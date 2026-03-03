Cristiano Ronaldo'nun özel jeti, ABD büyükelçiliğinin İranlı insansız hava araçları tarafından vurulmasının ardından Suudi Arabistan'dan Madrid'e doğru yola çıktı

Ronaldo, dünya futbolundaki en kazançlı sözleşme üzerinde çalışmaya devam ederken, ayrıntılı seyahat avantajlarını finanse etmekte hiçbir sorun yaşamıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Al-Nassr ile yaptığı anlaşma, ona günlük yaklaşık 500.000 sterlin kazandırdığı söyleniyor.

Tüm zamanların en büyük futbolcusu, Suudi Pro Ligi'nde Al-Fahya ile oynanan son maçında sakatlık geçirdikten sonra, şaşırtıcı grevden yeni döndüğü için şu anda günlük işini yapamıyor. Bu kas sakatlığının ciddiyeti konusunda endişeler dile getiriliyor.

Ancak Ronaldo ve arkadaşları, Orta Doğu'da şiddetin tırmanması nedeniyle Al-Wasl ile oynayacakları Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali maçı ertelendiği için programlarında bir ara verildi.

Asya Futbol Konfederasyonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Orta Doğu'da gelişen durum ışığında, Asya Futbol Konfederasyonu, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde oynanması planlanan AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2025/26 Batı Bölgesi 16 turu ilk maçlarının yeniden planlanacağını doğruladı.

"Ayrıca, Batı Bölgesi takımlarının katılacağı AFC Şampiyonlar Ligi İkinci ve AFC Challenge Ligi çeyrek final ilk maçları da, 3-4 Mart 2026 tarihlerinde oynanması planlanmıştı, ancak bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir.

"AFC'nin tüm kulüp müsabakalarında Doğu Bölgesi kulüplerinin yer aldığı maçlar, başlangıçta planlandığı gibi devam edecektir. AFC, hızla gelişen bu durumu yakından takip etmeye devam edecek ve tüm oyuncuların, takımların, yetkililerin ve taraftarların güvenliğini ve emniyetini sağlamaya kararlıdır."