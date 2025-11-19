Getty/GOAL/X:@DavidSacks@RapidResponse47
Cristiano Ronaldo'ya Donald Trump'tan özel söz
Beyaz Saray etkinliğinde süperstar konuklar
Ronaldo, Tesla ve X’in sahibi Elon Musk’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dünya çapında iş ve teknoloji lideriyle birlikte bu yüksek profilli etkinliğe katıldı. ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu siyah kravat konseptli davet, Ronaldo’nun 2016’dan bu yana Amerikan topraklarındaki bilinen ilk görünümü oldu. Yıldız futbolcunun Suudi heyetiyle birlikte orada bulunması, ülkenin son dönemdeki diplomatik ve spor yatırımlarında bir vitrin yüzü olarak üstlendiği rolü de vurguluyor.
Trump açılış konuşmasında, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yanı sıra birçok milyarder ve önde gelen iş insanının bulunduğu “inanılmaz derecede seçkin davetlilerden” oluşan topluluğu selamladı. ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte gelecek yılki Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği yapacak. Portekiz ise hafta başında, CR7’nin yokluğunda, Ermenistan maçında aldığı ilk milli kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için oynamadığı son karşılaşmaya rağmen turnuvaya katılmayı garantiledi. Buna rağmen Trump, konuşmasında Ronaldo’ya özel bir teşekkür ayırdı.
Başkan Trump: 'Gerçekten bir onur'
Başkan Trump şöyle dedi: “Biliyorsunuz, oğlum Ronaldo’nun büyük bir hayranı—Ronaldo neredeyse artık burada. Barron onunla tanışma fırsatı buldu ve sanırım sadece onu seninle tanıştırmış olmam bile babasına duyduğu saygıyı biraz artırdı. O yüzden burada olduğunuz için ikinize de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir onur.”
Ronaldo ve Trump arasında gelişen dostluk
Ronaldo kısa süre önce Trump’la bir etkileşimde bulunarak, üzerine “Başkan Donald J. Trump’a, Barış İçin Oynamak” notu düşülmüş imzalı bir forma göndermişti. Manchester United ve Real Madrid’in eski yıldızı o dönemde şöyle demişti: “Dünyayı değiştirmeye yardımcı olabilecek insanlardan biri o. En önemli kişilerden biri ABD Başkanı. Eğer bunu gerçekleştirmek için birbirimize yardımcı olabilirsek… Onunla bir gün oturup güzel bir sohbet etmeyi gerçekten isterim. İster burada, ister ABD’de—nerede isterse. Suudi Arabistan’a, patronumuz MBS ile geldiğini biliyorum. Bir gün kendisiyle tanışmayı çok isterim.”
Portekiz için Dünya Kupası endişesi
Ronaldo, Ermenistan karşısında alınan dokuz gollü galibiyetin ardından Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen Portekiz’i tebrik eden ilk isimlerden biri oldu. Böylece bir büyük turnuvada daha sahne alma şansına sahip olacak. Ancak Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, turnuva gelecek Haziran’da başladığında takımın ilk maçında yıldızının eksik olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya.
Ronaldo'nun, İrlanda maçında gördüğü kariyerinin ilk milli kırmızı kartı sonucu aldığı cezanın henüz iki maçını daha tamamlaması gerekiyor. Buna rağmen itiraz sürecinin başlatılacağı bildirildi.
Martinez şunları söyledi: “Maçtan sonra duygular karışık olabiliyor. Onun bir provokasyona verdiği tepkiyi gördüm. Bu maçın başından beri, ceza sahasındaki hemen her pozisyonda sürdü. Hatta bir gün önceki basın toplantısında bile başlamıştı. O ise oyuna devam etmeye çalışırken tepki verdi. Bazıları kendini yere bırakıp penaltı arayabilirdi. Bu şiddet içeren bir hareket değil, şiddet nedeniyle verilen bir kırmızı kart değil; bir kışkırtmaya verilen tepki. Durumu açıkça ortaya koymak ve iyi hazırlık yapmak zorundayız. Uzun bir ceza verilmesi çok haksız olur.”
Ronaldo, 41 yaşında olacak olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nın kariyerindeki son turnuva olacağını açıkça söylemişti.
