Cristiano Ronaldo muhteşem bir dönüş yaptı! Al-Nassr kaptanı, transfer protestosunu sonlandırdıktan sonra Suudi takımına geri dönerek gol attı
Ronaldo'nun protestosu nihayet sona erdi
Ronaldo, Cumartesi günü Al-Fateh ile oynanan Suudi Pro Ligi maçında Al-Nassr'ın ilk 11'ine geri döndü ve kulübün önceki iki lig maçında forma giyemeden sonra takımın kaptanlığını yaptı.
39 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında Al-Ittihad ve Al-Riyadh ile oynanan maçları kaçırmıştı ve haberlere göre, onun yokluğu, kulübün transfer faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizlikle bağlantılı kasıtlı bir boykotdu. Ronaldo, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) son transfer döneminde Al-Nassr'ı önemli ölçüde güçlendirmediği, rakip Al-Hilal'in ise eski forvet partnerinin de dahil olduğu transferler dahil olmak üzere yoğun yatırımlara devam ettiği için hayal kırıklığına uğramıştı.
Bu hafta görüşmeler yapıldı ve haberlere göre, temel sorunlar ele alındı. Bunlar arasında gecikmiş maaş ödemeleri ve Al-Nassr yöneticilerine daha fazla operasyonel kontrolün iade edilmesi de vardı. Bu gelişmelerin ardından forvet, sahalara dönmeyi kabul etti.
Suudi Pro Ligi de durumu ele alan bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr'a tam olarak bağlı kaldı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit sporcu gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez."
Al-Nassr'ın şampiyonluk hedefi olarak ticari marka hedefi
Ronaldo, sahaya geri döndükten sonra taraftarlara önemini hatırlatmak için fazla zaman kaybetmedi.
Al-Nassr'ın hücumunun canlı bir başlangıcının ardından, 18. dakikada gol geldi. Sadio Mane ceza sahasına bir pas attı ve Ronaldo ilk vuruşunda sağ alt köşeye düzgün bir şutla golü attı. Bu şutun beklenen gol değeri sadece 0,21 idi, ancak bitirişin kalitesi Ronaldo'ya özgüydü.
Golü atmadan önce Ronaldo, maça çoktan dahil olmuştu. İlk dakikada üst direğin üzerinden bir şut attı ve daha sonra Marcelo Brozovic'in pasının ardından ceza sahası dışından bir şut denedi. Al-Nassr, maçın ilk dakikalarında Joao Felix ve Kingsley Coman'a da gol fırsatları yakaladı.
Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışı hala devam ediyor
Al-Nassr, lider Al-Hilal'in dört puan gerisinde, ancak bir maç eksiği ile üçüncü sırada yer alıyordu, bu da kulübün hala şampiyonluk yarışında olduğunu gösteriyor.
Bireysel olarak Ronaldo da Altın Ayakkabı ödülünü kovalıyor. Gol krallığı sıralamasında lider olan Al-Ahli'nin forveti Ivan Toney'in arkasında yer alırken, Al-Qadsiah'tan Julian Quinones de onun önünde bulunuyor. Cumartesi günü attığı gol, sezonun 17. golüydü ve daha birçok maçın olduğu düşünülürse etkileyici bir performans.
Sırada ne var?
Ronaldo'nun dönüşü, Suudi Arabistan'da oyuncu, kulüp ve lig paydaşları arasında yaşanan gergin dönemi sona erdirmiş gibi görünüyor. Al-Nassr için artık öncelik futbol. Kulüp, Al-Hilal'i yakalamak istiyorsa daha fazla puan kaybetmeyi göze alamaz.
Ronaldo için hedef daha da basit: gol atmaya devam etmek. Al-Fateh karşısında gösterdiği anlık etki, anlaşmazlığın onun keskinliğini veya kazanma mentalitesini etkilemediğini gösterdi ve sezonun geri kalanı, Suudi Arabistan'daki ikinci tam sezonunun kupa ile biteceğini belirleyecek gibi görünüyor.
