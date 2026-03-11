Goal.com
Crystal Palace, Mateta geri döndü. Glasner: "Kadroya çağrılacak"

Milan ve Juventus, Ocak ayında fiziksel sorunları nedeniyle onu transfer etmediler, ancak Mateta şimdiden sahalara geri döndü.

Ocak ayı boyunca, Crystal Palace'tan Serie A'ya transferi neredeyse kesinleşmişken, dizinden ve fiziksel durumundan uzun süre bahsedildi. Juventus son ana kadar onu transfer etmek için uğraştı ve bu arada Milan ile anlaşma sağlandı, ancak sonunda Jean-Philippe Mateta Eagles forması giymeye devam etti. 

Hiçbir kulüp, sağ dizindeki menisküsünde belirtilmeyen bir sorun nedeniyle Fransız forveti transfer etmeyi tercih etmedi. Ameliyat olması gerektiği söyleniyordu, ancak ameliyat yapılmadı ve sonunda bugün tekrar sahalara döndü.

  • GEÇİLEMEYEN TIBBİ MUAYENELER

    Milan, Ocak ayında toplam 35 milyon euroluk bir transfer için anlaşmaya varmıştı. Fiziksel durumuyla ilgili bazı şüphelerin farkında olan Rossoneri kulübü, kendi doktoruna Londra'da ek tıbbi muayeneler yaptırdı, ancak sonuçlar olumsuz çıktı ve anlaşma iptal oldu. Aynı nedenle Juventus da geri adım attı ve Crystal Palace'a sadece kiralık olarak anlaşmayı kapatma imkanı verdi.

  • AMELİYAT YAPILMADI

    Hemen diz ameliyatı konuşulmaya başlandı ve bu ameliyatın onu sezon sonuna kadar sahalardan uzak tutacağı söylendi, ancak Crystal Palace ve oyuncu bu yolu izlememeyi tercih etti ve konservatif bir tedavi uygulandı, bu da onu bugüne kadar sahalardan uzak tuttu. Mateta, Conference League'in AEK Larnaca ile oynanacak ilk maçında kadroda yer alacak.

  • GLASNER: "O ÇAĞRILACAK"

    Bunu basın toplantısında Palace'ın teknik direktörü Oliver Glasner doğruladı ve Mateta ile ilgili doğrudan sorulan soruya şöyle cevap verdi: "Jean-Phillippe geri döndü ve yarın akşamki maçta kadroda yer alacak."

