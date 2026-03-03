Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i turnuvadan elenecek mi? Neymar Brezilya'ya geri dönecek mi? Lionel Messi ve Kylian Mbappé tarih yazacak mı? - 2026 Dünya Kupası için cesur tahminler, başlangıca 100 gün kaldı

Güney Kore, 1954 Dünya Kupası'nda zorlu bir süreç yaşadı. Açılış maçında Ferenc Puskas'ın Macaristan'ına 9-0 yenildikten sonra, ikinci maçında Türkiye'ye 7-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Aradan geçen onca yılın ardından, genişlemeler ve format değişikliklerine rağmen, bu 16 gol hala bir takımın tek bir Dünya Kupası'nda aldığı en fazla gol sayısı olarak kayıtlarda yer alıyor.
Bu yaz bu durum değişebilir mi? Birkaç takımın ağır yenilgiye uğraması için gerekli koşullar kesinlikle mevcut.
48 takıma genişlemeyle, önceki Dünya Kupaları'na hiç katılamamış birçok ülke bu yaz turnuvaya katılıyor. Dört takım - Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan - turnuvaya ilk kez katılıyor, bu da hepsinin daha önce hiç görmedikleri kalitede rakiplerle karşılaşacakları anlamına geliyor. Örneğin Curacao, Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak. Özbekistan Portekiz ve Kolombiya ile, Ürdün ise Arjantin, Cezayir ve Avusturya ile mücadele edecek.
Durum daha da kötüleşebilir. Bazı sürprizler olması gerekse de, Surinam ve Yeni Kaledonya da play-off'larda eleme şansı var. Bu iki ülke, dünya sıralamasında sırasıyla 123. ve 149. sırada yer alıyor.
Kalite farkı, bazı ezici yenilgilere yol açacaktır. Turnuvadaki zayıf takımlar, Güney Kore'nin talihsiz rekorunu kırmamak için çaba gösterecekleri için, bu yenilgiler tarihi bir nitelik de taşıyabilir.