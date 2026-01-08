Getty
Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr'a büyük şok!
Al-Nassr şampiyonluk yarışında geri adım attı
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Pro Lig'in 14. hafta mücadelesinde Al-Qadsiah'ı konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri rakibine 2-1 mağlup oldu.
Konuk takım Quinones'in golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti. 66'da Nandez farkı ikiye çıkardı.
Cristiano Ronaldo Al Nassr adına 81. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı ve farkı bire indirdi. Ancak Jorge Jesus'un takımı kalan sürede gol bulamayınca 2-1 mağlup oldu.
İkinci sırada yer alan Al Nassr böylelikle 31 puanda kaldı. Lider Al Hilal'in ise 35 puanı bulunuyor.
Büyük kaybeden
Al-Nassr bu sezona kaçak tren gibi başladı, ancak sezon ilerledikçe Al-Hilal tarafından yakalandı. Al-Aqidi açıklanamayan bir hata yapmasaydı, bu maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Şimdi, elindeki maçlar bitti ve ikinci sırada dört puan geride kaldı.
Maç puanı (beş üzerinden): ⭐⭐⭐⭐
