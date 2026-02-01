Getty Images
Cristiano Ronaldo'ya Lionel Messi şoku! Forma satışında ezeli rakibini solladı
En pahalı forma Messi'nin oldu
Terry, yakın zamanda düzenlediği bir açık artırmada 50'den fazla kişisel eşyasını satarken, hem Messi hem de Ronaldo'nun kariyerlerinden kalma eşyalar da satıştaydı. ESPN'e göre; en yüksek fiyata alıcı bulan, Messi'nin 2006 yılında Chelsea ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında giydiği forma oldu ve alıcıya 183.000 dolar (144.000 £/168.000 €) mal oldu. Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı dönemden kalma bir forması ise 115.900 dolara (85.000 £/99.000 €) alıcı buldu.
Terry, Messi'nin forması hakkında Instagram'da şu paylaşımı yaptı: "Bu çok özel bir forma, büyük ve eşsiz Lionel Messi'nin Stamford Bridge'de oynadığı dönemden kalma."
"Bu, çok sık giymedikleri turuncu forma; bu yüzden yine çok özel. Ama ben defans oyuncusuydum, o da forvet oyuncusuydu, bu yüzden maç boyunca birbirimize çok yakındık."
"Bu yüzden maçın bitimine bir iki dakika kala ona biraz daha yaklaşırdım, böylece maçtan sonra formasını alabilirdim."
Messi'nin forması, 1966 Dünya Kupası finalinde Geoff Hurst'ün forması için ödenen 116.000 doları (91.750 £/105.000 €) kolayca geçerek, gelmiş geçmiş en pahalı dördüncü futbol forması oldu.
Yıldızlar geçidi
Amerikan müzayede evi Goldin tarafından düzenlenen açık artırmada sadece Messi ve Ronaldo değil, birçok efsanevi futbolcu da yer aldı. Fransız efsane Thierry Henry'nin, Arsenal'in Ekim 2003'te Chelsea'yi 2-1 yendiği maçta (Topçuların "Yenilmezler" kampanyası sırasında) giydiği forma, 93.820 dolara (67.823 £/79.146 €) alıcı buldu ve üzerinde "John'a, iyi işlerine devam et" mesajı yer aldı.
Terry'nin kendi formalarının birçoğu satılırken, açık artırmaya katılanlar Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto'o ve Rio Ferdinand gibi isimlerin formalarına da sahip olma fırsatı buldu.
Yardım olarak kullanılacak
Terry, tişörtlerin yanı sıra bir dizi replika kupayı da satışa çıkardı; bunların en pahalısı, 26.840 dolara (20.150 sterlin/23.500 euro) satılan 2007 FA Kupası kupasının bir kopyası oldu. Satılan diğer çeşitli eşyalar arasında futbol ayakkabıları ve dizlikler de vardı.
Elde edilecek gelirin büyük bir kısmının, Birleşik Krallık'taki dezavantajlı gençlere yardım eden John Terry Vakfı'na aktarılması bekleniyor.
Terry için sırada ne var?
Terry son zamanlarda Chelsea'nin altyapısında yarı zamanlı antrenör olarak çalışırken, aynı zamanda Baller League'de de yer aldı. Eski İngiltere kaptanı teknik direktörlük kariyerine de göz dikmişti ancak ekim ayında başantrenör olma fırsatını yakalayıp yakalayamayacağından emin olmadığını itiraf etmişti.
Yaklaşık iki yıl önce de Premier Lig Onur Listesi'ne dahil edilmişti.
