Ryan Tolmich ve Thomas Hindle

Çeviri:

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i turnuvadan elenecek mi? Neymar Brezilya'ya geri dönecek mi? Lionel Messi ve Kylian Mbappé tarih yazacak mı? - 2026 Dünya Kupası için cesur tahminler, başlangıca 100 gün kaldı

GOAL, bu yaz gündemi meşgul edebilecek çılgın hikayelere göz atıyor. Başta sporun en büyük yıldızlarıyla ilgili tahminler olmak üzere...

Dünya Kupaları son derece öngörülemez. Bir devin düşmesi için tek bir hata yeterlidir. Bir Cinderella'nın ortaya çıkması ve Dünya Kupası tarihine adını yazdırması için tek bir sürpriz yeterlidir. 

Bu turnuvaları tahmin etmek, özellikle Harry Kane'den Christian Pulisic'e kadar birçok yıldızın yer aldığı yeni 48 takımlı formatta, aptalların işi. Neyse ki, bu yaz kaçınılmaz kaos için büyük ve cesur tahminlerde bulunmaya hevesli aptallar var.

Dünya Kupası öncesinde, GOAL'dan Tom Hindle ve Ryan Tolmich, bu turnuvanın oyunun en büyük yıldızlarına ve en küçük yıldızlarına nasıl davranacağına dair üç cesur tahminde bulundu.

    Hindle: Neymar Brezilya kadrosuna giriyor... ve oynuyor

    Elbette öyle olmalı, değil mi? Neymar'ın özelliği budur: her zaman bir şekilde ortalıkta dolanır. Carlo Ancelotti sert bir disiplin adamı olsa da, takımın uyumunu da önemsiyor. Ve mesele şu: Brezilya Neymar'ı gerçekten seviyor. Sadece takım değil, tüm ülke. Rodrygo bu hafta başında Ney'in kadroya alınmasının "çok kolay" bir karar olması gerektiğini söyledi ve her şeyden önce, oldukça ciddi görünen diz sakatlığından oldukça iyi bir şekilde iyileşiyor.

    Şimdi zor olan kısım, o sahada olduğunda ne olacağı. Neymar'ın yedek kulübesinde oturup, su molalarında diğer oyuncularla tokalaşıp sohbet etmesini haklı çıkarmak zor. Saldırgan orta saha oyuncusu sahadaysa, oynaması gerektiğini düşünürsünüz. Ve Selecao'nun orta sahada biraz canlılık ve yaratıcılığa ihtiyacı var ve belki de Vinicius'un üzerine haksız bir şekilde yüklenen yükü paylaşacak birine. Keşke uygun biri olsaydı... Bu alanı takip edin. 

    Tolmich: Yenilen gol sayısında yeni rekor

    Güney Kore, 1954 Dünya Kupası'nda zorlu bir süreç yaşadı. Açılış maçında Ferenc Puskas'ın Macaristan'ına 9-0 yenildikten sonra, ikinci maçında Türkiye'ye 7-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Aradan geçen onca yılın ardından, genişlemeler ve format değişikliklerine rağmen, bu 16 gol hala bir takımın tek bir Dünya Kupası'nda aldığı en fazla gol sayısı olarak kayıtlarda yer alıyor.

    Bu yaz bu durum değişebilir mi? Birkaç takımın ağır yenilgiye uğraması için gerekli koşullar kesinlikle mevcut.

    48 takıma genişlemeyle, önceki Dünya Kupaları'na hiç katılamamış birçok ülke bu yaz turnuvaya katılıyor. Dört takım - Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan - turnuvaya ilk kez katılıyor, bu da hepsinin daha önce hiç görmedikleri kalitede rakiplerle karşılaşacakları anlamına geliyor. Örneğin Curacao, Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak. Özbekistan Portekiz ve Kolombiya ile, Ürdün ise Arjantin, Cezayir ve Avusturya ile mücadele edecek.

    Durum daha da kötüleşebilir. Bazı sürprizler olması gerekse de, Surinam ve Yeni Kaledonya da play-off'larda eleme şansı var. Bu iki ülke, dünya sıralamasında sırasıyla 123. ve 149. sırada yer alıyor.

    Kalite farkı, bazı ezici yenilgilere yol açacaktır. Turnuvadaki zayıf takımlar, Güney Kore'nin talihsiz rekorunu kırmamak için çaba gösterecekleri için, bu yenilgiler tarihi bir nitelik de taşıyabilir.

    Hindle: Portekiz eleme maçlarını kazanamıyor

    Portekiz, tahmin edilmesi çok zor bir takım. Şüphesiz, dünyanın en iyi hücum oyuncularına sahipler. Orta sahaları korkutucu. Kanat oyuncuları elektrik gibi. Elbette, savunmanın sağ tarafı biraz zayıf ve stoperler sorun olabilir. Ama sahada her yerde yıldızlar var. 

    Ancak, 40 yaşında ve Suudi Pro Ligi'nde oynayan, göze çarpan büyük bir sorun var. Ronaldo, şu anda istatistiklerini şişiriyor. 1.000 gol atmak istiyor. Mümkün olan her şeyi kazanmak istiyor. Bu Dünya Kupası'nda, Lionel Messi'nin futboldaki en büyük başarısına eşit olabileceğini kanıtlamak istiyor. Ancak Ronaldo, bu takımın dengesini paramparça ediyor. 

    Onu etkisiz hale getirecek kadar organize ve kontrataklarda yeterince atletik olan herhangi bir takım, Portekiz'i geçiş aşamasında ezip geçebilir. Yani evet, çok şey bu gruba bağlı. Kolombiya beklendiği kadar iyi olursa - buna daha sonra değineceğiz - Portekiz, 32 turunda zorlu bir rakiple karşılaşacak. Örneğin Hırvatistan olabilir. Bu pek hoş olmayabilir.  

    Tolmich: İtalya yine kaçırdı...

    Burada biraz hile yapıp Dünya Kupası öncesi bir tahminde bulunacağım, ancak bu tahmin B Grubu'nun kimyasını büyük ölçüde değiştirecek.

    İtalya milli takımı bir süredir kötü durumda. Gli Azzurri son iki Dünya Kupası'nı kaçırdı. 20 yıl önce kupayı kaldırdıklarından bu yana sadece bir Dünya Kupası maçı kazandılar. Şimdi yine play-off'talar ve bu takımı takip eden herkes bunun bir garanti olmadığını biliyor.

    İtalyan futbolunun kusurları pek çok kez teşhis edildi ve bu kusurlar hem Serie A'nın hem de milli takımın kalitesinde düşüşe yol açtı. Bu milli takım grubunu değerlendirirken, zayıflıkları açıkça görülüyor. İtalya, bir nesildir gerçekten dinamik bir forvet yetiştiremedi. Takımın en iyi forveti Mateo Retegui, Suudi Arabistan'da oynuyor. Defans oyuncuları, geçmişteki efsanelerin kalitesine yaklaşamıyor. Bu gerçekleri bir araya getirdiğinizde, sıradan bir takım ortaya çıkıyor, bu takım da eleme maçlarında Norveç'e yenilerek bu karmaşaya girmiş durumda.

    Bu durumdan kurtulabilirler mi? Elbette, ama buna bahse girmeyin. Farklar az ve İtalya'nın oyunu değiştirebilecek oyuncuları yok, bu da Dünya Kupası'nın söz konusu olduğu en kötü anlarda oyunun aleyhlerine değişmesine maruz kalabilecekleri anlamına geliyor.

    Hindle: Kolombiya galibiyet serisine devam ediyor

    Bu biraz karmaşık olabilir. Bu Dünya Kupası'nda "koşmak" ne anlama geliyor? Elbette, her zamankinden daha fazla takım var. Bu, grup aşamasında bazı kolay maçlara yol açacaktır. Ancak bu, daha zorlu eleme maçları ve işlerin ters gitme olasılığının artması anlamına da gelebilir. Ancak Kolombiya, işleri yoluna koyabilecek gerçek bir Dünya Kupası adayı olmak için gerekli tüm özelliklere sahip. Savunmaları çok sağlam, iyi çalıştırılıyorlar, deneyimliler ve Luis Diaz gibi gerçek bir yıldızları var. Bu takıma bakın, gerçek anlamda bir eksiklik yok. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki destekleri de kesinlikle çok büyük olacak. 

    2024 Copa America'da büyük takımlarla başa çıkabileceklerini kanıtladılar - finalde Arjantin'e uzatmalarda yenilmeleri utanılacak bir şey değil. Ve burada da aynısını yapabilirler. Gruplarını kazanırlarsa, yarışa devam ederler. Çeyrek finalde Arjantin'le karşılaşmamak için burada ve orada olumlu sonuçlar almaları gerekecek. Ancak birkaç şansla, bu takım yarı finale çıkabilir ve üstelik çok sevimli bir takımdır. 

    Tolmich: Messi gol rekorunu kırmadı, ancak Mbappe kırdı.

    16 Dünya Kupası golüyle Miroslav Klose, Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor. Ancak Lionel Messi de onu yakından takip ediyor. Bu yaz sadece üç gol atması yeterli olacak Klose'yi yakalamak ve büyük sahnede mirasını daha da sağlamlaştırmak için.

    Ancak her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, bu yaz Klose'nin rekorunu kıracak kişi Messi değil, Kylian Mbappe olacak gibi görünüyor.

    Messi'nin hemen arkasında 12 golle takip eden Mbappe, bu yaz hem Arjantinli hem de Alman oyuncuyu geçecek gibi görünüyor. 2018 Dünya Kupası'nda altı gol attı, bunlardan ikisi finaldeydi. 2022'de ise sekiz gol attı ve finalde hat-trick yaptı. Sadece 27 yaşında olmasına rağmen, Mbappe'nin yaklaşan turnuvada Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olarak mirasını sağlamlaştırabileceği söylenebilir.

    Messi'yi geçip Klose'yi aşması, Mbappe'nin hala çok enerjik olduğu bu dönemde tarihteki yerini sağlamlaştırması için yeterli olacaktır.

    Hindle: Lamine Yamal'ın gücü tükendi

    Lamine Yamal bu yıl Barcelona için gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Birçoğu onu Lionel Messi ile karşılaştırdı, ancak o belki de Neymar'a daha çok benziyor - tüm hileler, vuruşlar ve dönüşler. Dünyanın en iyi oyuncusu olmasa da, kesinlikle ilk üçte yer alıyor. 

    Ancak genç oyuncular için yorgunluk tehlikesi de çok büyük. Yamal, iki yılı aşkın bir süredir Barcelona'da en üst düzey futbol oynuyor. Şüphesiz, Blaugrana'nın en önemli oyuncusu. Bu da yorgunluk ve sakatlıklarla birlikte geliyor. La Liga'da Barca için en fazla dakika oynayan forvet o. Bunu tüm turnuvalara genelleştirirsek, durum daha da endişe verici hale geliyor. Mart ayındayız ve o bu sezon neredeyse 3.000 dakika oynadı. 

    Kısacası, yorgunluk kapıda olabilir. Barça, Şampiyonlar Ligi'nde hayatta kalır ve La Liga zaferi için mücadele ederse, İspanyol oyuncu Dünya Kupası'na 60 maç oynamış olarak gelebilir. Yorgun bacaklar ve Amerikan güneşi? Lamine'nin ilk Dünya Kupası, pek çok kişinin umduğu gibi muhteşem bir gösteri olmayabilir.

