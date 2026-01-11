Cristiano Ronaldo’nun evlenme teklifi ortaya çıktı! ‘Vay canına, işte tam zamanı’

Portekiz medya kuruluşu V+ Fama, Ronaldo'nun evi kendi tasarım ve zevkine göre döşemiş olmasına rağmen, "şok edici bir gelişme olarak, 35 milyon dolarlık evi satmadan önce Georgina Rodriguez ile düğününü burada yapabileceğini" iddia ediyor.

Ronaldo'nun, "Portekiz Rivierası" olarak adlandırılan bölgede kendisine sağlanan mahremiyet eksikliğinden endişe duyduğu söyleniyor. Şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki forvet, beş yıldızlı Ovitavos oteli ve bir golf sahasına ait bitişik araziyi satın almaya çalıştı. Bu girişimleri geri çevrildi.

CR7 şu anda "dört yıllık projeyi terk etmeyi düşünüyor". Ancak Georgina ile orada evlenmeyi de düşünebilir. Funchal Katedrali'nde evlenecekleri ve düğün resepsiyonlarının yakındaki bir otelde yapılacağı bildirilmişti.

V+ Fama'ya göre Ronaldo, yeni villasını "daha samimi ve özel bir mekan" olarak kullanma fikrine açık. Eğer bu yaklaşım benimsenirse, malikane aynı anda "düğün, ev açılışı ve veda partisi" olarak hizmet verebilir.

Ronaldo'nun emeklilik evi konusunda seçenekleri oldukça fazla; Lizbon'da 6 milyon sterlin (8 milyon dolar) değerinde bir çatı katı dairesi ve memleketi Madeira'da bir evi de dahil olmak üzere geniş bir gayrimenkul imparatorluğuna sahip. Ayrıca Real Madrid'de oynadığı dönemden kalma Madrid'deki bir malikanesi ve Juventus'ta Serie A'da oynadığı günlerden kalma Torino'daki lüks bir evi de bulunuyor.