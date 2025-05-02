Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

Cristiano Ronaldo'ya yeni teknik patron geliyor: 2,5 yılda beşinci teknik direktör

C. RonaldoPremier LigAl Nassr FCS. Pioli

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da geçirdiği iki buçuk yılda beşinci teknik direktörüyla çalışmaya hazırlanıyor.

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  • Ronaldo, 2023 yılında Suudi Arabistan macerasına başladı
  • Orta Doğu'daki kariyerinde sadece bir kupa kazandı
  • Stefano Pioli yazın takıma veda edebilir
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