Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in lüks yılbaşı kutlaması olay oldu

IG:@georginagioRitabrata Banerjee ve Can ÖzerCristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in lüks yılbaşı kutlaması olay olduC. RonaldoAl Nassr FCPremier LigAl-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve ailesiyle birlikte lüks bir yattan Dubai'deki yeni yıl havai fişek gösterisini izledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRonaldo ve Georgina Yeni Yıl havai fişeklerini izliyorYılın son gününü Dubai'de geçirdilerAl-Nassr 9 Ocak'ta Al-Akhdoud ile karşılaşıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱