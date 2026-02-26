Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr, rakip forvetin sakatlığıyla Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı

Al-Hilal'in düşüşe geçmesiyle birlikte, Al-Nassr kaptanının her zaman parlak performansıyla yükselişe geçti. Kısa bir iç çekişme döneminin ardından, Portekizli ikon intikam almak için sahalara geri döndü. Ronaldo, takımını boykot ettikten sonra geri döndüğü üçüncü maçında gol atarak Al-Nassr'ı tekrar birinci sıraya taşıdı ve kulübün şampiyonluk yolunda ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdi. Al-Najma'ya karşı attığı penaltı, 5-0'lık ezici bir galibiyete yardımcı oldu ve Al-Ahli'nin iki puan önünde kalmalarını sağlarken, zor günler geçiren Al-Hilal'e karşı üstünlüklerini artırdı.

Al-Nassr yönetimi, kulübün yatırım stratejisiyle ilgili beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu ile önceki tüm anlaşmazlıkları çözmüş görünüyor. Ronaldo'nun, transfer döneminde rakiplerine kıyasla finansal destek eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildirildi. Ancak, sahadaki mevcut ivme, bu sorunların geçmişte kaldığını gösteriyor. Al-Nassr, 23 maçta 58 puan toplayarak sezon boyunca sadece bir lig yenilgisi aldı ve Riyad'ın sarı-mavi takımı için şampiyonluk yolu giderek netleşiyor.