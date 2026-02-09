"Cristiano Ronaldo olmasaydı, kimse Suudi Pro Ligi'ni izlemezdi" - Toni Kroos, Al-Nassr yıldızını grev konusunda savunuyor

Ronaldo, ülkenin önde gelen dört kulübünün sahibi olan PIF'in Karim Benzema'nın Ittihad'dan Hilal'e transferine izin vererek Nassr'ın en yakın şampiyonluk rakibini güçlendirmesini gördükten sonra Nassr için oynamaktan vazgeçme kararı aldı.

Ancak Suudi Pro Ligi, Ronaldo'nun bu davranışını kınayarak şu açıklamayı yaptı: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.

Kulüpler kendi yönetim kurullarına, kendi yöneticilerine ve kendi futbol liderliklerine sahiptir. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.

Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr ile tam olarak ilgilenmiş ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit rakip gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez.

“Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış finansal parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.

“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok canlı. Bu denge seviyesi, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.

“Odak noktası futbolun ait olduğu yer olan sahada ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir yarışma sürdürmek olmaya devam ediyor.”