iddia ettiler.

Mac şöyle dedi: "Phil'in Wrexham'ın hikayesi ve başarısında ne kadar önemli bir rol oynadığını tam olarak anlatacak kelimeleri bulamıyorum.

Ryan ve ben sürekli konuşuyoruz ve Phil Parkinson'ın kovulacağı bir senaryo göremiyorum. Bu hiç mantıklı değil.

O, bunun mimarı, yaratıcısı. Bizim açımızdan, ömür boyu işi var. Gitmek ve yapmak istediği başka bir iş bulmadıkça, o bizim koçumuz. O bizim menajerimiz. O bizim adamımız.

"Bunun kamuoyuna açıklanması aptalca ve belki de sorumsuzca gelebilir, ama gerçek şu ki, biz böyle hissediyoruz. Ve biz her zaman duygularımızı açıkça ifade ettik. Her zaman olabildiğince dürüst olduk."

"İlk günden beri söylediğimiz şey, sürdürülebilir bir model oluşturmak istediğimizdir.

"Kulübün şu anki ekonomik durumuna bakan herkes, bu noktaya nasıl geldiğimize bakarak, bunun sürdürülebilir olmadığını görebilir.

"Ancak bunun tek nedeni, nesiller boyu altyapının olmamasıdır. Bu yüzden, şu anda başarılı olabilmemiz için tohumları ekmeye çalışıyoruz, ancak 50 veya 100 yıl sonra bu tohumlar ağaçlara dönüşecek ve tamamen sürdürülebilir bir model oluşturacak.

Premier Lig'i kazanmamızı görmek ister miyim? Evet. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister miyim? Evet. Ancak, biz başarılı olurken Wrexham şehri başarısız olursa, biz başarısız olmuşuz demektir."