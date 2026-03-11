Crystal Palace, Mateta geri döndü. Glasner: "Kadroya çağrılacak"

Ocak ayı boyunca, Crystal Palace'tan Serie A'ya transferi neredeyse kesinleşmişken, dizinden ve fiziksel durumundan uzun süre bahsedildi. Juventus son ana kadar onu transfer etmek için uğraştı ve bu arada Milan ile anlaşma sağlandı, ancak sonunda Jean-Philippe Mateta Eagles forması giymeye devam etti.

Hiçbir kulüp, sağ dizindeki menisküsünde belirtilmeyen bir sorun nedeniyle Fransız forveti transfer etmeyi tercih etmedi. Ameliyat olması gerektiği söyleniyordu, ancak ameliyat yapılmadı ve sonunda bugün tekrar sahalara döndü.