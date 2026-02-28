Cristiano Ronaldo penaltıyı kaçırdı ve sakatlık endişesi yaşarken, Al-Nassr geri dönüş galibiyetiyle Suudi Pro Ligi şampiyonluğu umutlarını canlı tuttu

Al-Nassr, Perşembe günü Al-Ahli'nin Al-Riyadh'a karşı elde ettiği geç galibiyete cevap vermek istiyordu ve bunu yapmak için erken bir fırsat yakaladı. Maçın sekizinci dakikasında, Mikel Villanueva kendi ceza sahasında serbest kalan topa uzanmak için uzandı, ancak önce Mohamed Simakan'ın ayağına dokunduğu görüldü. Fransız savunma oyuncusu dramatik bir şekilde yere yığıldı ve çok az bir temas olmasına rağmen Al-Nassr'a penaltı verildi. Al-Fayha öfkeyle protesto etti ve Ronaldo penaltı noktasının sol direğinin yanından topu dışarı attığında adaletin yerini bulduğunu hissetti.

Al-Nassr, 24. dakikada Marcelo Brozovic'in açıkça kafa attığı halde ceza almamasıyla yine şanslı bir karar aldı. Ancak bu şans, devre arasına girerken kısa sürede tükendi. Fashion Sakala, sağ kanattan gelen Rakan Kaabi'yi buldu, Kaabi düşük bir orta yaptı ve Abdulelah Al-Amri'yi Bento'yu geçerek kendi kalesine gol atmaya zorladı.

Chris Smalling liderliğindeki Al-Fayha savunması, Al-Nassr'ın arka arkaya gelen ataklarını savuşturdu ve tüm akşam boyunca konuk takımın etkisiz ataklarını engelleyebilecek gibi görünüyordu. 72 dakika direndiler, ancak Kingsley Coman ve Sadio Mane direnişi kırdı. Sultan Al-Ghannam, Coman'a pas verdi, Coman da Senegal'li forvetin arka direkte topu ağlara göndermesini sağladı.

Al-Nassr galibiyet golü için bastırdı ve 80. dakikada Al-Fayha savunması ve kalpleri sonunda kırıldı. Korner vuruşu, ceza sahası kenarındaki Joao Felix'e ulaştı ve onun şutunu kaleci Orlando Mosquera çeldi, ancak top ağlara gitti. Al-Nassr, biraz da şansın yardımıyla geri dönüşünü tamamladı ve Abdullah Al-Hamdan dördüncü golü atarak kulübü Suudi Arabistan liginin zirvesine taşıdı.