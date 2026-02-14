Cristiano Ronaldo muhteşem bir dönüş yaptı! Al-Nassr kaptanı, transfer protestosunu sonlandırdıktan sonra Suudi takımına geri dönerek gol attı

Ronaldo, Cumartesi günü Al-Fateh ile oynanan Suudi Pro Ligi maçında Al-Nassr'ın ilk 11'ine geri döndü ve kulübün önceki iki lig maçında forma giyemeden sonra takımın kaptanlığını yaptı.

39 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında Al-Ittihad ve Al-Riyadh ile oynanan maçları kaçırmıştı ve haberlere göre, onun yokluğu, kulübün transfer faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizlikle bağlantılı kasıtlı bir boykotdu. Ronaldo, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) son transfer döneminde Al-Nassr'ı önemli ölçüde güçlendirmediği, rakip Al-Hilal'in ise eski forvet partnerinin de dahil olduğu transferler dahil olmak üzere yoğun yatırımlara devam ettiği için hayal kırıklığına uğramıştı.

Bu hafta görüşmeler yapıldı ve haberlere göre, temel sorunlar ele alındı. Bunlar arasında gecikmiş maaş ödemeleri ve Al-Nassr yöneticilerine daha fazla operasyonel kontrolün iade edilmesi de vardı. Bu gelişmelerin ardından forvet, sahalara dönmeyi kabul etti.

Suudi Pro Ligi de durumu ele alan bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr'a tam olarak bağlı kaldı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit sporcu gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez."