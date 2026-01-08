Cristiano RonaldoGetty
Richard Mills ve Can Özer

Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr'a büyük şok!

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi şampiyonluğu umutları, Al-Nassr'ın Perşembe günü Al-Awwal Park'ta Al-Qadsiah'a 2-1 yenilmesiyle darbe aldı.

  • FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAHAFP

    Al-Nassr şampiyonluk yarışında geri adım attı

    Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Pro Lig'in 14. hafta mücadelesinde Al-Qadsiah'ı konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri rakibine 2-1 mağlup oldu.

    Konuk takım Quinones'in golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti. 66'da Nandez farkı ikiye çıkardı.

    Cristiano Ronaldo Al Nassr adına 81. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı ve farkı bire indirdi. Ancak Jorge Jesus'un takımı kalan sürede gol bulamayınca 2-1 mağlup oldu.

    İkinci sırada yer alan Al Nassr böylelikle 31 puanda kaldı. Lider Al Hilal'in ise 35 puanı bulunuyor.

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Büyük kaybeden

    Al-Nassr bu sezona kaçak tren gibi başladı, ancak sezon ilerledikçe Al-Hilal tarafından yakalandı. Al-Aqidi açıklanamayan bir hata yapmasaydı, bu maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Şimdi, elindeki maçlar bitti ve ikinci sırada dört puan geride kaldı.

  • Maç puanı (beş üzerinden): ⭐⭐⭐⭐

