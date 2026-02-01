Cristiano Ronaldo'ya Lionel Messi şoku! Forma satışında ezeli rakibini solladı

Terry, yakın zamanda düzenlediği bir açık artırmada 50'den fazla kişisel eşyasını satarken, hem Messi hem de Ronaldo'nun kariyerlerinden kalma eşyalar da satıştaydı. ESPN'e göre; en yüksek fiyata alıcı bulan, Messi'nin 2006 yılında Chelsea ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında giydiği forma oldu ve alıcıya 183.000 dolar (144.000 £/168.000 €) mal oldu. Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı dönemden kalma bir forması ise 115.900 dolara (85.000 £/99.000 €) alıcı buldu.

Terry, Messi'nin forması hakkında Instagram'da şu paylaşımı yaptı: "Bu çok özel bir forma, büyük ve eşsiz Lionel Messi'nin Stamford Bridge'de oynadığı dönemden kalma."

"Bu, çok sık giymedikleri turuncu forma; bu yüzden yine çok özel. Ama ben defans oyuncusuydum, o da forvet oyuncusuydu, bu yüzden maç boyunca birbirimize çok yakındık."

"Bu yüzden maçın bitimine bir iki dakika kala ona biraz daha yaklaşırdım, böylece maçtan sonra formasını alabilirdim."

Messi'nin forması, 1966 Dünya Kupası finalinde Geoff Hurst'ün forması için ödenen 116.000 doları (91.750 £/105.000 €) kolayca geçerek, gelmiş geçmiş en pahalı dördüncü futbol forması oldu.