Getty
Çeviri:
Cristiano Ronaldo'nun özel jeti, ABD büyükelçiliğinin İranlı insansız hava araçları tarafından vurulmasının ardından Suudi Arabistan'dan Madrid'e doğru yola çıktı
Ronaldo'nun jeti Suudi Arabistan'dan ayrıldı ve Madrid'e doğru yola çıktı.
Riyad'daki ABD büyükelçiliği, gece yarısı düzenlenen bir saldırıda yıkıcı insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. İran devlet medyası, Bahreyn'deki bir binanın da yıkıldığını iddia etti. Yabancı uyruklular, güvenliklerinden endişe duyarak Orta Doğu'dan kaçmaya başladı.
Ronaldo, partneri Georgina Rodriguez ve beş çocuğuyla birlikte bu kitlesel göçün bir parçası olmuş olabilir. Daily Mail gazetesi, Ronaldo'nun lüks özel uçağının Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya doğru yola çıktığını bildirdi.
Bir uçuş takip sistemi, Bombardier Global Express uçağının Madrid'e varmadan önce yedi saat boyunca havada kaldığını gösteriyor. Uçak saat 20:00'de havalandı ve yerel saatle 01:00'den hemen önce İspanya'nın başkentine indi. Flightradar24, Ronaldo'nun jetinin varış noktasına ulaşmadan önce Mısır ve Akdeniz üzerinden uçtuğunu gösteriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde yaşayan Amerikan vatandaşlarına, devam eden güvenlik riskleri nedeniyle bölgeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu. Dubai'den çıkmanın bir yolunu arayan 94.000 İngiliz vatandaşı olduğu ve birçok ünlünün korkutucu saldırılara maruz kaldığı söyleniyor. Bu gelişmeler sosyal medyada paylaşılıyor.
- Getty/X
Ronaldo'nun özel uçağının değeri 61 milyon sterlin
Ronaldo, alternatif yaşam düzenlemeleri bulma konusunda hükümetin tavsiyelerine kulak vermiş görünüyor. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, kendi aceleci ayrılışını ayarlayabilecek kadar şanslı bir konumda.
2024 yılında Portekizli futbolcu, 2015 yılında 16 milyon sterlin (21 milyon dolar) karşılığında satın aldığı Gulfstream G200'ü sattıktan sonra, 61 milyon sterlin (81 milyon dolar) değerindeki Bombardier Global Express 6500 jetini satın aldı.
Söz konusu uçak, 15 yolcu kapasitesine sahip ve masalar ve kanepelerle donatılmış bir oturma alanı, çift kişilik yatak ve ayrı duş alanı bulunan bir uyku bölümü bulunuyor. Ronaldo'nun jeti, CR7 marka logosu ile özelleştirilmiş ve Georgina, dünyanın her köşesindeki göz alıcı etkinliklere katılırken sık sık bu jeti kullanıyor.
Oyun durdu: Ronaldo sakatlandı, maçlar ertelendi
Ronaldo, dünya futbolundaki en kazançlı sözleşme üzerinde çalışmaya devam ederken, ayrıntılı seyahat avantajlarını finanse etmekte hiçbir sorun yaşamıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Al-Nassr ile yaptığı anlaşma, ona günlük yaklaşık 500.000 sterlin kazandırdığı söyleniyor.
Tüm zamanların en büyük futbolcusu, Suudi Pro Ligi'nde Al-Fahya ile oynanan son maçında sakatlık geçirdikten sonra, şaşırtıcı grevden yeni döndüğü için şu anda günlük işini yapamıyor. Bu kas sakatlığının ciddiyeti konusunda endişeler dile getiriliyor.
Ancak Ronaldo ve arkadaşları, Orta Doğu'da şiddetin tırmanması nedeniyle Al-Wasl ile oynayacakları Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali maçı ertelendiği için programlarında bir ara verildi.
Asya Futbol Konfederasyonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Orta Doğu'da gelişen durum ışığında, Asya Futbol Konfederasyonu, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde oynanması planlanan AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2025/26 Batı Bölgesi 16 turu ilk maçlarının yeniden planlanacağını doğruladı.
"Ayrıca, Batı Bölgesi takımlarının katılacağı AFC Şampiyonlar Ligi İkinci ve AFC Challenge Ligi çeyrek final ilk maçları da, 3-4 Mart 2026 tarihlerinde oynanması planlanmıştı, ancak bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir.
"AFC'nin tüm kulüp müsabakalarında Doğu Bölgesi kulüplerinin yer aldığı maçlar, başlangıçta planlandığı gibi devam edecektir. AFC, hızla gelişen bu durumu yakından takip etmeye devam edecek ve tüm oyuncuların, takımların, yetkililerin ve taraftarların güvenliğini ve emniyetini sağlamaya kararlıdır."
- Getty
Ronaldo'nun Real Madrid ile bağları
Ronaldo, 2009 ile 2018 yılları arasında Real Madrid'de unutulmaz dokuz yıl geçirdikten sonra, artık tanıdık bir ortama geri dönmüş olabilir. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı bu dönemde 450 gol atarak Blancos'un tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. CR7, Santiago Bernabeu'da oynadığı dönemde gelecekteki eşi Georgina ile tanıştı. Mutlu çift, Ağustos 2025'te nişanlandıklarını duyurduktan sonra düğün planlarını yapmaya başladı.
Reklam