"Cristiano Ronaldo olmasaydı, kimse Suudi Pro Ligi'ni izlemezdi" - Toni Kroos, Al-Nassr yıldızını grev konusunda savunuyor
Ronaldo'nun devam eden grevi
A Bola'ya göre Ronaldo, Ocak ayında yapılan transfer işlemlerini protesto etmek için son iki maçı kaçırdıktan sonra Al-Nassr ile antrenmanlara geri döndü. Nassr, önümüzdeki hafta sonu Al-Fateh ile oynanacak maçta Ronaldo'nun dönüş tarihini belirledi. Nassr, hafta ortasında Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Türkmenistan'da Arkadag ile oynayacak, ancak Ronaldo bu maçta forma giymeyecek.
Şimdi, Real'de Portekizli oyuncuyla birlikte oynayan eski takım arkadaşı Kroos, Ronaldo'nun eylemlerini savunarak, kendisi bu ligde oynamasa kimse Suudi Pro Ligi'ni izlemeyeceğini vurguladı.
O Jogo'ya göre, podcast'inde şunları söyledi: "Suudi ligi garip bir fenomen. Cristiano Ronaldo gelmeden önce kimse bu ligi duymamıştı, şimdi ise onları dünya haritasına koyan adama saygısızlık ediyorlar. Cristiano yarın ayrılırsa, bu lig tüm cazibesini yitirecek. Ronaldo olmadan kimse Suudi ligini izlemez."
Ronaldo'nun öfke nöbeti
Ronaldo, ülkenin önde gelen dört kulübünün sahibi olan PIF'in Karim Benzema'nın Ittihad'dan Hilal'e transferine izin vererek Nassr'ın en yakın şampiyonluk rakibini güçlendirmesini gördükten sonra Nassr için oynamaktan vazgeçme kararı aldı.
Ancak Suudi Pro Ligi, Ronaldo'nun bu davranışını kınayarak şu açıklamayı yaptı: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.
Kulüpler kendi yönetim kurullarına, kendi yöneticilerine ve kendi futbol liderliklerine sahiptir. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.
Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr ile tam olarak ilgilenmiş ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit rakip gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez.
“Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış finansal parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.
“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok canlı. Bu denge seviyesi, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.
“Odak noktası futbolun ait olduğu yer olan sahada ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir yarışma sürdürmek olmaya devam ediyor.”
Ronaldo'nun hedefleri
Ronaldo şu anda günde yaklaşık 400.000 sterlin kazanıyor, ancak bu sezon Nassr'ın şampiyonluk mücadelesinde merkezi bir rol oynadı.
18 lig maçında 17 gol attı ve kısa süre önce 41. yaş gününü kutlamasına rağmen, asla emekli olmaması söylendi.
Brezilya efsanesi Roberto Carlos şöyle dedi: "Cristiano asla durmamalı. Eğer oynamayı bırakmaya karar verirse, onu arayıp durmamasını söyleyeceğim. O, hem kulüpler hem milli takım hem çocuklar hem de genç oyuncular için çok şey ifade eden oyunculardan biri. Tek bacağıyla ya da emekleyerek bile olsa futbolu asla bırakmamalı. Başlamak isteyen her çocuğa büyük bir güç ve enerji aktarıyor."
“Cristiano'yu ve futbolu sevenler için, onun tarih yazmaya ve rekorlar kırmaya devam etmesini görmek harika bir şey. 1.000 gol atan tek oyuncu Pele'ydi, ama Cristiano da bu listeye girebilir. Onu Suudi liginde mutlu ve kendinden emin görüyorum. Bu kilometre taşına ulaşacağından kesinlikle eminim. Hiç sakatlanmıyor. İyi oynamaya devam ediyor, bir rol model, Portekiz tebrikleri hak ediyor.”
Sırada ne var?
Al-Nassr, önümüzdeki hafta sonu oynanacak bir sonraki lig maçında Fateh ile karşılaşacak ve Ronaldo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
