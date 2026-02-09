'D*ckhead' - Kylian Mbappe'nin X-rated hakem eleştirisi, Real Madrid'in süperstarı Valencia galibiyeti sırasında hakemleri 'palyaço' olarak nitelendirirken ortaya çıktı.

İspanyol yayıncı DAZN, Mbappe'nin söz konusu hakeme "Nasıl ofsayt olabilir? Bir açıklama istiyorum" dediğini kaydetti. Dördüncü hakem ise "İçeride tartışacağız" diye yanıtladı. Mbappe soyunma odasına doğru yöneldi, ancak geri dönüp "O zaman eve gidelim. Neden gelmiyorsunuz?" diye bağırdı. Görünürde sinirli olan 27 yaşındaki oyuncu, Fransızca "d*ckhead" (aptal) dedi.

İkinci yarıya çıkmadan önce Mbappe dördüncü hakeme tekrar yaklaştı. "Bana içeride konuşacağımızı söyledin, içerideyiz, neden bana açıklamıyorsun?" dedi. Cevap alamayan Los Blancos'un 10 numarası, vatandaşı Eduardo Camavinga'ya dönerek Fransızca "Bu hakemler tam bir palyaço, dostum" diye mırıldandı.

