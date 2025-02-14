Gettyİdil Erin TetikCristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler: "Fransa Ligi, Suudi Arabistan'dan daha fazla saygıyı hak ediyor"C. RonaldoPremier LigAl Nassr FC1. LigCristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginin Ligue 1'den zor olduğunu söylerken Portekizli kızdıracak yanıt geldi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaPortekizli, Suudi Arabistan liginin daha iyi olduğunu iddia ettiYeni bir polemiği alevlendirdiAncak eski Fransız milli oyuncu Loic Remy onunla aynı fikirde değilWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱