Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Jesus, Al-Hilal'in Al-Nassr'dan 'daha fazla ekonomik güce' sahip olduğunu söyledi
Ronaldo neden Suudi Pro Ligi'nde greve gitti?
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Orta Doğu'da seçilme yarışından çekilmesiyle spor dünyasını şaşkına çevirdi. Rakip kulüplerin Al-Nassr'dan daha fazla harcama yapabilmesinden hayal kırıklığına uğrayan CR7, Karim Benzema'nın Al-Ittihad ve Al-Hilal arasında geçiş yapmasının bardağı taşıran son damla olmasıyla üç maçta forma giymedi.
Al-Fateh'i 2-0 yendikleri maçta sahalara dönen Ronaldo, kariyerinde 1000 gol hedefine ulaşmak için yoluna devam ederken, profesyonel protestosu da sona erdi. Aynı ülkeden olan Jesus, 41 yaşındaki efsane oyuncunun geri dönmesinden çok memnun ve kişisel deneyimlerinden dolayı Ronaldo'nun argümanlarını anlayabiliyor.
İsa, Ronaldo'nun neden hayal kırıklığına uğradığını anlayabilir.
İsa şöyle demiştir: “Ben zaten Al Hilal'deydim. Diğer tarafta da bulundum, bu yüzden nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bundan zaten faydalandım. Onların ekonomik gücü daha fazla. Oradayken, bir koç olarak bundan faydalandım. Bu normal. Al-Nassr, farklı kaynaklarla, en üst sıralar için rekabet etmek zorunda. Güçlü olmaya devam etmeliyiz.
“Bu yüzden işe alındım, Al Hilal ve Al Nassr arasındaki şampiyonluk ve puan farkını azaltmak için. Ve biz de bunu yapıyoruz. Al Nassr'ın yapısına büyük güven duyuyoruz, bu yapı yavaş yavaş grubu dengelemeyi başarıyor. Ama sadece oynayan oyuncular grubu değil, saha dışındaki grup da, zorlukların farkında olan bir takım, spor gücü değil, daha büyük ekonomik güce sahip rakiplerle mücadele edeceğini bilen bir takım.”
Suudi Pro Ligi, Ronaldo'nun Al-Nassr'ın rakiplerinin ayrıcalıklı muamele gördüğü yönündeki iddialarını yalanlayarak resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.
Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.
Cristiano, geldiği günden bu yana Al Nassr'a tam olarak bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübü dışındaki kararları belirleyemez."
Ronaldo, Al-Nassr ile büyük bir kupa kazanmak için çaresiz
Ronaldo'ya "ligi saygı duyması ya da ayrılması" gerektiği söylendi ve dünya futbolunda en kazançlı sözleşmeye sahip bir adamın günlük işini yapmayı reddetmesini nasıl haklı gösterebileceği sorusu gündeme geldi.
Ancak eski Manchester United ve Real Madrid süperstarı, kendisinden ve çevresinden her zaman en yüksek standartları talep etmiştir. İkinci olmayı hoş karşılamayan Ronaldo, 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmış olmasına rağmen, Orta Doğu'daki kariyerinde ilk büyük başarısını hala beklemektedir.
Jesus, Ronaldo'nun hedefine ulaşabileceğine inanıyor. Prestijli ödülleri kovalamakla ilgili olarak şunları söyledi: "Şampiyonluk mücadelesindeyiz, liderlerin bir puan gerisindeyiz, bu Al-Nassr'ın başaramadığı bir şey. Son yıllarda Al-Nassr, liderin 16 veya 14 puan gerisinde bitirdi. Bu yıl bunun olmasını istemiyoruz, ne olacağını bilmiyorum. Sonuna kadar zirve mücadelesinde yer alabileceğimize eminiz."
Transfer dedikoduları: Ronaldo bu yaz transfer olacak mı?
Al-Nassr, Çarşamba günü AFC Kupası'nda Arkadag ile karşılaşacak, ardından Ronaldo ve arkadaşları Cumartesi günü Al-Hazem ile evlerinde oynayacakları Suudi Pro Ligi maçına dönecekler. CR7, üst üste üçüncü kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için bu maçta gol atmayı umuyor.
Ancak, uzun vadeli geleceği hakkında sorular soruluyor. Ronaldo, Portekiz'in kaptanı olarak bir başka Dünya Kupası'na doğru ilerliyor, ancak sözleşmesinde bir sonraki transfer döneminde devreye girebilecek serbest kalma maddeleri bulunuyor. Avrupa'ya dönüşü ve MLS'de ezeli rakibi Lionel Messi'ye katılabileceği bir transfer hakkında spekülasyonlar yapılıyor.
