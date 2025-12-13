Cristiano Ronaldo yeni mesleğini sinemadan yana seçti

Vin Diesel, spor dünyasının ikon isimlerinden Cristiano Ronaldo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı Instagram’da paylaşarak ikili arasında olası bir iş birliği ihtimalini güçlendirdi.

Diesel, yapımcıların Ronaldo’nun bir sonraki Fast & Furious filminde yer alması için “ona özel bir rol yazdıklarını” doğruladı. Serinin sıradaki filmi, Fast & Furious 11 olacak. Fast Forever adını taşıması beklenen bu yapım, 2001’den bu yana devam eden efsane serinin finali olarak lanse ediliyor.

Sokak yarışlarını küresel bir fenomene dönüştüren seri, yaşanan gecikmelere rağmen 2026 yılında izleyiciyle buluşabilir. Bu da Ronaldo’nun filmin vizyona yetişmesi için zamanın giderek daraldığı anlamına geliyor. 40 yaşındaki Al-Nassr forveti, futbol sonrası yaşamına hazırlık olarak saha dışındaki imparatorluğunu büyütmeye devam ediyor.

Dünyanın en tanınmış ve en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldo’nun oyunculuk dünyasına adım atması şaşırtıcı olmaz. Nitekim Nisan 2025’te yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile birlikte kendi film stüdyosu UR•MARV’ı kurduğunu da açıklamıştı.