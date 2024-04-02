Cristiano Ronaldo Slovenia hotel bedGetty/Grand Plaza Hotel
İdil Erin Tetik

Cristiano Ronaldo'nun yenilgiden sonra uyuduğu yatak, şok bir fiyata satışa çıktı!

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Slovenya'nın Portekiz'i mağlup ettiği maç için kaldığı otelde Cristiano Ronaldo'nun uyuduğu yatak yüksek bir fiyata satışa çıkıyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Portekiz, Slovenya'ya 2-0 mağlup oldu
  • Cristiano Ronaldo, Lübliyana'da otelde kaldı
  • Uyuduğu yatak satışa çıkıyor

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