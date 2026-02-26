Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluğu konusunda uyarıda bulunurken, Ivan Toney CR7'nin Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasını engellemeyi hedefliyor
Toney liderlikte, Ronaldo kaçırılan maçları üzüntüyle izliyor
Al-Nassr kaptanı bir kez daha bu bireysel ödülü kazanırsa, Suudi Pro Ligi tarihinde üç sezon üst üste Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk Avrupalı oyuncu olacak. Ancak 41 yaşındaki oyuncu, ligi kasıp kavuran Al-Ahli'den Toney'nin zorlu mücadelesiyle karşı karşıya. Eski Brentford forveti şu anda 23 golle gol krallığı sıralamasında lider durumda ve Al-Nassr'ın transfer işlemlerine ilişkin hayal kırıklığı nedeniyle iki maçta greve giden Ronaldo'dan iki gol fazla attı.
Toney, Altın Ayakkabı yarışında kendine güvenini ortaya koyuyor
Toney'nin üretken formu, Al-Ahli'yi gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirerek, onları ligin zirvesinde yer alan Al-Nassr'a çok yakın bir konuma taşıdı. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biriyle rekabet etmenin baskısına rağmen, 29 yaşındaki oyuncu, kolayca geçilmeyeceğini gösteren bir özgüvenle oynuyor. Toney, son zamanlarda gol önündeki soğukkanlılığını ve bireysel başarısının, kulübünün on yıldır ilk lig şampiyonluğunu kovalarken takımın ortak hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirdi.
Toney, talkSPORT'a "Sahaya her çıktığımda gol atacağımı hissediyorum, şu anda o özgüvene sahibim" dedi. "Ancak bir takımda gol atacağını hisseden ve gol atabilen bir forvetin olması her zaman iyidir. Ve tabii ki, şu anda ligde bulunduğumuz pozisyon göz önüne alındığında, bu durum bize yardımcı oluyor, bu yüzden iyi bir şey." Forvetin ritmi neredeyse mükemmeldi, ancak sezonun başında nadir bir penaltı kaçırması dışında - Nisan 2023'ten bu yana ilk kez - bu kaçırma olmasaydı, şu anki gol sayısı 24'e çıkacaktı.
Şampiyonluk yarışı kızışırken Al-Nassr baskı altında
Ronaldo ve Toney arasındaki bireysel mücadele manşetleri süslerken, Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışı kızışıyor. Al-Nassr, Al-Najma'yı 5-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek Al-Ahli'nin iki puan önünde liderliğini sürdürüyor. Ronaldo, bu maçta penaltı noktasından gol atarak gol sevincine geri döndü ve kendine özgü "Siu" sevincinin yerine yepyeni bir gol sevinci sergiledi. Ancak, Al-Ahli 56 puanla, Al-Nassr ise 58 puanla, 34 maçlık sezonun sonuna yaklaşırken hata yapma lüksü neredeyse hiç yok.
Şampiyonluk yarışı sadece iki takım arasında değil, Al-Qadsiah da tehlikeli bir üçüncü taraf olarak ortaya çıkıyor. Eski Liverpool ve Celtic menajeri Brendan Rodgers'ın yönetiminde, üç maçlık galibiyet serisinin ardından 53 puanla dördüncü sıraya yükseldiler. Rodgers'ın takımının taktiksel gelişimi, sezonun son haftalarına karmaşıklık katarken, takımın sezonun son haftalarında ilk iki sıradaki takımlarla karşılaşmaya hazırlanırken potansiyel olarak kral yapıcı rolünü üstlenebilir.
Öncelik hala Suudi Pro Ligi kupasıdır.
Ronaldo'yu Altın Ayakkabı ödülünde geçmenin cazibesine rağmen, Toney takımın kupasını kazanmanın kendisi için en önemli motivasyon olduğunu ısrarla vurguluyor. Forvet şu anda Julian Quinones, Josh King ve Joao Felix'in de yer aldığı yüksek profilli golcü listesinin başında yer alıyor. Toney, klinik bitiriciliğinin Al-Ahli'nin şampiyonluk yarışının motoru olduğunu biliyor ve bireysel ödülü, taraftarları için lig kupasını kazanma çabalarının doğal bir sonucu olarak görüyor.
"Evet, tabii ki, bir forvet olarak gol atmak istersiniz," dedi Toney, gol kralı yarışıyla ilgili sorulduğunda. "Ve sezonun bu kadar ilerlemiş olduğu ve gol krallığı sıralamasında zirveye yakın olduğunuzda, 'Tamam, şimdi burada kalayım' gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ve tabii ki, goller maçları kazandırır ve ben de takım için bunu yapmaya ve ligde bize yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, şimdi orada kalmaya çalışmak istiyorum. Ve tabii ki, ne kadar çok gol atarsam, maçları kazanma şansımız o kadar artar ve bu da ligde bize yardımcı olur, bu yüzden benim ana hedefim bu."
