BBC Sport'a göre Inter Milan, Jones için 30 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmaya önemli ölçüde yaklaştı. İtalyan devi uzun süredir 25 yaşındaki oyuncuya hayrandı ve görüşmelerde belirleyici bir ilerleme kaydetmiş görünüyor. İki kulüp transferin ince detaylarını hâlâ netleştiriyor olsa da, İtalya'da bu transferin kısa süre içinde sonuçlanacağına dair güven giderek artıyor.

Inter, daha önce Anfield'daki yönetim tarafından geri çevrilen girişimlerinin ardından bu transferin peşini bırakmadı. Haziranda Liverpool, İtalya şampiyonu Inter'den gelen 21,7 milyon sterlinlik sözlü teklifi reddetti. Liverpool, mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 25 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 35 milyon sterlin değer biçiyordu. Ancak son haftalarda yapılan görüşmelerle birlikte değerleme farkı önemli ölçüde azaldı.