Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da akıllara durgunluk veren yeni sözleşmesi ortaya çıktı
Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya spor tarihinin en yüksek değerli sözleşmesini verdi. Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibiyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında 24.5 milyon sterlin (33.7 milyon dolar) imza parası alacak. Ayrıca Ronaldo, her iki günde bir 1 milyon sterinden fazla kazanacağı bir maaşla kulüpte yoluna devam edecek.
Makale aşağıda devam ediyor
Makale aşağıda devam ediyor
Makale aşağıda devam ediyor
- Ronaldo, Al-Nassr'da iki yıllık bir sözleşme imzaladı
- 24,5 milyon sterlin imza parası alacak
- Al-Nassr'da yılda 178 milyon sterlin maaş kazanacak