Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluğu konusunda uyarıda bulunurken, Ivan Toney CR7'nin Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasını engellemeyi hedefliyor

Toney'nin üretken formu, Al-Ahli'yi gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirerek, onları ligin zirvesinde yer alan Al-Nassr'a çok yakın bir konuma taşıdı. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biriyle rekabet etmenin baskısına rağmen, 29 yaşındaki oyuncu, kolayca geçilmeyeceğini gösteren bir özgüvenle oynuyor. Toney, son zamanlarda gol önündeki soğukkanlılığını ve bireysel başarısının, kulübünün on yıldır ilk lig şampiyonluğunu kovalarken takımın ortak hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirdi.

Toney, talkSPORT'a "Sahaya her çıktığımda gol atacağımı hissediyorum, şu anda o özgüvene sahibim" dedi. "Ancak bir takımda gol atacağını hisseden ve gol atabilen bir forvetin olması her zaman iyidir. Ve tabii ki, şu anda ligde bulunduğumuz pozisyon göz önüne alındığında, bu durum bize yardımcı oluyor, bu yüzden iyi bir şey." Forvetin ritmi neredeyse mükemmeldi, ancak sezonun başında nadir bir penaltı kaçırması dışında - Nisan 2023'ten bu yana ilk kez - bu kaçırma olmasaydı, şu anki gol sayısı 24'e çıkacaktı.