Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
Can Özer

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den iki eski takım arkadaşını Al Nass'a gelmeleri için ikna etmeye çalıştı

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Cristiano Ronaldo'nun eski Real Madrid takım arkadaşlarından ikisini Al-Nassr'a transfer etmek için aradığı bildirildi

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  • Al-Nassr bu hafta Suudi Kupası finalini kaybetti
  • Ronaldo'nun takımı bu dönemi kupasız tamamladı
  • Portekizli oyuncu eski iki takım arkadaşını istedi
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