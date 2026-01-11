Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo’nun evlenme teklifi ortaya çıktı! ‘Vay canına, işte tam zamanı’
Ronaldo'nun lüks villası
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, söz konusu arsayı Eylül 2022'de satın almıştı. O dönemdeki amaç, rekor kıran kramponlarını son kez rafa kaldırdıktan sonra taşınabileceği bir ev inşa etmekti.
Portekiz'in Cascais bölgesindeki Quinta da Marinha'da bulunan villanın inşaatı tamamlandı. Villada yer altı otoparkı, spor salonu, kapalı ve açık yüzme havuzları, masaj odası, Ronaldo'nun beş çocuğu için oyun alanı ve özel bir plaj bulunuyor. Daily Mail'e göre, villada altın musluklar, İtalyan mermeri ve "özel olarak tasarlanmış bir Louis Vuitton duvar resmi" yer alıyor.
- Getty
Ronaldo 35 milyon dolarlık villasını neden satacak?
Portekiz medya kuruluşu V+ Fama, Ronaldo'nun evi kendi tasarım ve zevkine göre döşemiş olmasına rağmen, "şok edici bir gelişme olarak, 35 milyon dolarlık evi satmadan önce Georgina Rodriguez ile düğününü burada yapabileceğini" iddia ediyor.
Ronaldo'nun, "Portekiz Rivierası" olarak adlandırılan bölgede kendisine sağlanan mahremiyet eksikliğinden endişe duyduğu söyleniyor. Şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki forvet, beş yıldızlı Ovitavos oteli ve bir golf sahasına ait bitişik araziyi satın almaya çalıştı. Bu girişimleri geri çevrildi.
CR7 şu anda "dört yıllık projeyi terk etmeyi düşünüyor". Ancak Georgina ile orada evlenmeyi de düşünebilir. Funchal Katedrali'nde evlenecekleri ve düğün resepsiyonlarının yakındaki bir otelde yapılacağı bildirilmişti.
V+ Fama'ya göre Ronaldo, yeni villasını "daha samimi ve özel bir mekan" olarak kullanma fikrine açık. Eğer bu yaklaşım benimsenirse, malikane aynı anda "düğün, ev açılışı ve veda partisi" olarak hizmet verebilir.
Ronaldo'nun emeklilik evi konusunda seçenekleri oldukça fazla; Lizbon'da 6 milyon sterlin (8 milyon dolar) değerinde bir çatı katı dairesi ve memleketi Madeira'da bir evi de dahil olmak üzere geniş bir gayrimenkul imparatorluğuna sahip. Ayrıca Real Madrid'de oynadığı dönemden kalma Madrid'deki bir malikanesi ve Juventus'ta Serie A'da oynadığı günlerden kalma Torino'daki lüks bir evi de bulunuyor.
Ronaldo'nun evlenme teklifi
Ronaldo , Madrid'deki bir Gucci mağazasında çalışırken tanıştığı Georgina'ya nasıl evlenme teklifi ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Piers Morgan'a şunları söyledi: "Saat gece 1'di. Kızlarım yataklarında uyuyorlardı."
“Arkadaşlarımından biri bana Gio'ya teklif etmem için bir yüzük verdi ve ben yüzüğü ona verirken iki çocuğum içeri girdi ve 'Baba, yüzüğü annene vereceksin ve ona evlenme teklifi edeceksin' dediler. 'Vay canına, işte evet demenin tam zamanı' dedim. Zamanı gelmişti. Bir gün bunu yapacağımı biliyordum ama o zaman yapmayı planlamamıştım.”
“Kızlarım öyle dediği için ve arkadaşlarım da çekim yaptığı için, istediğim buydu ve yüzüğü teklif ettim. Diz çökmedim çünkü hazırlıklı değildim ama çok güzel bir an oldu. Bir konuşma yaptım.”
“Basitçe söylemek gerekirse, ben çok romantik bir adam değilim. Yani, öyleyim ama çok romantik değilim, her hafta eve çiçek getiren türden bir adam değilim. Ama kendi tarzımda romantikim. Çok güzeldi ve bunun hayatımın kadını olduğunu biliyordum, bu yüzden bunu yaptım ve umarım iyi yapmışımdır.”
- Getty/Instagram
'Büyük partileri seven biri değil'
Ronaldo, düğün planlarıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Büyük partileri seven biri değil. Hoşuna gitmiyor. Özel şeyleri seviyor. Bu yüzden bu kararlarına saygı duyacağım. Sevdiğim bir şey de şu ki, yüzüğü umursamadı. Bana dürüst olup olmadığımı sordu ve ben de 'Seni istiyorum ve seninle evlenmek istiyorum' dedim. Ağlamadım ama gözlerimden yaşlar aktı."
Ronaldo'nun Georgina ile evlenmesiyle duyguların doruk noktasına ulaşması bekleniyor; muhtemelen aile kurma işine başlamadan önce pahalı bir gayrimenkul projesinden de faydalanacaklar.
Reklam