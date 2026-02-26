Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr, rakip forvetin sakatlığıyla Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
Ronaldo, Al-Nassr'ın yükselişine öncülük ediyor
Al-Hilal'in düşüşe geçmesiyle birlikte, Al-Nassr kaptanının her zaman parlak performansıyla yükselişe geçti. Kısa bir iç çekişme döneminin ardından, Portekizli ikon intikam almak için sahalara geri döndü. Ronaldo, takımını boykot ettikten sonra geri döndüğü üçüncü maçında gol atarak Al-Nassr'ı tekrar birinci sıraya taşıdı ve kulübün şampiyonluk yolunda ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdi. Al-Najma'ya karşı attığı penaltı, 5-0'lık ezici bir galibiyete yardımcı oldu ve Al-Ahli'nin iki puan önünde kalmalarını sağlarken, zor günler geçiren Al-Hilal'e karşı üstünlüklerini artırdı.
Al-Nassr yönetimi, kulübün yatırım stratejisiyle ilgili beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu ile önceki tüm anlaşmazlıkları çözmüş görünüyor. Ronaldo'nun, transfer döneminde rakiplerine kıyasla finansal destek eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildirildi. Ancak, sahadaki mevcut ivme, bu sorunların geçmişte kaldığını gösteriyor. Al-Nassr, 23 maçta 58 puan toplayarak sezon boyunca sadece bir lig yenilgisi aldı ve Riyad'ın sarı-mavi takımı için şampiyonluk yolu giderek netleşiyor.
Inzaghi'nin Benzema İkilemi
Ronaldo, Al-Nassr'ı liderlik koltuğunda tutmak için gol önündeki olağanüstü parlaklığını ve istikrarını sürdürürken, Al-Hilal'in ivmesi kritik bir noktada durdu. İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, takımının bir dizi beraberlikle liderliği kaptırmasının ardından üçüncü sıraya gerilemesi nedeniyle şimdi büyük bir liderlik sınavıyla karşı karşıya. Bu güç dengesindeki değişiklik, Benzema'nın kesin olarak sahalardan uzak kalacağı haberleriyle daha da belirginleşti. Al-Hilal, resmi bir açıklamada, Fransız forvetin adduktor kasında sakatlık olduğunu doğrulayan tıbbi muayene sonuçlarını açıkladı. Kulüp, Benzema'nın grup antrenmanlarına dönmeden önce 10 ila 15 gün arasında bir rehabilitasyon dönemine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Inzaghi için bu kayıp, takımının son dönemdeki beraberlik serisini bozmak için ihtiyaç duyduğu klinik üstünlüğü bulmakta zorlandığı için özellikle acı verici.
Benzema'nın Sakatlık Geçmişi
Fransız forvet Benzema, adduktor kaslarında sakatlık geçmişi olan bir oyuncu. Bu sakatlık, Suudi Ligi'ne transfer olmadan önce Real Madrid'de profesyonel kariyeri boyunca dört kez başını ağrıtan tekrarlayan bir sorun. Bu sakatlığın iyileşme süresi yıllar içinde değişiklik gösterdi. Suudi Pro Ligi'nde oynadığı süre boyunca dört farklı sakatlık geçirdi ve bunlardan biri üç ay süren uzun bir ara vermesini gerektirdi. Genel olarak, bu kas sakatlıkları Fransız yıldızın 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında 14 resmi maçı kaçırmasına neden olmuş ve sezonun en kritik dönemlerinde fiziksel kondisyonu sürekli olarak mercek altına alınmıştır.
Cristiano Ronaldo'nun geleceği ne olacak?
Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor ve prestijli 100 gol kulübüne yaklaşıyor. Al-Najma karşısında sezonun 21. golünü atan Al-Nassr kaptanı, Suudi birinci liginde 95 gol sayısına ulaştı ve bu başarıya ulaşan sadece dört oyuncudan oluşan elit gruba katılmak için sadece beş gol daha atması kaldı. Şu anda tüm zamanların golcü listesinde beşinci sırada yer alan Ronaldo, Omar Al-Somah ve Abderrazak Hamdallah gibi efsanelerle arasındaki farkı kapatmaya devam ediyor.
Portekizli ikon, yerel ligin ötesinde kariyerinin en önemli hedefini kovalıyor. Kariyerinde toplam 965 gol atan Ronaldo, efsanevi 1.000 gol barajına ulaşmak için sadece 35 gol daha atması gerekiyor. Al-Nassr kupa için mücadele ederken, tüm gözler beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun tarih kitaplarını ne kadar çabuk yeniden yazabileceğini görmek için ona çevrilmiş durumda.
