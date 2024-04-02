Cristiano Ronaldo'nun yenilgiden sonra uyuduğu yatak, şok bir fiyata satışa çıktı!

Getty/Grand Plaza Hotelİdil Erin TetikCristiano Ronaldo'nun yenilgiden sonra uyuduğu yatak, şok bir fiyata satışa çıktı!Cristiano RonaldoPortekizAl Nassr FCSaudi Pro LeagueSlovenya - PortekizSlovenyaFriendliesSlovenya'nın Portekiz'i mağlup ettiği maç için kaldığı otelde Cristiano Ronaldo'nun uyuduğu yatak yüksek bir fiyata satışa çıkıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaPortekiz, Slovenya'ya 2-0 mağlup olduCristiano Ronaldo, Lübliyana'da otelde kaldıUyuduğu yatak satışa çıkıyor