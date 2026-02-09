Getty
'D*ckhead' - Kylian Mbappe'nin X-rated hakem eleştirisi, Real Madrid'in süperstarı Valencia galibiyeti sırasında hakemleri 'palyaço' olarak nitelendirirken ortaya çıktı.
Mbappe, Mestalla'daki La Liga karşılaşmasında hayal kırıklığı yaşadı
Şampiyonluk yarışında olan Real, La Liga'da Valencia ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. Alvaro Arbeloa'nın takımı ilk 45 dakikada en iyi performansını sergileyemedi ve değerli puanlar kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Talepkar bir karakter olan Mbappe, devre arasında Los Blancos'un neden bir gol fırsatından mahrum kaldığına dair açıklama istedi. Real aleyhine verilen bir ofsayt kararına itiraz etti ve tünele doğru ilerlerken dördüncü hakeme yaklaştı.
Mbappe'nin yetkililerle yaptığı müstehcen konuşma sırasında söyledikleri
İspanyol yayıncı DAZN, Mbappe'nin söz konusu hakeme "Nasıl ofsayt olabilir? Bir açıklama istiyorum" dediğini kaydetti. Dördüncü hakem ise "İçeride tartışacağız" diye yanıtladı. Mbappe soyunma odasına doğru yöneldi, ancak geri dönüp "O zaman eve gidelim. Neden gelmiyorsunuz?" diye bağırdı. Görünürde sinirli olan 27 yaşındaki oyuncu, Fransızca "d*ckhead" (aptal) dedi.
İkinci yarıya çıkmadan önce Mbappe dördüncü hakeme tekrar yaklaştı. "Bana içeride konuşacağımızı söyledin, içerideyiz, neden bana açıklamıyorsun?" dedi. Cevap alamayan Los Blancos'un 10 numarası, vatandaşı Eduardo Camavinga'ya dönerek Fransızca "Bu hakemler tam bir palyaço, dostum" diye mırıldandı.
Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklardan dolayı hayal kırıklığına uğradı.
Mbappe, son haftalarda hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Real'in Benfica'ya 4-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına düşmesini hiç de hoş karşılamadı. Jose Mourinho'nun takımı, Avrupa'nın en prestijli turnuvasının bu aşamasında tekrar karşı karşıya gelecek.
Mbappe, Benfica kalecisi Anatoliy Trubin'in 98. dakikada attığı kafa golüyle Madrid'in acısını daha da artırmasını gördükten sonra şöyle dedi: "Mesele kalite ya da taktik değil. Mesele rakibinden daha fazla istekli olmak.
"Benfica için her şeyin tehlikede olduğunu görebiliyordunuz, ama bizim için bunu göremiyordunuz ve bu bir sorun. Maçtan önce her iki takımın da oynayacak bir şeyi vardı: biz ilk sekizde, Benfica ise 24 takım arasında yer alıyorduk. Benfica'da bunu gördük, ama bizde görmediniz.
“Bunun net bir açıklaması yok. Benfica'da Villarreal'e karşı oynadığımız maçla aynı değildi ve bu bir sorun. Oyunumuzda tutarlı değiliz. Bunu çözmeliyiz. Bir gün yapıp, ertesi gün yapmamak olmaz. Şampiyon bir takım böyle davranmaz. İki maçımız daha var ve bu biraz canımızı sıkıyor. Şubat ayında oyunumuz üzerinde çalışmak için zamanımız olsun istedik, ama bunun yerine play-off'larda oynayacağız.”
Üretken Mbappe, Real Madrid'in şampiyonluk mücadelesine öncülük ediyor
Mbappe, zaman zaman takımın kolektif performansından hayal kırıklığına uğrasa da, 2025-26 sezonunda 31 maçta 38 gol attı. Valencia'yı 2-0 yendikleri maçta gol atan Mbappe, Real Madrid formasıyla toplamda 82 gole ulaştı.
Arbeloa, Fransız süperstarın Bernabeu'da Cristiano Ronaldo'nun 450 gol rekorunu kırmasını destekliyor. Arbeloa, "Cristiano gibi birini bir daha göremeyeceğimizi düşünmüştük, ama [Mbappe] bu yolda ilerliyor. Şu anda kesinlikle dünyanın en iyi oyuncusu.
Cristiano'nun yaptıkları bu dünyadan değilmiş gibi görünüyordu ve kimse ona yaklaşamazmış gibi, eşleşmesi imkansızdı. Kylian'ın önünde uzun bir yol var, çünkü Cris yıllarca burada oynadı. Ama Kylian onun yolunu takip edecek niteliklere sahip. Kim bilir? Eğer bunu başarabilecek biri varsa, o da Kylian'dır."
La Liga şampiyonluk yarışında Clasico rakibi Barcelona'nın bir puan gerisinde bulunan Madrid, Cumartesi günü Real Sociedad'ı Bernabeu'da ağırlayacak. Mbappe, orada maç hakemleriyle daha fazla tartışma yaşamamak için umutlu.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
