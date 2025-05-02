Cristiano Ronaldo'ya yeni teknik patron geliyor: 2,5 yılda beşinci teknik direktör

Gettyİdil Erin TetikCristiano Ronaldo'ya yeni teknik patron geliyor: 2,5 yılda beşinci teknik direktörC. RonaldoPremier LigAl Nassr FCS. PioliCristiano Ronaldo, Al Nassr'da geçirdiği iki buçuk yılda beşinci teknik direktörüyla çalışmaya hazırlanıyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaRonaldo, 2023 yılında Suudi Arabistan macerasına başladıOrta Doğu'daki kariyerinde sadece bir kupa kazandıStefano Pioli yazın takıma veda edebilirGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱