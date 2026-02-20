Getty Images Sport
Crystal Palace, Oliver Glasner'in geleceği hakkında karar verdi
Palace, Glasner kararı aldı
Palace taraftarları, takımlarının kıtasal turnuvada son 16'ya kalmak için olumlu bir adım atmasını umarak Doğu Avrupa'ya uzun bir yolculuk yaptı. Ismaila Sarr, sadece 9.000 kişi kapasiteli stadyumda skoru açarken, Glasner, İngiltere milli takımı oyuncusu Adam Wharton ve rekor transfer Jorgen Strand Larsen'in de yer aldığı güçlü bir ilk 11'i sahaya sürdü.
Ancak Eagles, ikinci yarının 10. dakikasında Karlo Abramovic'in golüyle geriye düştü ve tüm turnuvalarda son 15 maçında sadece bir galibiyet alabildikleri bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.
Fabrizio Romano'ya göre, Palace sezon sonuna kadar Glasner'ı görevde tutmaya karar verdi. Avusturyalı teknik adam Glasner, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde güney Londra'dan ayrılacağını açıkladı. Bazı taraftarlar, Mostar'daki yedek kulübesine "sabah kovulsun" diye bağırarak onun daha erken ayrılmasını isteyebilir, ancak Palace artık kararını verdi.
Kartallar kalmaya karar verdi
Fabrizio Romano'ya göre, Selhurst Park'ta gergin geçen 24 saate rağmen Glasner görevine devam edecek.
FA Cup şampiyonu, bu sezon boyunca neredeyse acımasızca dürüst davrandı ve ayrılacağını açıklarken şunları söyledi: "Karar aylar önce verildi. Ekim ayında, uluslararası maç arası sırasında Steve [Parish, başkan] ile bir görüşme yaptım. Çok uzun bir konuşma yaptık ve ona yeni bir sözleşme imzalamayacağımı söyledim.
Steve'e yeni bir meydan okuma aradığımı söyledim. Her şeyden sonra hissettiğim şey bu. Ekim ayında ona bunun transfer dönemi ile ilgisi olmadığını söyledim. Doğru olmayan bir şey yazılmasından nefret ediyorum, buna cevap vermek benim için zor. Aramızda harika bir ilişki var ve her zaman Palace için en iyisi olanı konuşuyoruz."
Glasner'ın Guehi gribi
Glasner, kulüp kaptanı Marc Guehi'nin Manchester City'ye satıldığı Ocak transfer döneminin ardından Palace yönetimini hedef almıştı.
O, "Tamamen terk edildiğimizi hissediyorum. Hiçbir oyuncuyu suçlayamam. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bu durum haftalarca, aylarca sürdü. Kadromuzda 12, 13 oyuncu var ve hiçbir destek görmüyoruz. En kötüsü, Premier Lig maçından bir gün önce kaptanımızı satmak. Hazırlanıyoruz, Eylül ayından bu yana ilk (tam) hafta antrenman yapıyoruz ve sonra maçtan bir gün önce kaptanımızı satıyoruz. Bunu hiç anlamıyorum. Her zaman ağzımı kapalı tuttum ama bugün 35. maç olduğu için bu oyuncuları savunmak zorundayım. Evet, burada baskı altındayız ve şanssızız. Ama yine de tepki gösteremezsiniz, onlara yardım edemeyiz, bu gerçekten zor bir durum."
Ancak daha sonra bunun üstesinden geldiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Bu hafta Steve [Parish] ile çok uzun bir akşam yemeği yedik ve bu durumu konuştuk - Marc'ı satmamak - zamanlama ve olası yedek oyuncu, açıklamak istediğim durum buydu ve ikimiz için de çok iyi bir konuşma oldu. Ancak hiçbir şey değişmedi, Sunderland maçı öncesindeki basın toplantısında söylediğim gibi, harika bir sezon geçirmek için elimden geleni yapacağım ve Steve ve ben hala yüzde 100 kararlıyız, sezonun geri kalanında harika bir dört ay geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Hepimizin istediği bu ve kulübün şu anda doğru şeyleri yapmak için çok çalıştığını biliyorum."
Glasner şunları ekledi: "Bu, bir ilişki içinde olan herkes için geçerli ve ben de böyle hissediyorum. Fırtına vardı, ama fırtınadan sonra her zaman güneş parlar ve Çarşamba günü antrenmanlara yeniden başladığımızda güneş parlamaya başladı. Oyuncularımla her zaman çok dürüst konuşuyorum, antrenmanlarda çok harika bir hafta geçirdik, harika bir ruh hali vardı, tabii ki bu da moralleri yükseltti."
Sırada ne var?
Palace, bu hafta sonu Premier League'in bir sonraki maçında Wolves ile karşılaşacak. Eagles, ligde 13. sırada yer alıyor ve 18. sıradaki West Ham'ın 8 puan önünde. Bir galibiyet, Selhurst Park'taki kasvetli havayı büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Palace, Conference League eleme turu play-off'larında hala ilerleyebilir. Zrinjski ile rövanş maçı önümüzdeki Perşembe günü Selhurst Park'ta oynanacak. Burada olumlu bir sonuç, daha büyük kupaları kazanma şansını güvenli bir şekilde artıracaktır.
