Cristiano Ronaldo'ya Donald Trump'tan özel söz

Ronaldo, Ermenistan karşısında alınan dokuz gollü galibiyetin ardından Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen Portekiz’i tebrik eden ilk isimlerden biri oldu. Böylece bir büyük turnuvada daha sahne alma şansına sahip olacak. Ancak Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, turnuva gelecek Haziran’da başladığında takımın ilk maçında yıldızının eksik olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya.

Ronaldo'nun, İrlanda maçında gördüğü kariyerinin ilk milli kırmızı kartı sonucu aldığı cezanın henüz iki maçını daha tamamlaması gerekiyor. Buna rağmen itiraz sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Martinez şunları söyledi: “Maçtan sonra duygular karışık olabiliyor. Onun bir provokasyona verdiği tepkiyi gördüm. Bu maçın başından beri, ceza sahasındaki hemen her pozisyonda sürdü. Hatta bir gün önceki basın toplantısında bile başlamıştı. O ise oyuna devam etmeye çalışırken tepki verdi. Bazıları kendini yere bırakıp penaltı arayabilirdi. Bu şiddet içeren bir hareket değil, şiddet nedeniyle verilen bir kırmızı kart değil; bir kışkırtmaya verilen tepki. Durumu açıkça ortaya koymak ve iyi hazırlık yapmak zorundayız. Uzun bir ceza verilmesi çok haksız olur.”

Ronaldo, 41 yaşında olacak olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nın kariyerindeki son turnuva olacağını açıkça söylemişti.