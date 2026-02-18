Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo, Suudi devleri AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalleri'ne yükselirken bir başka Al-Nassr maçını kaçırdı
Ronaldo, Kamu Yatırım Fonu'na karşı protesto ettikten sonra geri döndü
Ronaldo, Ocak transfer döneminin ardından Suudi Pro Ligi ve PIF'e karşı protesto etti. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Al-Hilal ve Al-Ahli gibi takımlara kıyasla kendisine ve Al-Nassr'a yeterince destek verilmediğini düşündüğü için bu durumu eleştirdi.
Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızının özellikle şikayet ettiği bir konu, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğu için doğrudan rakibi olan Al-Hilal'in, zor günler geçiren savunma şampiyonu Al-Ittihad'dan Karim Benzema'yı transfer etmesine izin verilmesiydi.
Ronaldo, protestosu sırasında üç maçı kaçırdı ve lig, onun davranışları hakkında kamuoyuna uyarıda bulundu.
Açıklamada şöyle denildi: "Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji kararları, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.
Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr'a tam olarak bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez."
Al-Nassr ilerlerken Ronaldo kadroya alınmadı
Ronaldo, sakatlığının ardından sahalara geri döndü ve hafta sonu Al-Fateh karşısında gol attı.
Ancak, Çarşamba gecesi AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Turunda Arkadag ile oynanacak maçın kadrosu açıklandığında, Ronaldo kadroda yer almadı. İlk maçta oynayan takımın büyük ölçüde zayıf bir kadro olduğu ve yine bazı önemli oyuncuların başlangıç kadrosunda yer almadığı göz önüne alındığında, bu büyük bir sürpriz olmadı.
Güçsüz takım Türkmenistan kulübünü yendi
Marcelo Brozovic, Kingsley Coman ve Joao Felix ikinci yarıda oyuna giren yıldızlar arasındaydı, Sadio Mane ise maçın tamamında yedek kulübesinde kaldı. Kanat oyuncusu Abdulrahman Ghareeb ikinci dakikada maçın tek golünü attı, Arkadag savunucusu Guycmyrat Annagulyyew ise 91. dakikada kırmızı kart gördü.
Görünüşe göre Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluğu için önemli olacak son düzlükte formunu koruması için bu gece dinlendirildi. Al-Nassr, ligin zirvesinde Al-Hilal'in sadece bir puan gerisinde ve tüm turnuvalarda son dokuz maçını kazanarak harika bir formda.
Ronaldo, Al-Nassr'ın kupa vitrinini zenginleştirmeyi umuyor
Al-Nassr, bu sezon ligde Al-Hilal ile iki kez karşılaştı ve bu iki maçtan sadece bir puan aldı. Bu, son zamanlardaki mükemmel formlarını sürdürmeleri ve rakiplerini geçip şampiyonluğu kazanmak için bunun yeterli olmasını ummaları gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki bir ay içinde Al-Hazm, Al-Najma, Al-Feiha, Neom ve Al-Khaleej ile karşılaşacaklar.
Ronaldo ve takım arkadaşları, Asya kulüp futbolunun ikinci kademesi olan AFC Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde kiminle karşılaşacaklarını da bekleyecekler. 41 yaşındaki oyuncu, Mart ayındaki milli maçlar için Portekiz'in Meksika ve ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna da seçilmeyi bekliyor. Roberto Martinez'in takımı, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na hazırlanacak ve K Grubu'nda Özbekistan, Kolombiya ve play-off galibi ile karşılaşacak.
