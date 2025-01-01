Cristiano Ronaldo Georgina RodriguezIG:@georginagio
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in lüks yılbaşı kutlaması olay oldu

C. RonaldoAl Nassr FCPremier Lig

Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve ailesiyle birlikte lüks bir yattan Dubai'deki yeni yıl havai fişek gösterisini izledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Ronaldo ve Georgina Yeni Yıl havai fişeklerini izliyor
  • Yılın son gününü Dubai'de geçirdiler
  • Al-Nassr 9 Ocak'ta Al-Akhdoud ile karşılaşıyor
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