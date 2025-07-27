Cristiano Ronaldo'ya destek geliyor! Joao Felix, Chelsea kâbusunu bitirmeye hazırlanıyor

Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Joao Felix için Al-Nassr, Benfica’nın devreye girdiği transferi son anda kapmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisi, Portekizli yıldızın temsilcileriyle ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor ve önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde anlaşmaya varılması bekleniyor. Cristiano Ronaldo’nun takıma kaliteli bir hücumcu takviyesi yapılması yönündeki talebi sonrası, yıldız oyuncu sonunda aradığı desteği almaya çok yakın.

Felix, Ronaldo ile aynı formayı giymeye hazırlanıyor

Al-Nassr, Benfica’nın transferini bozmaya çok yakın

Chelsea ile görüşmelerde sona gelindi WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱 Haberin devamı aşağıda