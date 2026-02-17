Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Jesus, Al-Hilal'in Al-Nassr'dan 'daha fazla ekonomik güce' sahip olduğunu söyledi

İsa şöyle demiştir: “Ben zaten Al Hilal'deydim. Diğer tarafta da bulundum, bu yüzden nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bundan zaten faydalandım. Onların ekonomik gücü daha fazla. Oradayken, bir koç olarak bundan faydalandım. Bu normal. Al-Nassr, farklı kaynaklarla, en üst sıralar için rekabet etmek zorunda. Güçlü olmaya devam etmeliyiz.

“Bu yüzden işe alındım, Al Hilal ve Al Nassr arasındaki şampiyonluk ve puan farkını azaltmak için. Ve biz de bunu yapıyoruz. Al Nassr'ın yapısına büyük güven duyuyoruz, bu yapı yavaş yavaş grubu dengelemeyi başarıyor. Ama sadece oynayan oyuncular grubu değil, saha dışındaki grup da, zorlukların farkında olan bir takım, spor gücü değil, daha büyük ekonomik güce sahip rakiplerle mücadele edeceğini bilen bir takım.”

Suudi Pro Ligi, Ronaldo'nun Al-Nassr'ın rakiplerinin ayrıcalıklı muamele gördüğü yönündeki iddialarını yalanlayarak resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.

Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.

Cristiano, geldiği günden bu yana Al Nassr'a tam olarak bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübü dışındaki kararları belirleyemez."