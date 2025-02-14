Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler: "Fransa Ligi, Suudi Arabistan'dan daha fazla saygıyı hak ediyor"

C. RonaldoPremier LigAl Nassr FC1. Lig

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginin Ligue 1'den zor olduğunu söylerken Portekizli kızdıracak yanıt geldi.

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  • Portekizli, Suudi Arabistan liginin daha iyi olduğunu iddia etti
  • Yeni bir polemiği alevlendirdi
  • Ancak eski Fransız milli oyuncu Loic Remy onunla aynı fikirde değil
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