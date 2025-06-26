Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da akıllara durgunluk veren yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya spor tarihinin en yüksek değerli sözleşmesini verdi. Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibiyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında 24.5 milyon sterlin (33.7 milyon dolar) imza parası alacak. Ayrıca Ronaldo, her iki günde bir 1 milyon sterinden fazla kazanacağı bir maaşla kulüpte yoluna devam edecek.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Ronaldo, Al-Nassr'da iki yıllık bir sözleşme imzaladı

24,5 milyon sterlin imza parası alacak

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