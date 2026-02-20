Crystal Palace, Oliver Glasner'in geleceği hakkında karar verdi

Glasner, kulüp kaptanı Marc Guehi'nin Manchester City'ye satıldığı Ocak transfer döneminin ardından Palace yönetimini hedef almıştı.

O, "Tamamen terk edildiğimizi hissediyorum. Hiçbir oyuncuyu suçlayamam. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bu durum haftalarca, aylarca sürdü. Kadromuzda 12, 13 oyuncu var ve hiçbir destek görmüyoruz. En kötüsü, Premier Lig maçından bir gün önce kaptanımızı satmak. Hazırlanıyoruz, Eylül ayından bu yana ilk (tam) hafta antrenman yapıyoruz ve sonra maçtan bir gün önce kaptanımızı satıyoruz. Bunu hiç anlamıyorum. Her zaman ağzımı kapalı tuttum ama bugün 35. maç olduğu için bu oyuncuları savunmak zorundayım. Evet, burada baskı altındayız ve şanssızız. Ama yine de tepki gösteremezsiniz, onlara yardım edemeyiz, bu gerçekten zor bir durum."

Ancak daha sonra bunun üstesinden geldiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Bu hafta Steve [Parish] ile çok uzun bir akşam yemeği yedik ve bu durumu konuştuk - Marc'ı satmamak - zamanlama ve olası yedek oyuncu, açıklamak istediğim durum buydu ve ikimiz için de çok iyi bir konuşma oldu. Ancak hiçbir şey değişmedi, Sunderland maçı öncesindeki basın toplantısında söylediğim gibi, harika bir sezon geçirmek için elimden geleni yapacağım ve Steve ve ben hala yüzde 100 kararlıyız, sezonun geri kalanında harika bir dört ay geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Hepimizin istediği bu ve kulübün şu anda doğru şeyleri yapmak için çok çalıştığını biliyorum."

Glasner şunları ekledi: "Bu, bir ilişki içinde olan herkes için geçerli ve ben de böyle hissediyorum. Fırtına vardı, ama fırtınadan sonra her zaman güneş parlar ve Çarşamba günü antrenmanlara yeniden başladığımızda güneş parlamaya başladı. Oyuncularımla her zaman çok dürüst konuşuyorum, antrenmanlarda çok harika bir hafta geçirdik, harika bir ruh hali vardı, tabii ki bu da moralleri yükseltti."