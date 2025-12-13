Getty/ Vin Diesel Instagram
Cristiano Ronaldo yeni mesleğini sinemadan yana seçti
Ronaldo, Hızlı ve Öfkeli'de mi yer alacak?
Vin Diesel, spor dünyasının ikon isimlerinden Cristiano Ronaldo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı Instagram’da paylaşarak ikili arasında olası bir iş birliği ihtimalini güçlendirdi.
Diesel, yapımcıların Ronaldo’nun bir sonraki Fast & Furious filminde yer alması için “ona özel bir rol yazdıklarını” doğruladı. Serinin sıradaki filmi, Fast & Furious 11 olacak. Fast Forever adını taşıması beklenen bu yapım, 2001’den bu yana devam eden efsane serinin finali olarak lanse ediliyor.
Sokak yarışlarını küresel bir fenomene dönüştüren seri, yaşanan gecikmelere rağmen 2026 yılında izleyiciyle buluşabilir. Bu da Ronaldo’nun filmin vizyona yetişmesi için zamanın giderek daraldığı anlamına geliyor. 40 yaşındaki Al-Nassr forveti, futbol sonrası yaşamına hazırlık olarak saha dışındaki imparatorluğunu büyütmeye devam ediyor.
Dünyanın en tanınmış ve en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldo’nun oyunculuk dünyasına adım atması şaşırtıcı olmaz. Nitekim Nisan 2025’te yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile birlikte kendi film stüdyosu UR•MARV’ı kurduğunu da açıklamıştı.
“Onun için bir rol yazdık…” – Vin Diesel’dan Ronaldo mesajı
Fast & Furious serisinde Dominic Toretto karakterini canlandıran Vin Diesel, Ronaldo’nun olası rolüyle ilgili Instagram’da şu ifadeleri kullandı: “Herkes soruyordu, Fast evreninde yer alacak mı diye… Şunu söylemeliyim ki o gerçekten bu işin içinden biri. Onun için bir rol yazdık… @cristiano”
Ronaldo’nun sinema kariyeri, stüdyo hamlesiyle başlamış olabilir
Daha önce de belirtildiği gibi Ronaldo, Nisan 2025’te kendi film stüdyosunu kurarak manşetlere taşınmıştı. Bu girişim; sinema ve sporu bir araya getirmeyi amaçlayan, iki alanın da önde gelen isimlerini buluşturan bir iş birliği olarak duyurulmuştu.
Projede Ronaldo’ya, dünyaca tanınan Britanyalı yapımcı ve yönetmen Matthew Vaughn eşlik ediyor. Stüdyonun lansmanıyla birlikte Ronaldo ve Vaughn’un şimdiden iki film üzerinde birlikte çalıştığı, üçüncü filmin de hazırlık aşamasında olduğu açıklanmıştı. Ayrıca projede “Hollywood yıldızlarının” da yer alacağı vurgulanmıştı.
Ronaldo’nun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cristiano Ronaldo sinemayı seviyor; Matthew Vaughn sporu seviyor ve ikisi de iyi bir hikâyeye tutkuyla bağlı. Her ikisi de kendi alanlarında ezber bozan isimler oldu ve şimdi UR•MARV adlı bağımsız ortak yapım film stüdyosuyla spor ve hikâye anlatımını bir araya getiriyor. Gelenekten ilham alan, yenilikçi teknolojileri benimseyen bu yapı üzerinden Ronaldo ve Vaughn iki aksiyon filminin finansmanını üstlendi ve yapımını tamamladı; aynı serinin üçüncü filmi için de çalışmalara başlamak üzereler. İlk filmin vizyon tarihini yakında duyurmayı sabırsızlıkla bekliyorlar.”
Ronaldo, bu girişimle ilgili olarak, “İş dünyasında yeni adımlara bakarken benim için son derece heyecan verici bir dönem,” ifadelerini kullandı. Kingsman serisi ve X-Men filmleriyle tanınan Vaughn ise şunları söyledi: “Cristiano sahada, benim asla yazamayacağım hikâyeler yarattı. Onunla birlikte ilham veren filmler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum, o gerçek hayattan bir süper kahraman.”
Sinema yıldızı Ronaldo yakında beyaz perdede olabilir
Ronaldo’nun futbol kariyeri henüz sona ermiş olmasa da, 2026 Dünya Kupası kapıdayken ve bu sezon Al-Nassr formasıyla 12 maçta 11 gol atmışken, serinin son Fast & Furious filminde sürpriz bir cameo ihtimali giderek daha gerçekçi hâle geliyor. CR7’nin çekim takvimine yetişip yetişemeyeceği henüz net değil, ancak Fast & Furious evreninde yer alması, zaten benzersiz olan küresel etkisini daha da büyütecek bir adım olacaktır.
Aynı zamanda Ronaldo ve Vaughn’un birlikte hayata geçirdiği film serisinin önümüzdeki yıllarda izleyiciyle buluşup buluşmayacağı ve Ronaldo’nun bu yapımlarda nasıl bir rol üstleneceği de merak konusu. Görünen o ki, “sinema yıldızı Cristiano” dönemi resmen başlamış olabilir.
