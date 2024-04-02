Cristiano Ronaldo'nun yenilgiden sonra uyuduğu yatak, şok bir fiyata satışa çıktı!

Slovenya'nın Portekiz'i mağlup ettiği maç için kaldığı otelde Cristiano Ronaldo'nun uyuduğu yatak yüksek bir fiyata satışa çıkıyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Portekiz, Slovenya'ya 2-0 mağlup oldu

Cristiano Ronaldo, Lübliyana'da otelde kaldı

Uyuduğu yatak satışa çıkıyor