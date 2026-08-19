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Curtis Jones, Inter Milan'a mı? Serie A devi, Liverpool'la 30 milyon sterlinlik anlaşmaya yaklaşıyor
Inter anlaşmaya yaklaşıyor
BBC Sport'a göre Inter Milan, Jones için 30 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmaya önemli ölçüde yaklaştı. İtalyan devi uzun süredir 25 yaşındaki oyuncuya hayrandı ve görüşmelerde belirleyici bir ilerleme kaydetmiş görünüyor. İki kulüp transferin ince detaylarını hâlâ netleştiriyor olsa da, İtalya'da bu transferin kısa süre içinde sonuçlanacağına dair güven giderek artıyor.
Inter, daha önce Anfield'daki yönetim tarafından geri çevrilen girişimlerinin ardından bu transferin peşini bırakmadı. Haziranda Liverpool, İtalya şampiyonu Inter'den gelen 21,7 milyon sterlinlik sözlü teklifi reddetti. Liverpool, mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 25 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 35 milyon sterlin değer biçiyordu. Ancak son haftalarda yapılan görüşmelerle birlikte değerleme farkı önemli ölçüde azaldı.
- AFP
Değerleme ve piyasa emsalleri
Liverpool, Jones'un üst düzey tecrübesini ve altyapıdan yetişmiş statüsünü yansıtan bir bonservis bedelinde ısrar ederek yaz boyunca değerlemesinde geri adım atmadı. Liverpool, orta sahayı satmaya hâlâ açık ve Inter Milan'ın kısa süre önce Djed Spence'i Tottenham'dan kadrosuna katmak için ödediği 30 milyon sterlin civarındaki pakete yakın bir anlaşma arıyor.
İtalya şampiyonunun orta sahaya yöneldiği ilk sefer bu değil. Inter, daha önce ocak transfer döneminde Jones'u hedef almış, satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunmuştu, ancak bu teklif Liverpool tarafından hemen reddedilmişti.
Anfield'da bir devrin sonu
Jones için San Siro'ya transfer, Merseyside'daki uzun ve başarılarla dolu bir dönemin sonu anlamına gelecek. Jones, Liverpool akademisine dokuz yaşında katıldı ve altyapı basamaklarını tırmanarak A takımın düzenli oyuncularından biri oldu. Jurgen Klopp yönetiminde 2019'da ilk maçına çıkmasından bu yana Liverpool formasıyla 228 maça çıkan oyuncu, bu süreçte akılda kalan birçok gole de imza attı.
Yeni bir başlangıç isteği, altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu için buruk bir sezonun ardından geldi. Jones geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giyse de bunların sadece 18'ine Premier League'de ilk 11'de başladı ve Arne Slot'un orta sahasında kalıcı bir rol edinmekte zorlandı. Yeni teknik direktör Andoni Iraola onun takımda kalmasını istese de duran sözleşme görüşmeleri ve Jones'un Inter'de yeni bir meydan okuma istemesi, yaz aylarında ayrılığı giderek daha olası hale getirdi.
- Getty
İtalya'da büyüyen İngiliz oyuncu grubu
Giuseppe Meazza'ya transferini tamamlamasının ardından Jones, kısa süre önce Manchester City'den bedelsiz transferle gelen İngiltere milli takımından takım arkadaşı John Stones'un yanı sıra, Tottenham'dan bu yaz kendi transferini tamamlayan Spence ile de buluşacak.
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