Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i turnuvadan elenecek mi? Neymar Brezilya'ya geri dönecek mi? Lionel Messi ve Kylian Mbappé tarih yazacak mı? - 2026 Dünya Kupası için cesur tahminler, başlangıca 100 gün kaldı

Dünya Kupaları son derece öngörülemez. Bir devin düşmesi için tek bir hata yeterlidir. Bir Cinderella'nın ortaya çıkması ve Dünya Kupası tarihine adını yazdırması için tek bir sürpriz yeterlidir.

Bu turnuvaları tahmin etmek, özellikle Harry Kane'den Christian Pulisic'e kadar birçok yıldızın yer aldığı yeni 48 takımlı formatta, aptalların işi. Neyse ki, bu yaz kaçınılmaz kaos için büyük ve cesur tahminlerde bulunmaya hevesli aptallar var.

Dünya Kupası öncesinde, GOAL'dan Tom Hindle ve Ryan Tolmich, bu turnuvanın oyunun en büyük yıldızlarına ve en küçük yıldızlarına nasıl davranacağına dair üç cesur tahminde bulundu.