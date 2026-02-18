Cristiano Ronaldo, Suudi devleri AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalleri'ne yükselirken bir başka Al-Nassr maçını kaçırdı

Ronaldo, Ocak transfer döneminin ardından Suudi Pro Ligi ve PIF'e karşı protesto etti. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Al-Hilal ve Al-Ahli gibi takımlara kıyasla kendisine ve Al-Nassr'a yeterince destek verilmediğini düşündüğü için bu durumu eleştirdi.

Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızının özellikle şikayet ettiği bir konu, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğu için doğrudan rakibi olan Al-Hilal'in, zor günler geçiren savunma şampiyonu Al-Ittihad'dan Karim Benzema'yı transfer etmesine izin verilmesiydi.

Ronaldo, protestosu sırasında üç maçı kaçırdı ve lig, onun davranışları hakkında kamuoyuna uyarıda bulundu.

Açıklamada şöyle denildi: "Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji kararları, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.

Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr'a tam olarak bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez."