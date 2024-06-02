GettyCan ÖzerCristiano Ronaldo, Real Madrid'den iki eski takım arkadaşını Al Nass'a gelmeleri için ikna etmeye çalıştıCristiano RonaldoAl Nassr FCTransfersPremier LigReal MadridNacho FernandezCasemiroM. United1. LigLa LigaCristiano Ronaldo'nun eski Real Madrid takım arkadaşlarından ikisini Al-Nassr'a transfer etmek için aradığı bildirildiArticle continues belowArticle continues belowArticle continues belowAl-Nassr bu hafta Suudi Kupası finalini kaybettiRonaldo'nun takımı bu dönemi kupasız tamamladıPortekizli oyuncu eski iki takım arkadaşını istediHaberin devamı aşağıda